El agua es calma, tranquilidad y esparcimiento. Considerada indispensable para vivir y nutrirse, también es fuente de belleza, que invita a descansar y a disfrutar de actividades y deportes vinculados a ella. Y en el mercado inmobiliario, el agua es el nuevo lujo.

Desde hace un tiempo se vienen gestando proyectos afines a los fanáticos del agua, ideal para aquellos que les gusta deleitarse de un atardecer en el río, disfrutando de un trago luego del trabajo, que convierte el espacio hogareño en un “vivir de vacaciones” continuo.

Ubicados en Tigre, Escobar y Nordelta, ofrecen departamentos con salida o vista al agua, que van desde lagos, hasta el Río Luján que recorre con sus brazos cada una de estas zonas. Algunos cuentan con pileta en la terraza y con muelle privado, todos ofrecen seguridad y permiten vivir rodeados de naturaleza, a pocos kilómetros de la ciudad. Dirigidos a parejas que recién arrancan su recorrido conyugal o a adultos mayores que desean continuar disfrutando de la naturaleza, sin tener que mantener una casa con jardín y pileta, estos proyectos pueden ser ideales para ellos.

Son varios los proyectos de departamentos que dan al agua y que están emergiendo en Tigre, Nordelta y Escobar LJ Ramos

En el corazón de Tigre

Sobre el Paseo Victorica, en primera línea frente al Río Luján, se ubica un proyecto que se funde con la naturaleza. En una zona rodeada de propuestas culturales, como el Museo de Arte de Tigre, ofertas gastronómicas y clubes deportivos, “Concepción Tigre viene a revalorizar el lugar, en cuanto a que ya es un paseo, pero busca ofrecer una propuesta que mantenga la naturaleza de la zona”, afirma Martín Boquete, director de Toribio Achával, inmobiliaria que comercializa el proyecto.

Para los amantes del agua, Concepción Tigre es una de las propuestas con vista hacia el agua Toribio Achával

Sobre un terreno de 3700 m², se levantarán dos edificios, con 95 residencias, de dos y tres ambientes, todas con balcones aterrazados, algunos con vista al río y otros hacia el jardín interno con especies autóctonas. En el último piso se podrá acceder a un rooftop abierto al público, al que se ingresará desde un lateral. También se lo equipará con livings al aire libre, parrillero, spa, sector de coworking y espacios verdes. “El proyecto tiene foco en convertir el edificio en una comunidad de gente que disfruta Tigre: vivir el lugar con mucho verde y gozar de una linda vista al río”, agrega Boquete.

El proyecto se conforma por dos edificios con 95 residencias Toribio Achával

Cuenta con la modalidad “Rental Club”, es decir que se podrán adquirir unidades para inversión y destinarlas a alquiler temporario, para las cuales se podrá solicitar una gestión integral. “Hay mucho turismo internacional que se quiere hospedar en esta zona: existe una combinación de estar en medio del Tigre, contar con servicios, restaurantes y paseos”, señala Boquete.

Las unidades de dos ambientes van desde los 50 a los 75 m² y las de tres ambientes se ubican entre los 92 y 129 m². El precio oscila entre los US$2100/m² y US$3100/m², dependiendo de la ubicación y vistas. En esta etapa de lanzamiento se consiguen unidades de dos ambientes desde los US$106.000.

Dentro del casco urbano de Tigre, se ubica otro proyecto, con cinco edificios terminados y listos para vivir, 240 unidades entregadas y 180 familias ya habitándolo. Con salida al Río Luján y 500 metros de costa, se levanta Venice Tigre.

El emprendimiento se caracteriza por ofrecer una propuesta de estilo oasis, ya que, como señala Felicitas Peralta, del sector emprendimiento de Achaval Cornejo, la única inmobiliaria oficial de la desarrolladora, “estás muy cerca de Tigre, pero te bajás del auto, empezás a caminar por ese sendero que abre la edificación y parece que te hubieras ido a 500 km de la ciudad”.

Algunas propuestas cuentan con amarra propia y la posibilidad de tener su barco frente a la puerta de su casa Achával Cornejo

El proyecto está conformado por varios edificios, entre ellos, Goletas y Cruceros, dos torres de 12 pisos, que miran hacia la bahía y al puerto. Faluas es otra de las propuestas de Venice, que se encuentra directamente sobre el canal con salida navegable al Río Luján; cada unidad tiene su propia amarra y su barco frente a la puerta de la casa. Es una propuesta de 12 townhouses, dúplex y tríplex de dos, tres y cuatro dormitorios de 150 a 244 m².

