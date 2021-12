Abrieron el nuevo Falabella de la decoración, dónde queda y cómo es

Desde la partida de Falabella del país, muchos espacios comerciales le dijeron adiós al multimarca dejando el nicho de decoración y hogar vacío y con una demanda interesante. En Mendoza, la marca chilena era la única que cubría 100% este segmento en un solo lugar. En vez de quedarse de brazos cruzados, la empresa Grupo Presidente, que desarrolla emprendimientos arquitectónicos y urbanísticos en Argentina y Chile, inauguró Home Box en su shopping Palmares. Se trata de un espacio donde convergen 22 marcas del segmento decoración y hogar y una marca gastronómica.

Allí se pueden conseguir los productos básicos de la decoración para la casa, así como también artículos de diseño. Entre estos se destacan muebles, objetos, bazar, vajilla, cristalería, ropa de blanco, plantas, artículos de iluminación, cortinas, alfombras, tecnología para el hogar y pisos y revestimientos.

Home Box no es como Falabella, ya que no es una sola empresa que ofrece diversidad de propuestas sino que se presenta como un contenedor de las mismas, cada una con su propia caja. El rol de Palmares, en este caso, es gerenciar el espacio de 2400 m² dividido de stands desde 9 m² (3 x 3 meros) hasta espacios de 200 m². La ocupación de Home Box es total, aunque desde el grupo están en la búsqueda de ”encontrar nuevos espacios para generar nuevas propuestas, ahora más limitados en dimensiones porque el espacio empieza a ser más escaso”, adelanta Diego Lago, gerente general de Palmares.

Las marcas presentes son de trascendencia nacional e internacional: Arredo, Domina Light, Botiquita, Cuyana Express, Casa Cardona, Dalonso, Homely Bazar, Casa Cheka by Gobelino, Hipercerámico, Las Huellas, Mioh, Casa Up, Grill And Co., Naranjo, FH, Poltrona, R Cristal, Samsung TV y Audio, Gioko Deco, Zinc y la cafetería Brod. El espacio también cuenta con un área donde se va a poder reservar una agenda de eventos vinculados al segmento, y donde el cliente también podrá tomar un café mientras pasea o decide su compra.

Home Box ocupa 2400 metros cuadrados y tiene espacios desde 9m² hasta opciones de 200 m²

Palmares Mall es un shopping que ya recorre 26 años de historia cumplida. Nacido como un street mall, su diseño es -para el grupo- “un modelo de hacia donde va la industria, ya que tiene 28 propuestas gastronómicas y tiene usos mixtos que conforman el equilibrio perfecto. Cuenta con 10 oficinas dentro del mall de empresas diferentes, que van desde aseguradoras, traders de vinos hasta productoras agrícolas, un centro médico integrado con consultorios externos y diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria, tiene entidades bancarias y una universidad. Estamos conformando una especie de mini ciudad cuyo eje de expansión -como en Mendoza- va hacia el Sur”, comenta el Gerente General.

La incorporación de Home Box al Mall constituye “la novena ampliación de Palmares, que hasta ahora habían sido todas en planta baja. El diferencial es que termina la primera etapa de ampliación en planta alta que es todo una novedad. Ésta empezó con Sport Club en abril de este año y ahora se termina de completar con la apertura de Simmons, Yenni, Duci (que es una óptica local), Extreme y una farmacia. Se logra así el fin de la décima ampliación de Palmares que estaría lista para 2023″, finaliza Lago.