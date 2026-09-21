Albañiles, oficiales y ayudantes: cuánto cobran por jornada los trabajadores de la construcción

Aumentos escalonados y sumas no remunerativas acordadas entre la UOCRA, Camarco y la FAEC
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A la espera del acuerdo salarial de septiembre, todavía corren los incrementos escalonados y acumulativos de salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas acordados en mayo para los meses de junio, julio y agosto, entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
- El aumento de junio fue del 2,1% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo.
- En julio fue del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio.
- Mientras que el incremento a partir de agosto de 2026 fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a julio.
Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluyó un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una revisión en julio.
Sueldos básicos por hora y por zonas en agosto
Los sueldos básicos por hora a partir de agosto quedaron fijados de la siguiente manera:
Zona A
Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:
- Oficial especializado: $7420
- Oficial: $6348
- Medio Oficial: $5866
- Ayudante: $5399
- Sereno (mensual): $980.858
Zona B
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:
- Oficial especializado: $8237
- Oficial: $7049
- Medio oficial: $6502
- Ayudante: $6020
- Sereno (mensual): $1.092.719
Zona C
Santa Cruz:
- Oficial Especializado: $11.392
- Oficial: $10.680
- Medio oficial: $10.306
- Ayudante: $10.007
- Sereno (mensual): $1.639.782
Zona C Austral
Tierra del Fuego:
- Oficial especializado: $14.841
- Oficial: $12.695
- Medio oficial: $11.732
- Ayudante: $10.798
- Sereno (mensual): $1.951.716
Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tenía vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y, en el marco de esta negociación colectiva, se preveía el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026. Sin embargo, todavía no hay novedades.