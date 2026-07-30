Ni minimalismo, ni sobrecargado: el midimalismo, la tendencia de diseño de interiores que está de moda y sus 7 colores clave

Tras años de interiores neutros, el color vuelve a ser protagonista y está redefiniendo nuestra forma de concebir los espacios.
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¿Es este el fin del minimalismo ? Al menos no como lo conocemos. Según el informe Tendencias de Verano para el Hogar 2026, publicado por Yelp a partir del análisis de millones de búsquedas y reseñas de usuarios, los interiores excesivamente neutros están empezando a perder terreno frente a diseños más expresivos y personalizados.
Una de las principales tendencias que destaca el estudio es el llamado midimalismo , una estética que combina la sencillez del minimalismo con toques de personalidad. En la práctica, esto se traduce en la incorporación de estampados , patrones, revestimientos de madera en tonos cálidos, techos de colores y puertas llamativas, alejándose del predominio absoluto de los tonos blancos, blanquecinos y crema que dominaron los interiores en la última década.
La encuesta también destaca el auge del color-maxxing , un movimiento que se centra en el uso intencional de colores saturados en paredes, muebles y objetos decorativos para crear ambientes más vibrantes y con más carácter.
¿Pero sería este el fin de la pared blanca?
«La pared blanca no va a desaparecer, pero ya no es el elemento principal. Hoy en día, se observa una mayor búsqueda de ambientes que transmitan personalidad y evoquen emociones. La gente ha comprendido que el color, la textura y los materiales naturales forman parte de la arquitectura, no solo de la decoración», explica la arquitecta Beatriz Quinelato, miembro del equipo CASACOR São Paulo 2026.
Tras años marcados por la neutralidad, crece el deseo de crear hogares que expresen individualidad, calidez y conexión emocional. En este contexto, el color emerge como una herramienta capaz de crear ambientes, evocar recuerdos y reforzar la identidad de sus habitantes.
Incluso cuando se utilizan en paletas de colores suaves y discretas, los tonos distintos del blanco ayudan a crear ambientes más cálidos y personalizados, permitiendo que los espacios reflejen los hábitos, los gustos y las historias de quienes los habitan.
Para quienes buscan renovar su hogar y explorar nuevas posibilidades de color, hay siete colores que son tendencia en el diseño de interiores y que prometen reemplazar al blanco tradicional en los próximos años.
Los 7 colores que se imponen
1) Arcilla y terracota blanda
Los tonos tierra siguen siendo los favoritos de arquitectos e interioristas. Inspirados en la naturaleza, los tonos arcilla y terracota aportan calidez a los espacios sin sobrecargarlos visualmente, creando una atmósfera acogedora y sofisticada. Además de su versatilidad, armonizan fácilmente con madera, piedra natural, fibras vegetales y otros materiales que refuerzan la sensación de confort.
2) Beige grisáceo
El greige, resultado de la combinación de gris y beige, ha sido aclamado por muchos profesionales como el “nuevo blanco”. “Es un tono neutro y suave que transmite calidez y elegancia. Su principal ventaja es su versatilidad, ya que combina con diferentes estilos decorativos y crea ambientes más cálidos que el blanco tradicional”, afirma la diseñadora de interiores Shirlei Proença.
3)Verde salvia
La apreciación por la naturaleza también impulsa el uso de tonalidades inspiradas en la vegetación. Entre ellas, el verde salvia destaca por transmitir serenidad, frescura y equilibrio. Elegante y atemporal, este color funciona tanto en diseños contemporáneos como clásicos, adaptándose fácilmente a diferentes estilos decorativos.
4) Azules grisáceos
Para quienes desean incorporar color sin renunciar a una estética discreta, los azules grisáceos se presentan como una de las opciones más seguras. «Este tono fomenta la serenidad y el confort visual», explica el arquitecto Daniel de Castro Cunha. Asociados al mar y al cielo, estos tonos contribuyen a crear ambientes relajantes y armonizan especialmente bien con maderas oscuras, piedras naturales y metales cepillados.
5) Rosa quemada
Delicado sin ser excesivamente romántico, el rosa tostado está ganando popularidad en proyectos residenciales por su capacidad para añadir personalidad con sutileza. Según Shirlei, es un color acogedor que crea ambientes más íntimos y puede aplicarse no solo a paredes, sino también a techos, carpintería y elementos decorativos.
6) Verde grisáceo
Más profundo y sofisticado que el verde salvia, el verde grisáceo se ha utilizado para crear ambientes elegantes y contemplativos. Este tono combina especialmente bien con la madera, la piedra natural y proyectos con una fuerte presencia paisajística, además de transmitir sensaciones de calma, equilibrio y bienestar.
7) Mantequilla o arena caliente
Los tonos amarillos suaves también están ganando popularidad como alternativa a los neutros tradicionales. Tonos como el amarillo mantequilla y el arena cálida iluminan delicadamente los espacios, creando una sensación de confort sin el impacto visual de colores más intensos. Son opciones especialmente interesantes para quienes desean alejarse del blanco sin sacrificar la luminosidad ni la sensación de amplitud.
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