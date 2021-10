Construcción: para el Gobierno “es momento” de tener un plan quinquenal

Luego de cuatro años sin llevarse a cabo, este martes se está llevando a cabo la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en La Rural, cuyo cierre contará con la presencia del presidente Alberto Fernández. Entre los primeros disertantes estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quienes se refirieron a la importancia del sector en la economía argentina e hicieron hincapié en la necesidad de impulsarlo para generar empleo. Además, pusieron sobre la mesa la idea de generar un plan quinquenal para el desarrollo de obra pública, similar a aquel que se aplicó hace 75 años en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, en 1946.

Ante referentes de la construcción, Manzur celebró la realización de la convención, al asegurar que ese tipo de encuentros son los que necesita la Argentina para “mirar hacia adelante y pensar en un futuro mejor en el marco de un contexto difícil”. En esa línea, destacó que el sector cuenta con un 95% de empresas nacionales, de las cuales el 90% son pymes y dijo que sin la participación de los actores de la actividad, el país “no tiene destino”. Por eso, celebró las declaraciones del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, quien al momento de tomar la palabra remarcó que “sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresarios”.

“La Argentina es un país federal, grande, extenso, diverso, rico y con idiosincrasias culturales diferentes. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir proyectos de inversión en materia de construcción”, planteó. Además, dijo que Alberto Fernández le dio la instrucción de que lo que se consiga de los organismos multilaterales de crédito sea para “mejorar la calidad de vida de los argentinos y que vaya a la inversión”. “La obra pública genera dinamismo, trabajo y centralmente: mejor calidad de vida para muchos, sobre todo para hombres y mujeres del interior”, completó.

También hizo hincapié en que el país “transita finalmente la salida” de la pandemia de coronavirus y sostuvo que el acompañamiento económico que realizó el Gobierno durante ese período ahora debe transformarse en trabajo. “En la emergencia de cientos de familias que no tienen sustento, salimos a dar sueldos sociales. Eso hay que revertirlo, capacitar y enseñar”, afirmó, e hizo alusión a la “cultura del trabajo”.

Para alcanzarla, según Manzur, es necesario “fijar prioridades”. “Tampoco tenemos recursos para hacer todo. El dinero no alcanza para hacer todo y, en el marco de las prioridades, el gran desafío en conjunto es pensar algo que es propio de nuestro espacio político [sobre el peronismo]: la planificación para tener en claro hacia dónde vamos”, agregó.

En este sentido, planteó algo que más tarde retomó Ferraresi: “Hace poco se cumplían más de 70 años de aquellos planes quinquenales del primer gobierno de nuestro espacio político y quizás sea momento de reeditar aquello y sentarnos en una mesa con el mapa, con las asimetrías que tiene la Argentina y decir, bueno, hay que empezar por aquí”.

A su turno, Ferraresi retomó la idea del jefe de Gabinete y afirmó que “es tiempo” de generar un plan quinquenal. “Próximamente podremos trabajar en conjunto para cumplir sueños, para que un montón de argentinos puedan generar trabajo y recursos que se invierten en vivienda”, manifestó. En su discurso, además, remarcó que su gestión llegó para “erradicar el concepto de vivienda social, que estigmatiza y no permite crear un desarrollo y crecimiento” y repasó los 10 programas que actualmente lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El objetivo es haber entregado más de 264.000 viviendas a fines de 2023.

“Cuando era intendente me llegaban muchas cartas que decían: ‘Señor intendente, tengo 20 años, no trabajo ni estudio, no le pido nada, solo una casa’. Eso tiene que ver con los procesos de la historia de la Argentina, de no haber tenido un proceso de recuperación de costos”, analizó. Explicó que uno de los desafíos que enfrenta su gestión es la falta de suelo urbano y remarcó la importancia de tener un plan para revertirlo porque, dentro de 20 años, el país tendrá “un 20% más de argentinos necesitando vivienda”. “Si no planificamos nos vamos a encontrar con lo que es hoy la Argentina: conurbanos saturados, pobres asentándose en áreas sin servicios”, señaló.

Tras la presentación, el ministro conversó con algunos periodistas y confirmó que, tal como indicó Manzur, la directiva del Presidente es que lo que el país obtenga de organismos de crédito debe destinarse a obra pública. En esa línea, afirmó que durante el gobierno anterior “quedaron subejecutados 40.000 millones de créditos internacionales”.

“Tiene que ver con equipos técnicos que se fueron desarmando, ministerios que no existían. Se trata de volver a generar todo ese proceso de herramientas administrativas a partir de una definición del Gobierno de generar recursos que en vez de pagar intereses de deuda externa se pague deuda interna a partir de la inversión pública”, sostuvo.

Consultado al respecto, se subió al debate por el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que “es importante”, pero remarcó: “El primer acuerdo es con los argentinos”. “Hay que honrar el pago de deudas, pero no con el sacrificio y la no posibilidad de crecimiento de la Argentina. Ayer quizás decíamos que el acuerdo no puede esperar y hoy estamos sin acuerdo y seguimos, mañana estaremos sin acuerdo y seguimos, pasado mañana lo mismo. Lo que es cierto es que hay una economía mundial que ha cambiado y una deuda externa que se ha generado a partir de violación de las normas del FMI, hay muchas cosas a revisar”, argumentó.

También habló de un tema clave que hoy mantiene en vilo al mercado inmobiliario: los alquileres. “La mejor manera de resolver la cuestión es construir vivienda donde los argentinos accedan de la misma manera que pagan un alquiler”, explicó. Además, volvió a manifestarse a favor de que la legislación en materia de vivienda se haga a nivel local: “No hay manera de generar leyes nacionales. Tiene que haber leyes locales y generar articulación entre los distintos actores”. Por último, dijo que “no considera necesario” modernizar las leyes laborales para impulsar la generación de empleo. “No creo que sea un modelo a seguir en la Argentina”, afirmó.