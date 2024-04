Así será el nuevo parque de diversiones con dos montañas rusas de Hot Wheels y una casa de Barbie en la playa

Escuchar

Este año, los fans de Barbie podrán visitar la casa en la playa de la muñeca más famosa del mundo, mientras que los nostálgicos de los dibujos animados de He-Man intercambiarán disparos láser al castillo de Grayskull y los amantes de la velocidad se deslizan por las vías de una montaña rusa inspirada en los autos Hot Wheels. Estas son algunas de las atracciones del futuro Mattel Adventure Park, un parque temático basado en las marcas del fabricante de juguetes, que se construye en Arizona, Estados Unidos.

A pesar de tener atracciones autorizadas repartidas en parques temáticos de todo el mundo, Mattel todavía no tenía un parque propio. El primer desarrollo de este tipo estará en la ciudad de Glendale, Arizona, a 15 kilómetros de Phoenix, la capital y ciudad más grande del estado.

Aún no hay una fecha oficial para la apertura del parque temático, que ya ha sufrido algunos retrasos. Pero la compañía actualmente dice que los primeros visitantes serán recibidos en algún momento de “finales de 2024″. Para un proyecto en las etapas finales de desarrollo y construcción, también llama la atención la falta de información (e imágenes) sobre los atractivos. En la página oficial del parque hay pocos detalles de solo algunos de ellos. Tal vez tenga que ver con mantener la confidencialidad.

El primer parque temático de Mattel estará en Arizona Mattel

Lo más esperado: la casa de Barbie

El sector más esperado por los fans es el que estará dedicado a Barbie, sobre todo después del éxito de la película de Greta Gerwig, que recaudó US$1400 millones en taquilla solo en 2023, cuando se estrenó en los cines. En el parque, la mayor atracción de esta zona es Barbie Beach House, un espacio que crea, a tamaño real, una casa de playa para la muñeca más famosa del mundo. Con todos los tonos de rosa que se merece, la mansión de tendrá cuatro pisos con diferentes experiencias para los visitantes.

Uno de ellos es Barbie Dream Closet Experience, donde las personas pueden optar por armar un conjunto de ropa personalizado estilo Barbie, con la ayuda de proyecciones de hologramas, que dan vida a la muñeca “ante los ojos de los invitados”, según un funcionario. La casa también incluye un “teatro volador”, una especie de simulador que lleva a los visitantes en un viaje a través de todas las posibilidades profesionales de Barbie, desde abogada hasta astronauta, y The Barbie Rooftop, un bar y restaurante en la azotea.

La fabulosa casa de Barbie en la playa

La zona de Hot Wheels

Otra marca muy popular del gigante del juguete es Hot Wheels y tendrá su propia zona, con varias atracciones, entre ellas la más radical del parque, dos montañas rusas muy diferenciadas. Hot Wheels Bone Shaker: The Ultimate Ride tendrá composiciones inspiradas en autos Hot Rod con temática de calaveras y esqueletos. Durante el recorrido alcanzarán los 25 metros de altura, antes de deslizarse por la pista, en un descenso radical. Mientras que el Hot Wheels Twin Mill Racer promete ser aún más radical. Los autos, imitando a los de carreras, recorrerán los 762 metros de pistas, llenos de curvas y bucles (uno de ellos de 35 metros de altura), en 65 segundos. En el lanzamiento, los visitantes alcanzarán los 80 km/h en sólo tres segundos.

Montaña rusa de Hot Wheels Mattel

El espacio de He-Man

Los fanáticos de He-Man también tendrán un espacio dedicado a la franquicia “Masters of the Universe”, que tuvo mucho éxito en la televisión en los años 1980 y 1990 y recientemente recibió una nueva serie de dibujos animados en Netflix. El He-Man vs. Skeletor Laser Tag, los visitantes se dividirán en dos equipos para luchar por Eternia, en un espacio que tendrá la forma del icónico Castillo Grayskull.

Para los más chicos

Para los niños pequeños, el área Thomas & Friends: World of Sodor estará inspirada en la caricatura Thomas y sus amigos, con cinco atracciones para toda la familia, incluido un espacio de juego interior (con aire acondicionado para apaciguar el calor de Arizona) y, por supuesto, un paseo a bordo del simpático tren Thomas. El parque también tendrá una estructura para escalar inspirada en el juego de cartas Uno y un campo de minigolf que recuerda a otras marcas de juguetes.

Asís será uno de los sectores de Mattel Adventure Park Mattel

Mattel Adventure Park será parte del VAI Resort, un complejo de 243.000 metros cuadrados con hoteles, restaurantes, condominios y otras atracciones, liderado por Epic Resort Destination. La colaboración entre las empresas se repetirá también en el segundo parque temático, que se construirá en Bonner Springs, una ciudad de Kansas que forma parte del área metropolitana de Kansas City (que, a su vez, se encuentra en el estado de Missouri). La inauguración del segundo parque está prevista para 2026.