La decoración del hogar no es algo menor. Ésta no sólo puede colaborar con los estados de ánimo de sus habitantes, sino que, además, puede convertirse en un imán para la buena o la mala fortuna. Acá te contamos qué objetos no pueden faltar en la casa y cómo pueden influir en tu suerte.

La decoración, como bien se sabe, está cargada de simbolismos y representaciones para sus ocupantes. Estos elementos (funcionales o estéticos) puedan crear un ambiente específico, el cual -sin dudas- resultará determinante. Los especialistas en el diseño de interiores sostienen que lo más importante es crear en el hogar un espacio confortable para los residentes. Esto se traduce en un entorno de bienestar.

Antes de pensar en la decoración de la vivienda resulta vital dedicar tiempo tanto para la limpieza como para orden. Esta es la base para crear un ambiente acogedor.

La limpieza y el orden son factores tan importantes como la decoración

Cómo llamar a la suerte

1) Plantas

Los que saben sostienen, que la utilización de plantas favorece a la energía positiva, renuevan el aire y colaboran con la armonía del lugar. Otros factores determinantes son la luz natural, los colores de las paredes (los cálidos y vivos colaboran con la positividad de las personas) y los ambientes frescos y ventilados.

Dicen los especialistas, que los talismanes suelen llamar la buena fortuna. Una de las recomendaciones es tener una maceta con tréboles de cuatro hojas, uno de los símbolos universales de la buena suerte.

Otra planta que simboliza la prosperidad y el buen destino -para el mundo asiático- es el Bambú de la Fortuna (un dato no menor, es que este vegetal no requiere de grandes cuidados). La planta del dinero también merece unas líneas en este artículo. Se trata de un vegetal que pertenece a la familia de las suculentas, tiene hojas redondeadas, carnosas y simboliza riqueza y abundancia. El Ficus Ginseng, que se caracteriza por sus raíces visibles y sus caprichosas formas, es uno de los preferidos de los orientales.

Los colores vibrantes se relacionan directamente con el buen ánimo de quienes viven en la casa

2) Amuletos

Un objeto que atrae el buen destino es la mano de Fátima (ésta se utiliza en muchas culturas para protegerse del mal, atraer la buena salud, felicidad y suerte). Este amuleto suele colgarse cerca de la puerta de entrada de las viviendas.

La mano de Fátima debe ubicarse en la entrada de la casa

Algo muy utilizo son las reproducciones de las vaquitas de San Antonio o de las mariquitas, estos simpáticos y coloridos insectos están asociados en muchas culturas con los buenos augurios, es por eso que merecen un lugar de privilegio en los hogares.

3) Colores

Las culturas asiáticas encuentran en los colores grandes significaciones. El rojo, por ejemplo, está asociado con la prosperidad y la buena suerte. Además, suelen ser estimulante del estado de ánimo y un incentivo directo de la pasión.

El color verde es el indicado para atraer la buena suerte

Si lo que se busca es llamar a la prosperidad, la abundancia, el crecimiento y la renovación, el color indicado es el verde. En tanto que el color dorado y plateado están relacionados con la riqueza y la buena suerte.