Los que vienen

Entre los desarrollos en etapa inicial se destacan proyectos en zonas en crecimiento como San Isidro, Vicente López y el corredor de Camino de los Remeros en Tigre, donde la compañía impulsa propuestas residenciales con foco en diseño, funcionalidad y potencial de valorización. En esa línea, NARVAEZ también desembarcó en la Costa Atlántica con Boral, un emprendimiento en Villarobles, como parte de una estrategia de expansión que continuará durante 2026.

En paralelo, la compañía avanza con múltiples desarrollos en obra, tanto en barrios privados —como Rowers en Tigre, un proyecto de más de 20 hectáreas con laguna central— como en edificios y condominios en zonas consolidadas. En estos casos, la propuesta apunta a integrar ubicación, calidad constructiva y espacios que acompañen nuevas formas de habitar.