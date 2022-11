Marie Kondo: cómo queremos vivir y cómo en realidad vivimos, las máximas del nuevo libro de la gurú del orden

escuchar

Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, acaba de salir y es el último libro de la gurú del orden japonés y el primero en sumergirse en su idioma nativo para darle un poco de estilo al título (kurashi, por cierto, significa en japonés “estilo de vida”).

Basándose en el famoso método organizativo de Kondo de clasificar las pertenencias para determinar cuáles crean un escalofrío de placer, el libro nos invita a descubrir que las cosas que generan alegría no solo están entre nuestras posesiones sino también en nuestro entorno, relaciones y actividades diarias.

“Ordenar significa lidiar con todas las ‘cosas’ en tu vida”, escribe. “Entonces, ¿qué es lo que realmente querés poner en orden?”

En una llamada de Zoom, Kondo explicó recientemente al New York Times que la palabra kurashi transmite la comodidad y la serenidad de las rutinas diarias más que su contraparte en inglés.

“Me encanta cómo suenan ciertas palabras japonesas, y kurashi es una de ellas”, dijo, hablando a través de un intérprete.

Los lectores familiarizados con su libro de 2010, La magia de poner en orden que cambia la vida, o sus dos series de Netflix, encontrarán ideas similares aquí, en forma concentrada. El método KonMari de recolectar, acariciar y purgar que provocó un millón de viajes al basurero se resume en una sola página aireada.

Atrás también está el animismo característico de Kondo: su recomendación de mirar el mundo desde la perspectiva de un objeto, para comprender cómo se puede sentir aplastado o asfixiado en un montón indiferenciado de posesiones. También lo es su insistencia en agradecer a las pertenencias por su servicio antes de deshacerse de ellas. Admite que le habla a la bañera mientras la seca y dice: “Es increíble cómo siempre estás tan limpia y libre de moho”.

Los interiores rubios y empapados de luz no son de Kondo. “Estábamos tratando de dar una idea de cómo es el estilo de vida de Marie”, dijo Julie Bennett, la editora del libro. “El mensaje es: descubrí qué estilo funciona para vos”.

Kondo insiste en que seguir su técnica es cultivar la sensibilidad a los deseos y necesidades de uno de una manera que traerá mayores recompensas que el mero orden (esa es la parte que “cambia la vida”). La experiencia es personal y subdérmica: los objetos comunican mejor sus valores cuando se manipulan físicamente, con beneficios como empleos y ganancias financieras inesperadas que a veces surgen de manera impredecible después de que se realiza la limpieza (esa es la parte “mágica”).

Sin embargo, con este libro ahora entramos en un reino terapéutico más convencional, en el que Kondo suena como un entrenador de vida de vez en cuando. Si no lograste superar su método, a ella le gustaría saber qué te está bloqueando. O más bien, a ella le gustaría que te lo pidieras a vos mismo.

Al escribir sobre el equilibrio entre el hogar y el trabajo, lanza una batería de preguntas, comenzando con: “¿Cuánto tiempo dedicás al día a cada tarea relacionada con el trabajo? ¿Cuánto trabajo hacés en una semana?”. Las hojas de trabajo de muestra ayudan a los lectores a trazar las actividades y objetivos de su día para que puedan eliminar las prácticas ineficientes tan despiadadamente como lo hacen con sus utensilios de cocina descuidados.

Y así como nos pide que arrojemos el contenido de nuestros armarios rebeldes en un solo lugar antes de clasificarlos, aconseja descargar nuestros pensamientos caóticos y problemáticos en cuadernos, como un preliminar esclarecedor para una vida más ordenada.

“Cuando tratás de organizar las cosas en tu mente y te tomás el tiempo para reflexionar, hay mucho del mismo método de ordenación que aplicás a tu hogar”, dijo.

Un gran obstáculo para ordenar, señala, es la brecha entre la forma en que muchos de nosotros vivimos y nuestro estilo de vida ideal. En lugar de dejar que esta disparidad nos desanime, recomienda aferrarnos a nuestros sueños y hacer cualquier cosa pequeña que podamos para realizarlos, como poner una fotografía de un hermoso paisaje en una pared sin ventanas, donde desearíamos tener una vista.

Como siempre, alterna consejos con anécdotas personales. Su propio estilo de vida ideal incluye yoga diario, descansos para tomar té de hierbas, tiempo con sus tres hijos pequeños y la oportunidad, cuando puede agarrarla, de fregar el piso con las manos y las rodillas. Esta actividad no solo libera tensiones y mejora la postura, sino que también trae buenas vibraciones, escribe: “El piso es la base de la casa. Limpiarlo con mis propias manos me ayuda a sentir mi conexión con él”.

Sin embargo, no todo el mundo coincide con esta moda (o con el kurashi).

Ramani Durvasula, psicóloga clínica del sur de California con seguidores populares, dijo que no cuestiona la idea de Kondo de que un espacio organizado puede generar beneficios emocionales y creativos más amplios, “pero debemos recordar que no todos somos iguales”. Los perfeccionistas que intentan arreglar sus habitaciones “así como así”, o las personas que carecen del tiempo, los recursos o la energía para lograr los rigores del minimalismo, corren el riesgo de sentirse ansiosos o avergonzados por no lograr su estilo de vida ideal.

“Sostener algo y preguntar: ‘¿Me da alegría?’ es complicado”, dijo Durvasula. Para las personas que pueden tener relaciones familiares difíciles o que están lidiando con una pérdida, el ejercicio “no se trata solo de alegría; se trata de identidad, de historia, de traumas no resueltos. Esa camiseta no se trata solo de alegría; podría tratarse de todo un mundo de dolor”.

Durvasula dijo que ella también cree en la racionalización, pero de una naturaleza diferente. “Si todos mis clientes vivieran en casas llenas de basura pero eliminaran a las personas tóxicas de sus vidas, estaría bien”, dijo. “Guardá las valijas viejas; deshacéte del tío gruñón”.

Julie Lasky

The New York Times

