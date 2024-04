Shakira fue lapidaria con la película Barbie: “Es castradora y mis hijos la odiaron”

Escuchar

Shakira levantó polémica tras expresar duras críticas contra la película Barbie, producción cinematográfica que da vida a la célebre muñeca. La artista no se guardó nada al expresar su descontento con las representaciones de los roles de género que ofrece el film dirigido por Greta Gerwig.

En una entrevista concedida a la revista Allure en el marco de la presentación de su nuevo disco, Las mujeres no lloran, la cantante colombiana no dudó en compartir su opinión y cuestionó el mensaje que plantea la historia llevada a la pantalla por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Shakira dijo que se siente alejada del feminismo reflejado en Barbie y dio a conocer la reflexión en familia que hizo junto a sus hijos, Milan y Sasha, nacidos frutos de su relación con Gerard Piqué.

“Estoy criando a dos niños y quiero que ellos también se sientan poderosos –expresó–. Ellos odiaron absolutamente” la historia, porque la vieron “castradora”, calificativo con el que ella misma está “de acuerdo, hasta cierto punto”. Y continuó: “Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complementariedad no debe perderse”, destacó.

Shakira vio la película Barbie junto a sus hijos Instagram

La cantante señaló que está a favor de que las mujeres ocupen los lugares que se merecen sin desmerecer el rol de los varones en la sociedad y en los vínculos. “Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer”, aclaró.

Y sumó: “Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio, pero eso se acabó. Ahora nadie nos controlará. Nadie nos dirá cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas”.

Shakira también compartió cuáles fueron para ella modelos de mujeres de ficción que la inspiraron. “Mi ídola era la Mujer Maravilla. Creo que me atraía porque tenía el pelo negro como el mío, pero también porque era un símbolo de empoderamiento y fuerza en una década en la que las mujeres no desempeñaban los papeles más importantes. Recuerdo que mi mamá dejó de trabajar en algún momento, que dejó de llevar minifalda y que alargó su pollera porque mi papá se lo indicó”, reveló.

Las declaraciones de Shakira generaron debate en las redes sociales, donde los usuarios expresaron opiniones encontradas respecto al mensaje de Barbie y los riesgos de promover modelos por seguir.

En otro tramo de la entrevista con Allure, la artista también contó cómo logró atravesar el delicado momento personal que vivió tras su separación del futbolista catalán, luego de once años de relación. “Estaba en el barro y tuve que reconstruirme. Tuve que reunir todas las piezas que se habían derrumbado”, confesó.

Días atrás, la colombiana pasó por The Tonight Show y habló con Jimmy Fallon de lo que significó su ex en su carrera. “El marido me arrastraba”, dijo, y, consultada por cómo vivió la experiencia de lanzar un álbum luego de siete años, volvió a disparar contra Piqué. “Estuve sacando música aquí y allá, pero fue muy difícil poner todo en un solo álbum y darle forma. No tenía tiempo. Fue el factor marido, y ahora no tengo marido”, analizó con humor. Luego de las risas del público, la cantante se explayó, muy convencida de su teoría. “Sí, el marido me estaba arrastrando hacia abajo. ¡Ahora soy libre! Ahora puedo trabajar de verdad”, dijo.

“Las mujeres hemos estado llorando demasiado tiempo. Siempre nos mandaban a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres. Siempre nos dijeron que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Que tenemos que sanar de cierta manera. Y yo creo que nadie nos debe decir cómo sanar. Se supone que nadie le debe decir a una loba cómo lamer sus heridas, ¿no? Creo que ahora las mujeres deciden cuánto, cómo y hasta cuándo llorar”, subrayó en el programa.

