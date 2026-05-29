LA NACION CONTENT LAB
PARA NARVAEZ
27 de mayo de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA NARVAEZ
27 de mayo de 2026
En pozo, en construcción y ﬁnalizados:
los principales desarrollos del Corredor Norte
Con una estrategia basada en la diversificación geográfica y tipológica, Narvaez se consolida como un actor integral del mercado inmobiliario, capaz de adaptarse a un contexto en evolución y de acompañar tanto a inversores como a compradores finales.
TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS
Conocé los proyectos en barrios privados y departamentos/condominios
Un proyecto para cada cliente
En un escenario en el que el mercado inmobiliario comienza a mostrar señales de reactivación, la desarrolladora e inmobiliaria NARVAEZ refuerza su posicionamiento con una cartera de más de 40 emprendimientos en comercialización, distribuidos a lo largo de todo el corredor norte, desde Núñez hasta Tigre y Escobar, e incorporando además nuevos proyectos en la Costa Atlántica.
El portfolio de la compañía abarca distintas tipologías —barrios privados, edificios de departamentos y condominios— y contempla todas las etapas del desarrollo: desde proyectos en pozo hasta obras en construcción y emprendimientos finalizados. Esta amplitud le permite responder a una demanda cada vez más segmentada, que combina inversores en búsqueda de valorización con usuarios finales que priorizan calidad de vida y soluciones habitacionales inmediatas.
Hoy el cliente no es uno solo. Conviven distintos
perfiles: quien busca inversión en pozo con financiación,
quien quiere mudarse en el corto plazo y quien prioriza
calidad de vida. Tener una cartera diversificada nos
permite acompañar todos esos momentos.
FABIÁN NARVAEZ, PRESIDENTE DE NARVAEZ
Los que vienen
Entre los desarrollos en etapa inicial se destacan proyectos en zonas en crecimiento como San Isidro, Vicente López y el corredor de Camino de los Remeros en Tigre, donde la compañía impulsa propuestas residenciales con foco en diseño, funcionalidad y potencial de valorización. En esa línea, NARVAEZ también desembarcó en la Costa Atlántica con Boral, un emprendimiento en Villarobles, como parte de una estrategia de expansión que continuará durante 2026.
En paralelo, la compañía avanza con múltiples desarrollos en obra, tanto en barrios privados —como Rowers en Tigre, un proyecto de más de 20 hectáreas con laguna central— como en edificios y condominios en zonas consolidadas. En estos casos, la propuesta apunta a integrar ubicación, calidad constructiva y espacios que acompañen nuevas formas de habitar.
Vemos un cambio claro en lo que buscan los
compradores. Hoy se valoran mucho más los espacios
exteriores, la luz natural y la posibilidad de integrar
interior y exterior. Eso atraviesa tanto a los proyectos de
departamentos como a los barrios privados.
RAMIRO ALVAREZ, GERENTE REGIONAL
Los consolidados
La cartera se completa con una amplia base de proyectos ya finalizados, que reflejan la consolidación de distintos polos residenciales en el norte del Gran Buenos Aires. Desde desarrollos de gran escala como Puertos en Escobar, hasta propuestas de menor densidad en San Isidro o edificios en Tigre y Vicente López, la compañía mantiene una presencia activa en los principales ejes de crecimiento.
En este contexto, la estabilización macroeconómica y la incipiente recuperación del crédito hipotecario comienzan a impactar en la dinámica del mercado, generando mayor previsibilidad para la toma de decisiones.