Venice ofrece unidades de dos ambientes de 48 a 52 m² a partir de US$ 125.000, de tres ambientes de 75 m² desde US$ 195.000 (con cochera y baulera) y de cuatro ambientes por US$ 345.000.

La propuesta cuenta con variedad de amenities, que van desde puerto y amarra, un canal interno navegable, fogoneros, senderos peatonales, guardería de kayaks, bajadas para embarcaciones y circuitos de contemplación, así como seguridad las 24 hs.

Los proyectos con agua en la puerta se funden con la naturaleza que los rodea Achával Cornejo

Una propuesta premium en Nordelta

Para los amantes del río, para aquellos que viven en el centro de Buenos Aires y buscan un respiro en zonas alejadas de la ciudad o gente que prefiere dejar atrás la casa que quedó grande e instalarse en un departamento, rodeado de naturaleza, la propuesta de Acqua Marinas puede ser una buena opción.

Dentro de Nordelta, el proyecto ofrece departamentos y dúplexs, con vista al agua. Se emplazará sobre el Río Luján, contará con muelle privado y mirador hacia el río, balcones aterrazados, con posibilidad de que algunos tengan pileta. El grupo Acqua ya ha realizado 230 unidades premium, bajo los conceptos de diseño, naturaleza y calidad de vida.

Son varios los amenities que ofrecen estas propuestas, entre ellas, la posibilidad de contar con tu barco en el jardín

“Tiene el gran beneficio de salir al río, por lo que podés dejar tu barco abajo de tu departamento y navegar por la zona”, asegura Alice Pfeiffer, gerente de la sucursal Nordelta Achaval Cornejo. Entre sus amenities, ofrecerá gimnasio, fogonero frente al río, pileta climatizada cubierta y un recorrido completo en todo el borde del terreno para caminar por la costa. Su ubicación dentro de Nordelta garantiza seguridad las 24 hs.

Contará con departamentos de dos y tres ambientes, de 112 m² (más un jardín), algunos tres ambientes superan los 140 m², otros con 22 metros de balcón y 110 m² cubiertos, rondan los US$ 364.600. La entrega se estima para agosto del 2025.

En el medio de una nueva ciudad

Puertos es una urbanización ubicada en Escobar que sigue creciendo: con 11 barrios ya lanzados, un lago central de 400 hectáreas y una reserva natural, ofrece también propuestas con agua en la puerta.

Con tres colegios, área deportiva, un supermercado en construcción y sector comercial en los espacios comunes, el lugar brinda la posibilidad de realizar todo tipo de deportes náuticos sin motor en su lago.

Una ciudad con servicios y confort en un entorno natural único. LA NACION

Son cuatro los proyectos que forman parte integral de Puertos y que cuentan con vista al agua. En primer lugar, se encuentra en construcción Residencias del Lago, con unidades de dos y tres ambientes. Los de dos tienen aproximadamente 50 m² cubiertos y rondan los US$ 200.000 y los de tres alcanzan los 80 m² cubiertos y se acercan a los US$ 280.000. Rodium Vista es otra propuesta, ya terminada, con 32 departamentos, de dos y tres ambientes, todos mirando al lago; allí sólo queda un departamento disponible de tres ambientes por US$ 300.000. “Se diferencian por su calidad de terminaciones, la tipología de departamentos, hay algunos más grandes q superan los 100 m²″, señala Mariano Monteverde, director de la División Residencial Puertos de LJ Ramos que los comercializa.

Un proyecto con 32 departamentos, todos mirando al agua, en Escobar LJ Ramos

Por otro lado, existen dos proyectos en construcción, también con vista al agua. Rodium Terrazas, con aproximadamente 40 meses de entrega, cuenta con departamentos de dos ambientes desde US$ 197.000, otros de tres que parten de US$ 315.000 y algunas propuestas llegan hasta cuatro ambientes. Por su parte, Aora, cuenta con un módulo de oficinas y otro con unidades de dos, tres y cuatro ambientes, de los cuales, en la gran mayoría, se ofrece vista al lago. Los que no cuentan con mirada al agua, están en el orden de los US$130.000 a US$150.000. Los de tres y cuatro ambientes, con vista al lago parten de los US$300.000 en adelante.

La altura de todas estas propuestas suelen ser de PB y tres a cuatro pisos; unos pocos de cinco. Generalmente, el zócalo de planta baja en todos estos productos son una zona comercial con gastronomía y servicios. “La idea de Puertos es que sea un paseo a cielo abierto”, agrega Monteverde.

Así es la vista de algunos de los proyectos LJ Ramos