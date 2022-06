El chef que abrirá un restaurante en el ex hotel de Trump después de estar siete años enfrentados

Siete años después del inicio de una batalla entre el cocinero español más exitoso en Estados Unidos, José Andrés, y Donald Trump, ayer se dio a conocer la novedad de la gran apertura del local gastronómico en el histórico Old Post Office de Washington, la antigua oficina de correos construida a finales del siglo XIX, el edificio donde se encuentra ahora el hotel Waldorf Astoria. La novedad salió a la luz hace unas horas en la cuenta de Twitter de Andrés.

Hoy, el hotel que hasta hace unas semanas era propiedad de Trump ya cuenta con otros dueños. Este cambio de titularidad es el que volvió a abrirle las puertas al chef José Andrés en el lugar. Para celebrar la noticia, el famoso cocinero ha difundido un pequeño vídeo grabado a la vez que en lo alto de la imponente torre del edificio de casi 100 metros de altura sonaban las campanas: “Hola, ¿cómo estáis? Las campanas del Old Post Office. He venido de visita y a soñar con lo que vamos a hacer. Estas campanas están anunciando que voy a volver al Old Post Office. Voy a abrir un restaurante. Os diré más en el futuro, pero la buena noticia, amigos míos, es que mi viejo sueño, del que una vez empecé a hablar con el senador Patrick Moynihan, en 1993, de un día tener un restaurante en el Old Post Office, casi 30 años más tarde, se está haciendo realidad. Por eso es que suenan las campanas. ¡Dios bendiga a América! ¡Mesas más largas!”, ha dicho.

El sueño de José Andrés se vio frustrado por decisión propia hace casi siete años, en el verano de 2015, cuando el cocinero canceló sus planes de abrir un local en el hotel de cinco estrellas de Trump en Washington en protesta por unas declaraciones del entonces candidato republicano a las primarias, que en noviembre de 2016 fue elegido presidente. “Cuando México envía su gente, no envían a los mejores. Envían gente que tiene muchos problemas”, soltó cuando anunciaba su candidatura. Y añadió que los inmigrantes mexicanos “traen drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos, son buenas personas”.

La compañía hotelera de Trump demandó a José Andrés y le reclamó 10 millones de dólares (unos 9,5 millones de euros) por romper el acuerdo. A su vez, José Andrés contestó con otra demanda en que reclamaba 7,5 millones de dólares por los gastos incurridos, el lucro cesante y los intereses, alegando que las palabras de Trump espantaban a la potencial clientela y a los empleados de los que pretendía ser un restaurante latino. Al final, ambas partes firmaron las paces en 2017 con un acuerdo cuyos términos nunca han sido desvelados y con amables palabras hacia la parte contraria.

En el verano de 2015, José Andrés canceló sus planes de abrir un local en el hotel de cinco estrellas de Trump en Washington en protesta por unas declaraciones del entonces candidato republicano a las primarias, que en noviembre de 2016 fue elegido presidente.

En lugar del restaurante de José Andrés, el espectacular local del entonces Trump International Hotel acogió al BLT Prime, un restaurante de carnes de David Burke, cocinero que sirvió por primera vez a Trump una comida en su yate en una celebración del Día de la Independencia. El restaurante se convirtió en sitio favorito de los círculos de poder cercanos al presidente. Era prácticamente el único sitio de Washington al que el propio Trump acudía a comer fuera de la Casa Blanca mientras fue presidente.

Tras una pésima racha por la pandemia, la empresa de Trump llegó a un acuerdo a finales del año pasado para traspasar el hotel a la firma de inversión de Miami CGI Merchant Group, que llegó a un acuerdo con Hilton Worldwide Holdings, que lo gestiona con la marca Waldorf Astoria. El acuerdo se cifró en unos US$375 millones, pero implica ceder solo la concesión del edificio, pues la propiedad es federal.

Old Post Office en Washington D.C.

Según The Washington Post, el propio José Andrés es socio minoritario del fondo CGI. Con el traspaso del hotel, el cocinero retomó su sueño. El Old Post Office está a solo unas manzanas de Jaleo, el primer restaurante del español en Washington. José Andrés ha recordado con frecuencia que hablaba con su cliente y después amigo, el senador demócrata por Nueva York Patrick Moynihan, fallecido en 2003, de la posibilidad de abrir ahí un restaurante, en un edificio por entonces descuidado y alejado del lujo actual.

El nuevo restaurante será de su marca The Bazaar, según figura ya en la propia página web de la cadena. La empresa de José Andrés y sus socios, ThinkFoodGroup, ya cuenta con un local exitoso de esta marca en Miami Beach y tiene prevista otra apertura este año en Nueva York. En paralelo, su marca Bazaar Meat, más carnívora, está presente en Las Vegas y Chicago y se prepara para abrir en Los Ángeles.

José Andrés es la encarnación del sueño americano del hombre hecho a sí mismo. De la nada, ha construido un pequeño imperio con una treintena de restaurantes. Además, ha creado la organización de ayuda humanitaria World Central Kitchen, que da de comer en situaciones de emergencia como desastres naturales o conflictos armados. Ahora está volcada en ayudar a refugiados ucranios que huyen de la guerra.