Algunos se adaptan al cambio, otros lo impulsan. Newmark presenta Constructores, el ciclo de entrevistas que busca conocer la historia, el propósito y la visión detrás de quienes están impulsando cambios en distintas industrias.

Constructores hace foco en los protagonistas detrás de proyectos innovadores, sus recorridos y en las decisiones que los llevaron a convertir una idea en un emprendimiento exitoso.

En este capítulo, el entrevistado es Fernando Polack. Médico pediatra e infectólogo, formado en Argentina y en Estados Unidos, Polack fundó en 2003 la Fundación INFANT para investigar enfermedades respiratorias y acercar la ciencia del laboratorio al paciente. Durante la pandemia lideró en Argentina el estudio que contribuyó a demostrar la eficacia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, al frente de un equipo de enorme escala.

Pero después de décadas dedicadas a la ciencia hizo algo inesperado: volvió a empezar. Y lo hizo creando un restaurante. Alamesa es un espacio pensado a partir de una inquietud personal: qué futuro podía construir para su hija y para tantos otros jóvenes neurodivergentes.

Fernando Polack convirtió una experiencia personal en una iniciativa con impacto social y creó Alamesa, un restaurante atendido por personas neurodiversas.

Así nació este proyecto que propone una mirada diferente acerca de la inclusión: no desde la asistencia, sino desde la posibilidad de trabajar, asumir responsabilidades, generar vínculos y construir autonomía.

Entrevistado por Domingo Speranza, socio de Newmark Argentina, en esta edición de Constructores, Polack repasa su trayectoria. Una relato que permite entender cómo construir también puede significar crear las condiciones para que otros puedan desarrollar su futuro.

Encontrás más información en Newmark . Podés ver la entrevista completa en este link

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