Saltar al contenido principal
LA NACION

Albañiles, oficiales y ayudantes: cuánto cobran por jornada los trabajadores de la construcción

Aumentos escalonados y sumas no remunerativas acordadas entre la UOCRA, Camarco y la FAEC

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Todavía no se publicó la nueva escala salarial para septiembre
Todavía no se publicó la nueva escala salarial para septiembreFreepik

A la espera del acuerdo salarial de septiembre, todavía corren los incrementos escalonados y acumulativos de salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas acordados en mayo para los meses de junio, julio y agosto, entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

  • El aumento de junio fue del 2,1% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo.
  • En julio fue del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio.
  • Mientras que el incremento a partir de agosto de 2026 fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a julio.
El incremento de agosto fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a julio
El incremento de agosto fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a julioRICARDO PRISTUPLUK

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluyó un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una revisión en julio.

Sueldos básicos por hora y por zonas en agosto

Los sueldos básicos por hora a partir de agosto quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

  • Oficial especializado: $7420
  • Oficial: $6348
  • Medio Oficial: $5866
  • Ayudante: $5399
  • Sereno (mensual): $980.858

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

  • Oficial especializado: $8237
  • Oficial: $7049
  • Medio oficial: $6502
  • Ayudante: $6020
  • Sereno (mensual): $1.092.719
En mayo la OUCRA acordó los incrementos salariales para junio, julio y agosto
En mayo la OUCRA acordó los incrementos salariales para junio, julio y agostoUnsplash

Zona C

Santa Cruz:

  • Oficial Especializado: $11.392
  • Oficial: $10.680
  • Medio oficial: $10.306
  • Ayudante: $10.007
  • Sereno (mensual): $1.639.782

Zona C Austral

Tierra del Fuego:

  • Oficial especializado: $14.841
  • Oficial: $12.695
  • Medio oficial: $11.732
  • Ayudante: $10.798
  • Sereno (mensual): $1.951.716

Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tenía vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y, en el marco de esta negociación colectiva, se preveía el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026. Sin embargo, todavía no hay novedades.

LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Construcción y Diseño
  1. Casas en 48 horas: cómo funciona la nueva tecnología que viene de España y llega a la Argentina
    1

    Ni construcción en seco ni ladrillo: la nueva tecnología de impresión 3D para edificar una casa de 120 m2 en 48 horas

  2. Los problemas que tienen los jóvenes para tener su casa
    2

    “La vida no es color de rosa en Suecia”: los problemas que tienen los jóvenes para tener su casa

  3. La transformación de una zona pantanosa a una ciudad vibrante para amantes del golf
    3

    Miami: la transformación de una zona pantanosa a una ciudad vibrante para amantes del golf

  4. Las razones por las que el moderado aumento de los materiales no detiene el alza del costo de construcción
    4

    Las razones por las que el moderado aumento de los materiales no detiene el alza del costo de construcción