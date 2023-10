escuchar

La idea de sumar verde a las ciudades es una de las grandes preocupaciones tanto de los arquitectos como de los urbanistas. En las urbes, por lo general, el espacio es un bien escaso y en muy pocos lugares existe la posibilidad de sumar parques o plazas, en estas ocasiones los jardines verticales se presentan como una gran alternativa.

Para muchos arquitectos, los edificios tapizados o vestidos de verdes (plantas, árboles, etc.) son excelentes opciones que no sólo logran mejorar la visual de las ciudades, sino que además, logran colaborar con la calidad del aire.

El rooftop al aire libre y repleto de naturaleza como una plaza en las alturas UNStudio y Cox Architecture

La ciudad australiana de Melbourne proyecta crear el jardín o bosque vertical más alto del planeta. El edificio, que será conocido como The Green Spine (La columna verde), una vez construido se convertirá no solo en la torre más alta de aquel país (con 365 metros), sino también de Oceanía, superando a Q1 Tower (con sus 322,5 metros de altura). The Green Spine se convertirá, además, en el bosque vertical más alto del mundo, superando por casi 200 metros al icónico One Central Park (de Sydney), un edificio de 130 metros de altura, referente verde en aquel país. Por su parte, el más extenso seguirá siendo el edificio Santalaia (Bogotá), que tiene unos 3100 metros cuadrados de vegetación, con alrededor de 115.000 plantas de 10 especies y cinco familias distintas.

The Green Spine (La columna verde) se convertirá en la torre más alta de Australia y del continente

The Green Spine, el proyecto que llevará el sello del estudio de arquitectos UNStudio, contratará unos 270.000 metros cuadrados, distribuidos en dos edificios de diferentes alturas. Ambas estructuras tendrán, como columna vertebral, un gigante jardín vertical.

El área verde tendrá una superficie de 5,5 kilómetros lineales. UNStudio y Cox Architecture

Según revela el master plan del proyecto, el área verde -desarrollada sobre la base de un complejo sistema de terrazas- tendrá una superficie de 5,5 kilómetros lineales. “El jardín vertical o bosque en altura se convertirá en una suerte de pulmón verde para la ciudad”, comentan desde el estudio de arquitectos, los responsables del diseño.

Un complejo mixto que ofrecerá departamentos con balcones cubiertos de vegetación, paseos comerciales, sectores de oficinas y un importante hotel

Se tratará de un complejo mixto que ofrecerá departamentos con balcones cubiertos de vegetación, paseos comerciales, sectores de oficinas, un importante hotel, áreas públicas, jardines en la azotea y un ayuntamiento, entre otras propuestas. Según la desarrolladora, la construcción del proyecto requerirá una inversión estimada de US$1300 millones y se espera que las obras estén completas en 2028.