Albañiles, oficiales y ayudantes: cuánto cobran por jornada los trabajadores de la construcción

A la espera del acuerdo salarial de septiembre, todavía corren los incrementos escalonados y acumulativos de salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas acordados en mayo para los meses de junio, julio y agosto, entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El aumento de junio fue del 2,1% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo.

y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo. En julio fue del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio.

y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio. Mientras que el incremento a partir de agosto de 2026 fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a julio.

El incremento de agosto fue del 1,9% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a julio RICARDO PRISTUPLUK

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluyó un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una revisión en julio.

Sueldos básicos por hora y por zonas en agosto

Los sueldos básicos por hora a partir de agosto quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

Oficial especializado: $7420

Oficial: $6348

Medio Oficial: $5866

Ayudante: $5399

Sereno (mensual): $980.858

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

Oficial especializado: $8237

Oficial: $7049

Medio oficial: $6502

Ayudante: $6020

Sereno (mensual): $1.092.719

En mayo la OUCRA acordó los incrementos salariales para junio, julio y agosto Unsplash

Zona C

Santa Cruz:

Oficial Especializado: $11.392

Oficial: $10.680

Medio oficial: $10.306

Ayudante: $10.007

Sereno (mensual): $1.639.782

Zona C Austral

Tierra del Fuego:

Oficial especializado: $14.841

Oficial: $12.695

Medio oficial: $11.732

Ayudante: $10.798

Sereno (mensual): $1.951.716

Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tenía vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y, en el marco de esta negociación colectiva, se preveía el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026. Sin embargo, todavía no hay novedades.