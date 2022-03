Qué es la arquitectura reflectante y cuáles son las 10 mejores construcciones en el mundo

Los avances tecnológicos en todas las áreas han permitido que los diseños arquitectónicos sean cada vez más innovadores. Los profesionales de esta actividad en los últimos tiempos comenzaron a disponer de más y más recursos que les permiten hacer de sus obras verdaderas joyas urbanísticas sin dejar de lado su costado artístico. Un material que cada vez es más utilizado es el vidrio reflectante. Los motivos podrían ser varios, pero la mayoría destacan dos de sus múltiples particularidades: el efecto misterioso que éstos le aportan a la obra arquitectónica y la simplicidad estética -y no menos cautivadora- que llegan de la mano de los espejos.

En la actualidad, los arquitectos de todo el mundo están revistiendo sus obras maestras con vidrio reflectante y esto se observa tanto en pueblos pintorescos en Bélgica hasta metrópolis densamente pobladas en los Estados Unidos. Aquí las 10 obras más icónicas.

Una de las torres de la zona World Trade Center Andrew Burton - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

One World Trade (Nueva York)

One World Trade se encuentra entre las direcciones más famosas de los Estados Unidos. Construida a raíz del ataque terrorista del 11 de septiembre en el que casi 3000 estadounidenses perdieron la vida, la Torre de la Libertad (como también se la conoce) es el edificio más alto del país y del hemisferio occidental. La torre que se convirtió en un hito que representa la inquebrantable voluntad humana de vivir, es uno de los mejores ejemplos de este tipo de obras. Si bien cuando se construyó, en 2006, el público no se mostró muy feliz por el diseño arquitectónico elegido, en los últimos tiempos la obra logró no sólo la aceptación de la gente, sino que además se convirtió en uno de las torres más queridas y admiradas tanto sentimental como artísticamente en la ciudad.

Elbphilharmonie Hamburg (Hamburgo, Alemania)

Esta es una de las salas de conciertos más grandes del mundo que fue construida en 2017 por los arquitectos de Herzog & de Meuron. El proyecto, que parece una vela naútica de cristal izada en medio del río Elba, demandó unos 866 millones de euros para su realización. Para muchos la obra había sido un derroche de dinero, pero con el tiempo se empezó a convertir en un ícono tanto arquitectónico como musical. Actualmente, es uno de los recintos culturales más concurridos por los amantes de la música de todo el mundo. Desde su inauguración, por allí pasaron más de tres millones de asistentes.

Sala de conciertos Maraya (Al Atheeb, Arabia Saudita)

Al igual que el Elphi de Hamburgo, Maraya Concert Hall en Al Atheeb, Arabia Saudita, es un mega espacio destinado para el arte. El edificio que parece integrarse con el paisaje desértico que la rodea, por momentos parece convertirse en un engaño de la imaginación (un espejismo). A simple vista se trata de una caja rectangular envuelta en paneles de espejos gigantes, pero el Maraya, diseñado por el estudio de Milán Giò Forma, fue una empresa enorme que alberga una sala de conciertos, un teatro inmersivo y una exposición interactiva.

Sala de conciertos Maraya Valery Sharifulin - TASS

Casas Espejo (Bolzano, Italia)

En Italia, en la base de las montañas Dolomitas del Tirol del Sur, se encuentran las Mirror Houses diseñadas por Peter Pichler. El espacio, con servicio hotelero, ofrece para los huéspedes un dormitorio, sala de estar, comedor y cocina completamente funcional (además de una piscina privada habilitada para la época veraniega). En los últimos tiempos Mirror House se convirtió en uno de los sitios en los que los viajeros sedientos de nuevas experiencias no pueden dejar de conocer.

Treehotel (Harads, Suecia)

Otro complejo destinado a la hospitalidad es Treehotel, un hotel de lujo que se distingue por sus sofisticadas particularidades. Los arquitectos de las siete suites, todas ambientadas con temáticas diferentes, querían ofrecer a los huéspedes la oportunidad de conectarse con la naturaleza de una manera poco convencional. Este es un complejo vacacional que parece invitar a los turistas a vivir, al menos por un rato, en un pedacito de cielo rodeado de las altas y magníficas copas de los añosos árboles circundan. Para acceder a las habitaciones, llamadas The Mirrorcube, los visitantes deben atravesar un puente de cuerda que se confunde con el bosque.

The Mirrorcube. Treehotel, en Suecia View Pictures - Universal Images Group Editorial

Summit One Vanderbilt (Nueva York)

Una de las flamantes incorporaciones de este tipo de arquitactura fue Summit One Vanderbilt, presentada en 2021 junto a la icónica estación de tren Grand Central de la ciudad de Nueva York. One Vanderbilt es una obra maestra reflejada que es tan inmersiva como artística. Se trata de una plataforma de observación ubicada en el piso 93 de la torre. El flamante espacio está diseñado por Snøhetta, y sus paredes, pisos y techos están equipados con espejos que distorsionan las vistas y el entorno que los rodean, ofreciéndoles a los visitantes una experiencia singular.

Casa Invisible (Joshua Tree, California)

Invisible House, la obra que se encuentra construida en California, Estados Unidos. “Es una torre de 22 pisos realizada de forma longitudinal. Un rascacielos volcado de lado que se encuentra enclavado en medio de un paisaje desértico”, según la definieron sus desarrolladores. La propiedad que se ofrece para ser alquilada por Airbn está equipada íntegramente con puertas corredizas de piso a techo y ventanas que ofrecen vistas panorámicas al desierto circundante. Entre sus servicios se destaca su piscina cubierta de 30 metros de largo.

Invisible House en Joshua Tree, California

Casa de bajo costo (cerca de Ljubljana, Eslovenia)

Eslovenia también tiene su propuesta, allí el estudio austriaco Delugan Meissl diseñó una unidad de vivienda de bajo costo revestida de espejos la cual se integra -y, a la vez, se pierde en medio del bucólico entorno esloveno. Su apariencia llamativa es solo una de las razones por las que es tan interesante: también es portátil. Fue construido como un prototipo para hacer frente a los altos precios de la vivienda en el país, pero también es altamente personalizable, con el interior separado en tres módulos que se pueden configurar como lo elijan los residentes.

LUMA Arlés (Arlés, Francia)

Uno de los más recientes proyectos realizados por el famoso arquitecto Frank Gehry fue LUMA Arles. El singular y bello edificio, si bien no está revestido de vidrio -sino de acero inoxidable-, es una variante de los inmuebles reflectantes. Cuando cae el sol la obra, por unos minutos, se pinta de distintos tonos de dorados haciendo de la construcción una obra de arte única e irrepetible. El edificio que está inspirado en la arquitectura romana de Arles, las montañas vecinas de la ciudad y la pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh, es uno de los lugares más visitados por los turistas amantes de la arquitectura, en todo el mundo.

Luma Arlés, en Francia picture alliance - picture alliance

Castillo de Rentilly (Bussy-Saint-Martin, Francia)

A unos 30 minutos de París, la emblemática creación del artista Xavier Veilhan, el estudio de arquitectura Bona-Lemercier y el escenógrafo Alexis Bertrand se levanta en la ciudad de Bussy-Saint-Martin. Construido sobre las ruinas de un castillo, el enorme edificio es ahora un centro de arte contemporáneo. “A diferencia de muchos châteaux en el campo de Francia, este se estaba desmoronando tanto que no tenía ningún valor histórico. Fue por eso que nos brindaron la libertad total a la hora de rediseñar el nuevo edificio”, cuentan desde el estudio de arquitectura.