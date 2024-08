Historias: “Me aconsejó que no comprara un terreno que valía millones de dólares y terminamos trabajando juntos”

Escuchar

“Tenemos que salir de esta operación” fue el consejo que le dio Martín Boquete, actual director de Toribio Achával, a Alejandro Reyser, cuando se conocieron en los 2000. En ese momento, Reyser trabajaba para Walmart y era el encargado de gestionar la compra de un terreno para que la empresa pudiera desembarcar en la ciudad de Mar del Plata y Boquete era el broker que estaba gestionando la operación. “Nunca me imaginé que 25 años después iba a terminar trabajando con un vendedor que me dijo que no comprara una propiedad por la que él iba a cobrar millones de comisión”, confiesa Reyser.

“Ese consejo nos salvó”, confiesa. Se trataba de un terreno de US$3,5 millones de dólares, que terminó comprando la competencia, pero que nunca pudo habilitar; se trata de un predio de Mar del Plata que aún hoy es un baldío.

Actualmente, Reyser es director de inmuebles comerciales en Toribio Achával y trabaja junto a Boquete en la misma inmobiliaria, famosa por comercializar las propiedades más top del mercado. Estudió Economía en Estados Unidos, fue uno de los primeros empleados de Walmart en la Argentina y tiene más de 30 años de experiencia en los negocios inmobiliarios.

Desde hace unos pocos meses asumió el desafío de potenciar el área de negocios de inmuebles comerciales de Toribio Achával en un período de pleno cambio para ese mercado. “Hoy el foco está puesto en el cliente”, asegura Reyser y explica que, por ejemplo, en oficinas, anteriormente, si se contaba con un buen edificio, en una ubicación estratégica, simplemente se tasaba y esperaba a que el mercado consultara. “Pero hoy ese sistema de trabajo está obsoleto y un inversor que antes tenía un buen piso de oficinas hoy no necesariamente tiene el mercado asegurado”, explica el broker y asegura que el foco se pone en el cliente, en salir a buscarlo activamente y entender qué es lo que necesita.

Alejandro Reyser desembarcó hace pocos meses en Toribio Achaval para potenciar el negocio de inmuebles comerciales Fabián Malavolta

A ese cambio de paradigma, se suma otro desafío: Reyser revela que hoy se achicó entre un 30% y un 40% la cantidad de superficie que requieren las empresas para gestionar el negocio. “Se pasó de necesitar una posición cada 10 metros cuadrados a una cada 5 m², se redujo la superficie por empleado″, detalla y agrega: “Hoy estamos en una vacancia del 20% en el mercado de espacios corporativos”. De todas formas, explica que la demanda de oficinas está relacionada con la actividad económica y, por tanto, hay buenos presagios para el sector: “Venimos de muchos años de falta de crecimiento y la situación tuvo un impacto en el mercado de oficinas; pero cuando las empresas vayan transformándose irán absorbiendo los metros cuadrados libres que tiene hoy en el mercado”.

Por otro lado, destaca que“si comparás con la región, la Argentina tiene un mundo de oportunidades”, y detalla que hay otros países de la región con el mismo tamaño de población y economía, pero con el doble de oficinas. “Los propietarios y desarrolladores tienen que estar tranquilos, porque cuando la economía crezca y se establezca, los metros cuadrados van a ser absorbidos”, asegura el broker.

Reyser sostiene que están proponiendo a las empresas trabajar con un diagnóstico de la situación, ya que, desde el lado cultural, las compañías atraviesan un proceso de transformación, pero permanecen con layouts que no responden a esos cambios. Asegura que necesitan lugares más modernos, espacios más colaborativos y de encuentro.

El experto en inmuebles comerciales asegura que la Argentina tiene un mundo de oportunidades en el sector de oficinas Ryan Gobuty/Gensler

Un sector que no para de crecer

Dentro de los inmuebles comerciales, el sector de la industria es el que está atravesando el mejor momento. Se trata de los depósitos industriales y logísticos que se alquilan por alrededor de US$6 y US$8 dólares el metro cuadrado, con una renta de entre el 7% y el 8% en “un mercado que casi no cuenta con oferta para aquellos que la demandan”.

Reyser asegura que siguen existiendo pocos jugadores en este negocio, ya que continúan los mismos grupos familiares de siempre. “Estoy convencido de que hay espacio para más plazas logísticas. Cuando la Argentina empiece a tener más inversores extranjeros y un poco más de crédito hipotecario, este negocio explota”, sostiene.

Por último, alude al mercado de los locales comerciales y explica que las arterias principales como la avenida Santa Fe, o zonas como Palermo Hollywood y Soho han resurgido fuertemente con alta demanda. También detalla que crecieron mucho los centros locales de conveniencia y cree que son productos que tienen futuro en zonas como Benavidez y Buenavista. Respecto a la rentabilidad de los locales, opina que “sigue baja, ya que los precios de los alquileres cayeron, pero el valor de las propiedades se mantuvo igual”.