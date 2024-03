Semana Santa: 10 consejos para preparar tu casa antes de viajar para evitar preocupaciones y sorpresas a la vuelta

Escuchar

¿Qué pasa con nuestras casas cuando nos vamos? Tener el hogar impecable antes de irse de vacaciones permite disfrutar más del viaje, sobre todo cuando es por un largo tiempo, como el feriado que se aproxima. Dejarla en perfectas condiciones también evitará encontrarse con un desastre al regreso. Estos son algunos consejos para impedir llevarse una sorpresa desagradable.

1. La seguridad es lo primero

Las puertas y ventanas deben quedar correctamente cerradas, aunque parezca tentador dejar alguna abertura para mantener ventilada la casa. Es necesario comprobar con seguridad que efectivamente no quedaron abiertas; y para mayor tranquilidad, también se recomienda dejar a alguien de confianza una copia de las llaves.

2. Comprobar la heladera

Antes de armar las valijas, lo principal es vaciar la heladera las semanas previas a las vacaciones. Esto significa no comprar grandes cantidades de comida, únicamente lo que se necesite día a día para dejarla lo más vacía posible. Es mejor ir varias veces al supermercado que tener que tirar todo el último día. Una vez vacía limpiarla bien, desenchufarla y dejar su puerta entre abierta para que no se formen hongos. Si preferís dejarla enchufada y en funcionamiento, porque tenés alimentos en el freezer, podés poner allí un cubito de hielo en un plato para verificar a la vuelta si se cortó la luz en tu ausencia. Si el cubito permanece, no hubo corte; si el hielo está desecho está comprobado que hubo un corte de energía. Y deberías verificar el estado de los alimentos porque si el corte fue prolongado y perdieron frío lo mejor es no consumirlos.

Al limpiar la heladera, lo ideal es sacar los estantes para verificar que no queden restos de comida o salpicaduras en las rendijas Shutterstock

3. Desenchufar aparatos electrónicos

Cortar la luz a nivel general de la casa es siempre lo más conveniente antes de irse de viaje. Si no existe esta posibilidad, desenchufar todos los aparatos electrónicos es la segunda mejor opción. Esto incluye televisores, lámparas, pequeños electrodomésticos y pantallas. De este modo se evitará un consumo innecesario o un posible accidente si se produce un pico de tensión en algún momento.

Para el caso del módem de wifi, es importante considerar si contamos con cámaras de seguridad o alarmas en casa que dependen de él. De esta forma, se podrá garantizar el monitoreo de la casa a distancia, disfrutando del viaje de Semana Santa.

4. Cuidado con las plagas

Otro aspecto a considerar es la presencia de insectos, que puede suponer un verdadero problema a la hora de intentar mitigar sus efectos. Las hormigas, los mosquitos, las polillas o las cucarachas son alimañas que, aunque se dejen ventanas y puertas cerradas, siempre encuentran la manera de entrar al hogar. Para evitar encontrarse con una escena desagradable al regreso, se recomienda utilizar repelentes naturales como jugo de limón o vinagre y aplicarlos en las zonas en las que se detecte una ocasional aparición de insectos.

5. Cuidar las plantas

Existen plantas como las suculentas que puede vivir sin agua durante tiempo prolongado

Si no hay nadie para regar las plantas, una opción es dejarlas en un balde o en la bañera con agua en el fondo para que no pasen sed. También se puede utilizar el sistema de riego por goteo, donde solo se necesita un cordón de algodón y un recipiente con agua. Este último se coloca a más altura que la maceta que queramos regar y conectarlos con el hilo desde el recipiente hasta la maceta. De este modo, el hilo irá humedeciendo la tierra poco a poco y según lo necesite la planta durante días y días.

6. Atención con la basura

Otra tarea infaltable es asegurarse de que no queda nada de basura en el domicilio, así se evitarán malos olores y la posibilidad de encontrarse insectos a la vuelta. También es importante lavar el cesto antes de irse y echarle bicarbonato de sodio para que ningún bichito se tiente a visitarlo.

7. Mantener el orden

Quizás la mejor sensación después de un largo viaje es regresar a casa y encontrar todo en su lugar, sin tener que hacer un trabajo extra apenas se abre la puerta. Algo que puede servir para este propósito es evitar dejar ropa para lavar ni para planchar, ya que puede acumularse con la de las vacaciones.

8. Revisar las canillas y cerrar las llaves de paso de agua y gas

Antes de cerrar la puerta e iniciar el viaje hay que comprobar que la llave de paso del agua esté cerrada.

Al igual que con los aparatos eléctricos, es importante realizar una revisión de posibles fallas como canillas que gotean o tuberías pinchadas. Lo ideal es dejar estos inconvenientes solucionados antes de salir de casa, aunque de no ser posible siempre es una opción cortar el agua para evitar inundaciones u otros problemas. Chequear que las llaves de agua y gas queden bien cerradas para evitar filtraciones o pérdidas que son riesgosas para el hogar y los vecinos.

9. Liberar el buzón

Para evitar que se acumulen las cartas y dar la señal a los vecinos y personas ajenas al edificio de que no hay nadie en casa, se recomienda pedirle al encargado o a un vecino de confianza que lo pueda ir vaciando con frecuencia. De esta forma, no se alertan a posibles ladrones.

10. Planificar la vuelta

Puede que, a pesar de cumplir con todas las recomendaciones anteriores, sea necesario realizar una limpieza a fondo luego de una larga ausencia. Ya tener planeado a quién se llamará o cómo se solucionará este problema evitará dolores de cabeza al finalizar el viaje. Si alguien quedó con una copia de la llave, se puede organizar esa limpieza para el día anterior y llegar con la casa impecable para el regreso.