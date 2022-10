Hecha de garabatos: un artista dibujó a mano durante dos años toda su casa por dentro y por fuera; su tasación aumentó

escuchar

A la mayoría de la gente en su infancia le dijeron que no se debe dibujar las paredes. Parece ser que el artista Sam Cox nunca sufrió ese tipo de reglas. El artista plástico conocido como Mr. Doodle, se pasó los últimos dos años cubriendo con garabatos su casa en Kent. Esa loca aventura artística, sin duda la revaluó. Hoy la propiedad, según especialistas, tendría un valor de US$1.5 millones .

Desde los techos y hasta las paredes pasando por los electrodomésticos, todo está ilustrado, con su característico estilo monocromático. Se pasó horas, días, semanas y meses interviniendo a mano alzada la propiedad. Esta aventura se inició en 2020 en un rincón del dormitorio. Hoy, dos años más tarde, todo el hogar lleva su impronta. En un breve video sobre su casa, única en su tipo, Cox le dijo a Tim Muffett de BBC Breakfast que despertarse en la habitación “es una especie de paraíso para mí”.

El artista en su baño totalmente dibujado Gareth Fuller - PA Images - PA Images

Después de decorar el dormitorio, se entusiasmó y pasó al resto de la casa, que incluye una gran escalera y un descanso formal, un baño con bañera independiente y varios dormitorios. En la cocina, incluso la cocina está completamente cubierta de dibujos, lo que Cox admite que puede haber hecho que el electrodoméstico no funcionara.

Cox y su esposa posan con la gran escalera de la casa donde se ve de piso a techo la obra que no deja un espacio libre Gareth Fuller - PA Images - PA Images

Según el Sr. Doodle, este proyecto es su mejor y más importante trabajo y así lo expresó en su Instagram: “Mañana voy a mostrar mi mejor pieza de arte. Me tomó dos años completarla y es un proyecto con el que estuve soñado desde que soy chico. Todo lo que he hecho hasta este momento ha sido con el objetivo de poder realizar esta pieza. Pasé años planeando trabajar, cada parte de esta pieza fue cuidadosamente pensada y repensaba hasta tenerla completa. He ocultado el progreso de la pieza a todos, excepto a unos pocos, así que esta será la primera vez que verán algo de eso”.

El artista necesitó unos 900 litros de pintura blanca, 401 latas de pintura en aerosol negra para el exterior, 286 botellas de pintura de dibujo negra para el interior y 2296 plumillas para llevar a cabo la tarea.

El mensaje de Mr. Doodle en sus redes sociales con la casa terminada Instagram: @mrdoodle

“Me gustaría agradecer a mi mamá y a mi papá porque, desde que me permitieron dibujar sobre las paredes de mi habitación cuando era niño, he querido vivir en una propiedad completamente cubierta de personajes de mi propia creación”, escribió en una publicación de Instagram.

Los muebles, la vajilla y hasta la ropa de los dueños de casa hacen juego con paredes y pisos Gareth Fuller - PA Images - PA Images

El Sr. Doodle arrasó en el mundo de las bellas artes cuando su trabajo que empezó siendo lúdico comenzó a venderse en subastas a precios mucho más altos que los de la mayoría. Hasta la fecha, su venta récord fue para su pieza llamada Primavera (2019), que se vendió por poco menos de US$1 millón en la Tokyo Chuo Auction Company. En 2020, fue el quinto artista menor de 40 años más exitoso en una subasta. Muchos acreditan la marca inteligente y el poder de las redes sociales como elementos clave de sus logros excepcionales. Por supuesto, es imposible negar su pasión, probablemente el elemento más integral de todos. Claramente demostrado en la BBC, Cox dijo que hacer garabatos es “casi como una experiencia fuera del cuerpo. Simplemente, te estás entregando a vos mismo en este estado de creación que fluye libremente”.

