Tendencias: Conocé ocho casas que se integran a la naturaleza

Un hogar es mucho más que lo que hay entre sus muros. Un nuevo libro publicado por Phaidon muestra que el entorno de una casa puede ser tan importante como lo que hay dentro.

El libro, Living in Nature: Contemporary Houses in the Natural World, destaca 50 casas de todo el mundo que fueron diseñadas para traer y celebrar su entorno natural. Están construidas con materiales que se relacionan con el medio ambiente y disolviendo los límites entre el interior y exterior. El trabajo, que se encuentra dividido en cuatro secciones (aire, tierra, fuego y agua), ofrece una mirada tentadora de las casas -diseñadas para conectarse con el exterior y, además, para minimizar su impacto en el mundo natural-.

Aquí hay algunos ejemplos que muestran cómo los hogares pueden reflejar y encarnar los elementos de la naturaleza.

Pigna, en Malborghetto Valbruna, Italia. Diseñado por Claudio Beltrame, 2017 Phaidon

AIRE

Pigna, en Malborghetto Valbruna, Italia. Diseñado por Claudio Beltrame, 2017.

Inspiradas en las piñas, estas pequeñas casas en los árboles fueron diseñadas para flotar en el bosque más antiguo de Italia. Construidos principalmente de madera, los espacios ovoides de dos niveles son nidos cómodos con un dormitorio en el vértice del cono. Como casas para pájaros, se sostienen sobre el suelo en columnas en medio del dosel de los árboles.

Vivac Luca Pasqualetti, en Morion Ridge, Valle de Aosta, Italia. Diseñado por Roberto Dini y Stefano Girodo, 2018.

Esta propiedad asombrosa se aferra en la cornisa de una montaña. Se trata de una cabina compacta que puede soportar vientos de más de 190 kilómetros por hora. Hecha de secciones prefabricadas, la cabina tuvo que ser transportada por aire al sitio. A una altura de más de 3000 metros, este refugio de alpinista parece flotar en las nubes.

Varden, en la montaña Storfjellet, Noruega. Diseñado por SPINN Arkitekter e ingenieros de formato, 2019 Phaidon

TIERRA

Boar Shoat, en Bear Lake, Idaho. Diseñado por Imbue Design, 2019.

Esta construcción se encuentra en la cresta de una montaña ondulada de Idaho. El diseño de la propiedad contempla elementos de “la arquitectura de la pradera”. La baja altura y el techo plano de la casa ayudan para que la vivienda se acople con la suave topografía. Una pared entera abre la casa a un patio de entrada parcialmente cubierto que conduce a las estribaciones tachonadas de rocas.

Varden, en la montaña Storfjellet, Noruega. Diseñado por SPINN Arkitekter e ingenieros de formato, 2019.

El terreno irregular y rocoso del entorno montañoso nórdico de esta casa se ha traducido directamente en su forma geológica. Parece ser una cúpula orgánica e imperfecta. Los 77 paneles entrelazados de la cabaña de madera fueron diseñados para garantizar la resistencia al viento y la nieve. El resultado es un espacio único que parece el interior de un balón de fútbol. Utilizado como una parada de descanso para los caminantes, proporciona un portal en la cima de la montaña para ver la aurora boreal.

Folly Cabin, en Joshua Tree, California. Diseñado por Cohesion, 2018. Phaidon

FUEGO

Folly Cabin, en Joshua Tree, California. Diseñado por Cohesion, 2018.

Diseñada específicamente para adaptarse al calor extremo del desierto, esta pequeña casa experimental está dividida en dos partes, cada una de las cuales ventila el aire caliente a través de tragaluces que funcionan con energía solar en sus altos techos inclinados. Una de las estructuras cuenta con una terraza con un techo parcialmente removido que crea un espacio para observar las estrellas.

Atelier Villa, en Puntarenas, Costa Rica. Diseñado por Formafatal, 2020.

Ubicada en la jungla de Costa Rica, esta casa encarna la geología volcánica de sus alrededores. Ha sido impermeabilizada contra el aire húmedo mediante una técnica japonesa que consiste en carbonizar la madera de su pared trasera. La casa rectangular también está rodeada por una pantalla de aluminio oxidado que recuerdan la lava y las rocas volcánicas de la región; mientras que un patio cortado y una piscina interior y exterior aportan humedad y también un espacio de alivio refrescante.

Vivac Luca Pasqualetti, en Morion Ridge, Valle de Aosta, Italia. Diseñado por Roberto Dini y Stefano Girodo, 2018. Phaidon

AGUA

Boreraig, en la Isla de Skye, Escocia. Diseñado por Dualchas Architects, 2011.

Basado en la forma de una cabaña de piedra con techo de césped tradicional, esta casa moderna reemplaza esa materialidad cruda con paredes de madera lisa y un techo de metal que resiste la fuerte humedad de la región. Orientada a mirar hacia un lago cercano y con el mar de fondo, las grandes ventanas de la casa enmarcan la vasta extensión. En el interior, las paredes y los techos de roble crean una calidez uniforme para contrarrestar el clima tumultuoso.

Casa de Paja, en Son Tay, Vietnam. Diseñado por 1 + 1> 2 arquitectos, 2019.

El techo de paja y los ladrillos de adobe de esta casa frente al lago responden directamente a la humedad y la lluvia en el norte de Vietnam, proporcionando sombra y enfriamiento pasivo. El edificio también resiste la fuerza potencialmente dañina y la humedad del agua que define el sitio al levantarse del suelo, permitiendo que la lluvia corra por el plano inclinado que coexiste debajo del edificio.

Nate Berg

Fast Company