Todo lo que tenés que saber antes de comprar o alquilar una casa en zona norte: precios, lugares y rentabilidad

La zona norte de Gran Buenos Aires alberga áreas residenciales y zonas que continúan en desarrollo. Para aquellos interesados en invertir o alquilar una propiedad en esta zona, se describen a continuación, algunas claves a tener en cuenta.

Precio del metro cuadrado

El valor promedio del m² de las casas en zona norte se ubica en US$1441. El precio registró una recuperación entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, pero a partir de junio del 2023 se observa una baja, que hoy lo ubica en el mismo nivel que febrero de 2017. El mayor retroceso se concentra en unidades chicas con hasta tres ambientes. En febrero el valor de una casa de 150 m² con dos habitaciones fue de US$ 208.914, mientras que el de una con 170 m² y tres habitaciones estuvo en US$ 298.000.

Desde junio de 2023 el precio medio de las casas en GBA norte comenzó a retroceder y en febrero registra el mismo nivel que en febrero de 2017 zonaprop

Barrios más caros y más baratos

Nordelta es la zona que defiende el valor más alto, con precios de US$ 2147 por m². Los otros barrios con precios más caros son Troncos del Talar con US$2110 y La Lucila con US$1899 el m². Por el contrario, José C. Paz este (US$592 el m²), José C. Paz centro (US$632 el m²) y José C. Paz sur (US$635 el m²) son los más económicos.

Si el análisis se hace a nivel de los municipios, Tigre (US$1734), Vicente López (US$1600) y San Isidro (US$1550) lideran los precios promedio en m². Tigre se posiciona también como el municipio con mayor amplitud de precio, con precios que parten en US$771 y llegan a US$2147. Su amplitud se puede explicar por abarcar el barrio Nordelta, aquel que cuenta con las propuestas más caras.

Los municipios con el valor más alto para la compra son Tigre, Vicente López y San Isidro zonaprop

Alquiler, otra opción en zona norte

En zona norte, en el mes de febrero el precio medio para alquilar por mes una casa de dos habitaciones y 150 m² en los municipios relevados fue de $1.298.102. Para el caso de opciones más grandes, las casas de 200 m² y tres habitaciones registraron un valor medio de $1.806.717 por mes.

El precio medio del alquiler viene creciendo, aunque en febrero registró un incremento del 6,5% que se ubicó por debajo de la inflación (13,2%). Además, se desaceleró con respecto a los aumentos que venía registrando en los últimos seis meses, que rondaba entre el 12% y el 13%. Algo interesante a resaltar es que las casas nuevas son las que menos aumento presentan en 2024.

Un barrio privado en Martínez

Troncos del Talar (precio medio de $ 1.681.977 mensuales), Pilar del sur ($ 1.649. 276 por mes) y Nordelta ($ 1.535.859 por mes) son los barrios con mayor valor para el alquiler de casas en GBA norte. Por su parte, Don Torcuato ($691.429 mensuales), Zelaya ($856.516 mensuales) y Pilar ($926.739 mensuales) se posicionan como los más económicos

¿Qué rentabilidad dejan las propiedades de GBA norte?

La relación alquiler/precio se ubica en 6,0% anual y se necesitan 16,7 años para repagar la inversión inicial, un 2% más que hace un año atrás. La rentabilidad empezó a subir después de la pandemia; tocó su piso en junio de 2020 y desde entonces, en general, viene en ascenso.

La relación alquiler/precio en GBA norte se ubica en 6,0% anual zonaprop

Pilar sur se posiciona como el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno bruto del 8%. Le sigue Boulogne Sur Mer con un porcentaje muy similar, de 7,9%. Si se lo compara con CABA, la relación alquiler/precio se ubica en 4,74% anual y se precisan de 21,1 años de alquiler para recuperar la inversión.