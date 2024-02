escuchar

CÓRDOBA.- Una desarrollista cordobesa es la única en la Argentina y una de las primeras en Latinoamérica en obtener la certificación “Leed for Cities and Communities” para un emprendimiento de 1000 hectáreas ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba. La certificación, otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council), evalúa la sostenibilidad y la calidad de vida en una comunidad.

Manantiales, desarrollado por Edisur, es el espacio reconocido tanto por su planificación como en el diseño Integrado de todo el proyecto. Gonzalo Parga, director del grupo, señala a LA NACION que la sustentabilidad está “presente” en todas las iniciativas que encaran; entiende que la certificación es “un paso más, una manera de formalizar nuestro trabajo, de evaluarlo y principalmente nos muestra lo que aún falta por hacer, los desafíos por delante”.

Con cien hectáreas de verde, recuperó parte del arroyo La Cañada. Photographer: Diego Combina

En el desarrollo, donde ya viven 15.000 personas (la proyección es llegar a 100.000 en una década), la certificación reconoce el trabajo realizado para la recuperación del entorno natural, la cantidad y calidad de espacios verdes, la complejidad de actividades (comerciales, institucionales, educativas, deportivas) y la gestión de grandes obras de infraestructura comunitarias.

El proceso completo llevó tres años (a la mitad del período le entregaron una pre-certificación). “La mayoría de lo exigido lo íbamos a hacer independientemente de la certificación; no hubo que hacer modificaciones. Los desafíos que quedan se relacionan con el ahorro de energía, el uso eficiente del agua, la gestión integrada de residuos, mejorar el acceso a la vivienda y distintas iniciativas con los vecinos”.

En lo que hace a energía, la empresa está trabajando en varias iniciativas de generación alternativa: “Estamos proyectando un parque solar; ya hay conversaciones iniciadas con la administración provincial”.

La evaluación alcanzó a siete categorías, cada una compuesta por diferentes ítems. Entre los puntos se destacan la conservación y restauración de áreas naturales, como fue el saneamiento por más de dos kilómetros del arroyo La Cañada. Hay 100 hectáreas de verde en el desarrollo, con lo que alcanza los 12 m² por habitante, dos más que lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere como recomendable. Se avanza en un plan de forestación que incluirá 100.000 árboles, de los que ya hay 28.400 plantados; en el desarrollo se usa la flora autóctona en todos los estratos para mitigar el impacto ambiental y disminuir el uso de agua para riego.

También calificó bien por su desarrollo compacto y mixto, ya que proyecta una densidad de 120 habitantes por hectárea; entre 20% y 25% de la superficie se destina a actividades comerciales, productivas y/o de servicios. Hay planificados 10 corredores comerciales y corporativos, de los que cinco están en ejecución con más de 100 locales ya funcionando. Cuenta con 10 hectáreas destinadas al Club Manantiales, al colegio Fasta Santo Cura Brochero y al Ateneo Juventus.

El diseño vial y la combinación de espacios también fueron muy bien evaluados.

Hay una red vial integrada, a partir del Plan de Ordenamiento General aprobado por la Municipalidad de Córdoba por el que se planifican y ejecutan arterias principales para la conexión urbana, intersectoriales para la conexión sectorial y secundarias para la que va al interior de los barrios.

La desarrollista tiene convenios con la empresa de agua que presta servicio en Córdoba y con la de energía, Epec. A partir de esos acuerdos se realizan obras cofinanciadas que, además de servir a los barrios propios, mejoran las prestaciones en la zona. En lo que hace a desechos, hay reutilización de materiales de escombros de demolición.

Parga apunta que llevan adelante un “política integral” para facilitar el acceso a la vivienda, con propuestas diversas siempre integradas a servicios y usos complementarios. En Manantiales hay urbanizaciones (con lotes entre 250m² hasta 600m²), countries, casonas, casas, edificios y housing.

El grupo sumó también diferentes unidades de negocios como Steelplex (fábrica de casas con el sistema steel frame con el que también realizaron aulas para el gobierno provincial); Caps (orientada a la construcción offsite) y Windplex (aberturas de aluminio).

