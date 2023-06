Renovar la casa después del divorcio: cómo transformar el espacio y el ánimo con cambios simples y significativos

escuchar

Superar un divorcio es emocionalmente desafiante, con una mezcla de emociones como tristeza, pérdida, ira y confusión. Adaptarse a la nueva realidad de la individualidad puede llevar tiempo y ser difícil. Superar estas emociones es crucial para iniciar una nueva etapa de vida saludable y satisfactoria.

Renovar el hogar después de la separación se convierte en una poderosa forma de empezar de nuevo y crear un entorno en el que se pueda volver a conectar con uno mismo. Aunque pueda resultar una tarea desafiante y llena de emociones, existen numerosas formas de encontrar la felicidad en el propio espacio de manera que brinde paz y bienestar.

Limpiar el ambiente y las energías

El primer paso para cambiar la energía de tu casa es llevar a cabo una limpieza profunda. Aunque en el momento puede que no sea lo que genere más ganas de hacer, enfrentar esta tarea puede ser de gran ayuda para distraer y aliviar la mente, facilitando un mejor descanso durante la noche.

Hacer una limpieza profunda ayuda para distraer y aliviar la mente. Shutterstock

Una manera de facilitar el proceso de limpieza y a la vez mejorar el ánimo es crear el ambiente adecuado mediante una selección de música alegre y motivadora, que llene el espacio con una sensación de ligereza, como si entraras en una burbuja de bienestar personal.

Planificar y crear un estilo propio

Animarse a pintar de varios colores un ambiente

Crear un “tablero de inspiración” o moodboard en inglés es una valiosa herramienta visual que consiste en reunir una colección de imágenes, colores, texturas y elementos decorativos que representen el estilo, la atmósfera y la estética que se desea lograr en el hogar. Ya sea en formato físico o virtual, este moodboard ayuda a visualizar y comunicar con mayor claridad las ideas y objetivos de diseño.

Así, se logran crear ambientes que reflejen la nueva identidad de cada uno y que brinden la satisfacción y comodidad de diseñar el espacio que realmente hagan sentir como en casa.

Explorar la esencia interior

Eligir colores, estilos de decoración, objetos y elementos que transmitan alegría y hagan sentirse en sintonía con uno. Shutterstock

En momentos de separación o divorcio, surge la oportunidad de sumergirse en lo más profundo y descubrir qué es lo que a uno realmente le gusta y le apasiona. Aunque pueda parecer una etapa desafiante, es un momento propicio para reconectar con uno mismo y explorar intereses personales. Este proceso de autodescubrimiento permite reconocer cuánto se evolucionó como individuo tras esta experiencia.

La renovación del hogar puede convertirse en un primer paso en este viaje de redescubrimiento personal, ofreciéndote un espacio que se adapte a ciertas necesidades y refleje la esencia propia. Eligir colores, estilos de decoración, objetos y elementos que transmitan alegría y te hagan sentir en sintonía con vos misma.

Soltar el pasado: el arte de desapegarse

Un consejo valioso en esta situación es conseguir una caja y etiquetarla como “Para más adelante” para guardar todos los recuerdos con los que aún no estamos listos para lidiar. Shutterstock

Si todavía se conservan objetos en el hogar que recuerdan a una relación pasada, siempre está la opción de desprenderse de algunos de ellos. Regalar, vender o tirar aquellos objetos que evoquen recuerdos negativos. Este acto ayuda a transitar de manera más fluida hacia esta nueva etapa de la vida.

No obstante, es importante tomarse el tiempo necesario y no tomar decisiones precipitadas de las que se pueda arrepentir. Un consejo valioso en esta situación es conseguir una caja y etiquetarla como “Para más adelante”. En ella se podrán guardar aquellos elementos con los que no se desee lidiar en el momento o que se prefiere dejar en un segundo plano por el momento, ya que aún causan dolor o resulta difícil confrontarlos.

Es importante mantener esta caja en un lugar fuera del campo visual hasta el día en que se esté preparado para enfrentar su contenido, emocionarse y reencontrarse con esos recuerdos desde lo positivo. Si pasado un tiempo aún no se genera la necesidad de recuperar nada de lo que hay dentro, entonces será el momento de soltarlo y dejarlo ir.

Comprar lo esencial y hacer pequeños cambios

Cambiar las sábanas, almohadas y el acolchado es una buena forma de dejar el pasado atrás: las sábanas de más de 200 hilos son las más suaves y confortables.

En esta fase de reinicio, es importante considerar algunos elementos esenciales para renovar el espacio como renovar los juegos de sábanas y acolchado, actualizar las almohadas, elegir nuevas fundas para los almohadones.

Hay que permitirse dejar atrás lo antiguo y darse el capricho de invertir en estos pequeños detalles. Es sorprendente cómo pueden marcar la diferencia en términos de comodidad y bienestar desde lo visual y lo emocional.

Mover los muebles

Cambiar muebles de lugar es una forma de crear una atmósfera fresca y revitalizada sin necesidad de grandes inversiones.

Anímarse a experimentar con diferentes configuraciones de los muebles para lograr un flujo armonioso puede generar una sensación de renovación sin necesidad de reemplazar toda la decoración. Explorar nuevas disposiciones y encontrar la que mejor se adapte al nuevo estilo y necesidades personales que se buscan crear en el espacio. Al hacerlo, se disfruta de una atmósfera fresca y revitalizada sin necesidad de grandes inversiones.

Nuevas fragancias

Las velas perfumadas, difusores de aroma o las plantas aromáticas son grandes aliados a la hora de hacer que el hogar tenga una fragancia distinta. Shutterstock

Los olores tienen el poder de evocar recuerdos y emociones. Cambiar el aroma de la casa puede tener un impacto significativo en el ambiente general. Se puede experimentar con fragancias frescas como el romero y la lavanda, que no solo proporcionan una sensación de bienestar, sino también de tranquilidad. Una forma de incorporar fragancias es a través de velas perfumadas, difusores de aroma o incluso utilizando plantas aromáticas en diferentes áreas del hogar. Al hacerlo, se logra crear un entorno que te brinde calma y armonía, permitiendo disfrutar de un ambiente renovado y acogedor.

Sumar espejos y plantas

Las plantas aportan vida, color, texturas y una energía positiva al ambiente.

Los espejos son excelentes elementos decorativos, ya que pueden crear la ilusión de amplitud en cualquier espacio sin ocupar demasiado lugar. Por otro lado, las plantas son una opción ideal para transformar por completo el ambiente. Aportan vida, color, texturas y una energía positiva que puede marcar la diferencia en el estado de ánimo. Es recomendable elegir plantas que se adapten bien a las condiciones de la casa y que transmitan calma y serenidad. Además de embellecer los espacios, las plantas también ayudan a purificar el aire y crear un ambiente más saludable.

