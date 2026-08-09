Así es el jardín más venenoso del mundo con plantas que no se pueden tocar ni oler

El Jardín de Plantas Venenosas de Alnwick, ubicado en el condado de Northumberland, al norte de Inglaterra, alberga más de 100 especies de plantas tóxicas, intoxicantes y narcóticas. Rodeado de rejas, el área solo puede visitarse mediante visitas guiadas, una medida justificada por el alto grado de peligrosidad que representan las plantas allí presentes.

“Un jardín como este transforma la curiosidad —y un poco de temor— en una herramienta didáctica. Al explicar cómo una planta puede dañar o matar, se capta de inmediato la atención del público hacia la ciencia que hay detrás: cómo actúan las toxinas, cuáles son los síntomas y por qué la dosis es tan importante. A partir de ahí, es posible explorar un contexto histórico más amplio: cómo estas mismas plantas se usaban como medicina, en juicios por brujería, en guerras o en casos famosos de envenenamiento”, explica John Knox, guía del Jardín de Venenos de Alnwick.

Al Jardín del Veneno se puede ingresar solamente acompañados por guías especializados, ya que el contacto con cualquier planta puede ocasionar envenenamientos graves The Smithsonian Maga

Por lo tanto, el lugar deja de ser una simple atracción turística para convertirse en un espacio de aprendizaje. Es decir, el jardín, diseñado por los arquitectos paisajistas belgas Jacques y Peter Wirtz, transforma plantas peligrosas en una herramienta para la difusión del conocimiento.

En el lugar también hay plantas como el cannabis, la coca y hongos alucinógenos para educar a los niños en los efectos de las drogas The Smithsonian Maga

La historia del jardín con plantas mortales

La idea de crear un espacio dedicado a las plantas venenosas surgió de Jane Percy, duquesa de Northumberland, quien impulsó la revitalización de los históricos jardines de Alnwick a principios de la década de 2000.

El castillo de Alnwyck es el lugar donde vive la duquesa de Northumberland y el escenario de algunas películas como Harry Potter o Robin Hood Viajes

Según John, durante el proceso de rediseño surgieron varias propuestas más convencionales: “Cuando se rediseñaron los Jardines de Alnwick, existía la fuerte tentación de optar por la opción más segura y crear otro rosedal o un jardín de hierbas tradicional. En cambio, la duquesa deseaba algo que realmente hiciera que la gente se detuviera, prestara atención y recordara lo que había visto. Fue de este desafío que nació la idea”.

No se puede tocar, ni oler, ni ingerir, ni estar mucho tiempo parado cerca de ninguna de las plantas de el Jardín del Veneno The Smithsonian

Una importante fuente de inspiración para la duquesa fue el jardín de plantas venenosas de la familia Medici, conocido oficialmente como Orto Botanico di Firenze, en el castillo de Alnwick, en Inglaterra.