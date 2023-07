El dueño de Tesla: cómo es la casa que construye, en secreto, Elon Musk

escuchar

Elon Musk, el dueño de la compañía de vehículos eléctricos Tesla estaría construyendo, en secreto, su casa. La propiedad, que fue creada y bocetada bajo el nombre de “Proyecto 42″ se trataría de un edificio vidriado que estaría ubicado cerca de la sede que la compañía tiene en Austin, Texas.

Las versiones indicarían que el complejo, conocido internamente como la casa para Musk, es un inmueble que cuenta con varios dormitorios, baños y una cocina. Además trascendió que la obra contendría un espacio reservado para museo privado.

La obra, que se asemejaría a la tienda Apple de la Quinta Avenida de Manhattan, contaría con un diseño moderno y funcional. Pero el dato revelador es que se trataría de un edificio totalmente transparente. También trascendio que el dueño de Tesla planea una cascada como parte del paisaje interior y hasta planearía instalar de adorno un vehículo parecido al modelo -aún no lanzado por la compañía Tesla- el Cybertruck.

Elon Musk en una de las excéntricas presentaciones SUZANNE CORDEIRO - AFP

La teoría de la construcción de la propiedad totalmente transparente surge a partir del trascendido de que el empresario habría realizado una compra millonaria en dólares de paneles de vidrio de gran formato. De hecho, ya habrían sido instalados en la propiedad que llamó la atención de los empleados de la empresa. El monto de la operación habría sido tan alta que derivó en una investigación interna por parte de los abogados y miembros de la junta de Tesla que tenía como objetivo determinar si se trataba o no de una malversación de fondos. Sin embargo, según una investigación periodística realizada por el The Wall Street Journal, aún no se pudo confirmar la entrega del vidrio ni el estado del proyecto.

La nueva casa implicaría un fuerte cambio en su estilo de vida: hoy Musk alquila una propiedad de su empresa en Boca Chica, Texas. El dato lo dio a conocer el mismo empresario millonario, en un tuit realizado en 2021: vive en un inmueble prefabricado, de 122 metros cuadrados, por el que paga un alquiler mensual de US$50.000.

El modelo de la casa prefabricada de Elon Musk Instagram @boxabl