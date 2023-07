Inversiones en Estados Unidos. Por qué es rentable invertir en Florida

escuchar

La búsqueda de una renta en dólares es para muchos argentinos la mejor manera de resguardarse frente a las turbulencias de la economía local. Es por eso que las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos ofrecen hoy una oportunidad difícil de igualar en el mercado vernáculo. Claro que decidir dónde hacerlo requiere de cierto conocimiento del terreno.

La península de Florida es uno de esos lugares que, a juzgar por el desarrollo sostenido que viene mostrando desde hace tiempo, asoma como una excelente oportunidad de inversión. Y si bien para muchos Florida significa Miami, la región cuenta con localidades que ofrecen una renta mucho más alta que la ciudad más turística del sur estadounidense.

“Florida mejoró mucho en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia. Se estima que llegan unas mil personas por día a vivir en la península desde hace 15 años. Son números monstruosos. Y se reparten por toda la Florida”, señala Elías Perchik, dueño de Rematesmiami, una empresa familiar de argentinos que desarrolla casas y town houses en la zona. “No se trata solo del crecimiento de Miami, que es lo que acostumbra a ver el argentino. Hay muchas otras ciudades en desarrollo”, agrega.

Posicionado en las dos costas, en ciudades que están a no más de dos horas de Miami, Rematesmiami se propone como una excelente puerta de entrada al mercado estadounidense con un servicio que ofrece además la posibilidad de administrar la renta de las propiedades y asesorar contablemente a quienes quieran invertir en la Florida.

“La ventaja de estas propiedades es que, al no estar en barrios cerrados, no tienen expensas y que cuentan con un buen revalúo. En Estados Unidos las expensas las paga el propietario, lo que quita mucha rentabilidad en la cuenta final. Acá estamos hablando de un rendimiento de entre un 7 y 8 por ciento anual, cuando un departamento lindo sobre el mar no deja más del 2 por ciento”, detalla Perchik. “Hay un público que trabaja en la zona, que tiene un sueldo promedio de entre USD 40.000 y USD 70.000 y que alquila estas casas”, añade.

Las casas

En la costa oeste de la península, Leigh Acres es una de las zonas que más se ha desarrollado en los últimos tiempos. Y allí está construyendo Rematesmiami. Con colegios, centros comerciales, autopista cercana y a 20 minutos de la playa, la empresa cuenta con una casa de tres dormitorios a estrenar en USD 389.000 y un alquiler estimado en USD 2.700. La propiedad tiene un dormitorio en suite, living comedor con cocina incorporada, living principal, dos baños, oficina, dos cocheras cubiertas, galería y lavadero.

También hay un townhouse a estrenar por USD 299.000 y un alquiler tasado en USD 2.200 mensuales. Con 3 dormitorios (uno en suite), living con cocina incorporada, dos baños y cochera cubierta, esta propiedad se encuentra cerca de importantes escuelas, universidades, shoppings, hospitales y del Aeropuerto Internacional Southwest Florida.

En la costa este, Fort Pierce es una hermosa ciudad que también viene creciendo mucho en el último tiempo. Allí, una casa a estrenar en Lakewood Park cuesta USD 389.000 y se puede alquilar por USD 2.900. Cuenta con tres dormitorios, living con cocina incorporada, dos baños, cochera cubierta para dos autos y está a 15 minutos de la playa.

Por último, en la zona de Northwood Vilage de West Palm Beach un departamento a estrenar de tres dormitorios, living, cocina, dos baños y dos cocheras externas también cuesta USD 389.000 y se obtiene una renta de USD 2.900. En este caso, la propiedad de encuentra a 5 minutos del Shopping City Place y a 10 de la playa.

Radicados en Estados Unidos desde 2002, Rematesmiami lleva realizadas más de 2000 transacciones inmobiliarias. Hace tres años comenzó a desarrollar casas y town houses a estrenar, habiendo vendido 77 en las áreas de West Palm Beach, Lehigh Acres y Fort Pierce.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

