COTTA: el proyecto de BOSCUS donde cada comprador puede personalizar su departamento durante la obra

COTTA, el exclusivo desarrollo de BOSCUS Real Estate en Núñez, ya está avanzando en sus primeras etapas de obra. Ubicado sobre Av. Congreso, cerca de la Av. Del Libertador y del Parque de Innovación, se encuentra en una de las zonas de mayor desarrollo inmobiliario de CABA, rodeado de algunos de los proyectos más destacados de los últimos años y con conexión directa tanto con el resto de la ciudad como con Zona Norte.

Liderada por dos jóvenes socios y un equipo multidisciplinario, BOSCUS Real Estate eligió para la comercialización de sus proyectos a D’Aria Propiedades, una empresa con más de 75 años en el mercado, y que hoy tiene al frente a la tercera generación de la familia. Esa cercanía generacional se convirtió también en un punto de encuentro entre ambas empresas y en una mirada compartida sobre el futuro del mercado inmobiliario.

Comprar un departamento en pozo implica elegir una propiedad que todavía no está terminada. Sin embargo, muchas veces buena parte de las decisiones sobre cómo será y cómo se entregará esa unidad ya están tomadas. El equipo de BOSCUS decidió trabajar sobre esa limitación y convertirla en un beneficio para quien compra.

La desarrolladora nació de la mano de los arquitectos Roberto Quiñones y Felipe Ginevra, formados en la Universidad Torcuato Di Tella. Juntos fueron dando forma a un sistema de trabajo que hoy se puede ver aplicado en COTTA.

El edificio tendrá planta baja y 12 pisos, además de una terraza privada en el nivel 13. El proyecto contempla departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, unidades con balcones terraza y un penthouse con terraza propia en los niveles superiores. Entre los espacios comunes, cuenta con amenities de categoría como pileta, solárium, SUM con parrilla y fogonero.

Más allá de su propuesta en términos de estilo de vida, arquitectura y calidad constructiva, COTTA incorpora un diferencial que cambia la lógica habitual de la compra en pozo: en lugar de que el comprador tenga que adaptarse a una unidad definida de antemano, le da la posibilidad de participar en las decisiones sobre cómo será y cómo se entregará su departamento, permitiéndole “customizar” su unidad.

Tipología 1: Colores pastel para una estética entre clásica y moderna.

Para hacerlo posible, BOSCUS organiza cada desarrollo desde el comienzo en etapas y rubros. La distribución de una unidad, las instalaciones, los revestimientos, las carpinterías, el equipamiento y las terminaciones tienen tiempos diferentes dentro de la construcción. Eso determina también hasta qué momento puede intervenir el comprador. En una etapa temprana hay más alternativas disponibles; a medida que la obra avanza y los distintos rubros se ejecutan, algunas de esas posibilidades se van cerrando.

Tipología 2: Estilo antiguo, con mobiliario de época y madera bien oscura

Para poder darle al comprador esa libertad, tuvimos que armar un sistema. La obra está pensada para saber qué se puede cambiar, en qué momento hay que decidirlo y cómo impacta esa decisión en todo lo que viene después. Hay una logística detrás que permite personalizar sin afectar la construcción.” — Felipe Ginevra

Tipología 3: Living ultramoderno, con tonos oscuros y detalles disruptivos

Esa organización es lo que los socios llaman el “método BOSCUS”. Va más allá de elegir un revestimiento o una terminación. Arquitectura, ingeniería, planificación y logística se organizan desde el inicio para establecer qué puede modificarse, en qué momento y qué consecuencias puede tener una decisión sobre el resto de la obra.

Cuanto antes entra el comprador, más cosas puede elegir. A medida que la obra avanza, algunas posibilidades se van cerrando porque hay trabajos que ya están hechos. Nosotros lo acompañamos durante todo ese proceso para que entienda qué puede decidir en cada etapa y hasta cuándo tiene tiempo para hacerlo.” — Roberto Quiñones

Cada elección tiene un impacto. Saber cuánto cuesta, cuándo hay que tomar esa decisión y qué se necesita para poder llevarla a la práctica forma parte del método BOSCUS. Esa organización permite que las decisiones del comprador puedan ejecutarse sin perder el control de la obra.

Para Charlie D’Aria, director de D’Aria Propiedades, ese es el gran diferencial de COTTA y de la propuesta de BOSCUS. “COTTA tiene una ubicación excelente, muy buena arquitectura y amenities. Pero después está el departamento que cada uno va a comprar, sea inversor o comprador final, y ahí BOSCUS hace algo muy interesante: vuelve a poner gran parte de esas decisiones en manos del comprador. Le da la posibilidad de elegir y de darle su propia identidad a la unidad”, resume.

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