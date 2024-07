Misterio en Mendoza. La fiscalía apunta a una hipótesis para explicar la muerte del empresario que fue encontrado flotando en una pileta

Escuchar

MENDOZA.- La provincia cuyana no sale del estupor por la muerte del empresario, cuyo cuerpo apareció ayer maniatado con precintos y flotando en la pileta de su casa, luego de que había advertido, pocos días atrás, mediante publicaciones en las redes sociales que no se iba a suicidar tras denunciar a supuestos grupos mafiosos de Tucumán -que no identificó - vinculados al narcotráfico. Mientras la Justicia provincial investiga las causas del deceso de Osvaldo Rofrano, de 64 años, en su vivienda del country Las Candelas II, en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, se conocieron los primeros resultados de la necropsia. En este sentido, todas las pruebas recolectadas hasta el momento, de acuerdo con los análisis oficiales, indican que el hombre se habría quitado la vida.

“No hay sangre en el cuerpo y está mal precintado, sin intervención de terceros. Además, su esposa confirmó que transitaba una depresión severa. De todas maneras, hay que seguir investigando y analizando más cámaras, pero en las grabaciones del barrio no se observa nada irregular y en la casa no hay dispositivos de videovigilancia”, indicaron a LA NACIÓN altas fuentes del caso, que también se refirieron a las publicaciones hechas días atrás en la plataforma X por Rofrano, en las que advertía sobre una presunta intimidación que sufría de parte de algún grupo narco.

“No se registraron presentaciones judiciales recientes. Hay una denuncia vieja por amenazas que fue archivada. Rofrano denunciaba que alguien le quería pegar, sin identificar a nadie; era una persona obsesiva y muy inteligente, que sentía una persecución constante”, aseguraron fuentes que están al tanto de la investigación.

El cuerpo de Osvaldo Rofrano fue encontrado en la pileta de su casa, en un barrio privado de Luján de Cuyo

La información oficial, por su parte, sostiene la hipótesis del suicidio. Esa posición fue dada a conocer por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a través de la fiscal de instrucción, Andrea Lazo, quien suministró -“por única vez”, según explicó- detalles de la investigación relacionada con la muerte del empresario, que estaba al frente de la compañía GASA Gases Aconcagua, dedicada a la producción y distribución de gases industriales y medicinales.

“A la fecha y a la luz de la prueba incorporada, la principal hipótesis es la muerte por suicidio del Sr. Rofrano”, se indicó en un escrito del Ministerio Público Fiscal, apuntando a las distintas versiones que circulan por los medios y las redes sociales.

“Hasta el momento y luego de haberse practicado la necropsia no se observaron elementos que sugieran la participación de terceras personas, no se hallaron signos de traumatismo en el cuerpo”, se consignó en el comunicado oficial.

Asimismo, desde los tribunales locales, atentos a dar respuestas más rápidas a las demandas del esclarecimiento del caso, dejaron en claro que pese a la hipótesis inicial del suicidio, “la causa de la muerte continúa en investigación, y se confirmará tras análisis de laboratorios practicados al cuerpo del Sr. Rofrano, los cuales presentan una demora de dos meses mínimo en todos los casos en los que se investiga un deceso”.

Frente a la repercusión que tomó este caso, especialmente por el hecho de que un empresario que denunció amenazas y anticipó su decisión de no suicidarse apareciera poco después sin vida y con una mecánica de muerte al menos llamativa, el Ministerio Público Fiscal solicitó prudencia para evaluar el motivo del deceso.

“Indicar una causa en este momento sería prematuro e irresponsable. Maxime tomando en consideración que el Sr. Rofrano tiene familia, amigos y personas atravesando un proceso de duelo”, sostuvieron los funcionarios judiciales, aclarando que por el momento siguen recibiendo declaraciones testimoniales de allegados al empresario fallecido, “que no han puesto en crisis la hipótesis que se sostiene hasta este momento”.

Osvaldo Rofrano, el empresario encontrado muerto en Mendoza

En la Justicia se puso el foco en la difusión del caso. “Siguiendo la hipótesis de la fiscalía, se les solicita a los medios un tratamiento responsable de la información que se ha proporcionado desde la fiscalía y evitar menciones innecesarias y especulaciones respecto a cómo se podría haber consumado el hecho”, se consignó en el comunicado oficial.

A comienzos de esta semana, cuatro días antes de ser encontrado por su esposa en la piscina, quien llamó al 911 alertando que su marido se había quitado la vida, Rofrano publicó en la red social X un mensaje destacado donde advertía que, justamente, no se iba a suicidar. No era la primera vez que denunciaba amenazas en esa red social.

“Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad para la gente”, publicó el 21 de julio a las 9.41. También contestó mensajes de personas con las que interactuaba en las redes sociales y dejó otro escrito inquietante, que comenzó a viralizarse por estas horas, luego del deceso. “El intendente Esteban Allasino está al tanto. El mismo sabe quien está detrás. Y según sus palabras no puede hacer nada”.

Rofrano mencionaba en su perfil de X que supuestos capos narcos, provenientes de Tucumán, lo habrían amenazado de muerte, sin dar mayores precisiones sobre esas presuntas intimidaciones. Además, en 2021, contó que varios años atras, en 2013, funcionarios del kirchnerismo habían intentado que pagase coimas.

Temas Mendoza