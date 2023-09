escuchar

Roberto Fontenla fundó en 1948 una empresa dedicada a revender sillas Luis XV y XVI en avenida Rivadavia y Terrero, en el barrio de Flores. Sin embargo, lo que comenzó como un modesto emprendimiento se transformó con el tiempo en un imperio del diseño de muebles de alta gama.

En el mundo del diseño de interiores y mobiliario de lujo, la marca Fontenla es un nombre que resuena. Este año, la empresa celebra su 75 aniversario, un logro que refleja su notable trayectoria en la industria y más en un país como la Argentina.

En 1948, Roberto Fontenla padre empezó a trabajar con un amigo en una silletería ubicada en avenida Rivadavia y Terrero.

“Todo empezó con mi abuelo, quien se asoció con un artesano que confeccionaba muebles de un estilo particular”, cuenta Federico Fontenla, nieto del fundador y director de la empresa junto con su hermano, Fernando. “Mi abuelo se encargaba de revender las piezas. Al principio, la operación se llevaba a cabo debajo de su casa en Flores. A mi abuelo no le agradaba la idea de tener empleados, así que él mismo atendía a los clientes”, recuerda el director.

Federico Fontenla (izq), Roberto Fontenla (centro) y Fernando Fontenla (der).

Sin embargo, cuenta que cuando su padre era adolescente (Roberto Fontenla hijo), adquirió conocimientos en carpintería y comprendió que su padre no cambiaria su mentalidad conservadora. Fue entonces cuando decidió establecer un local paralelo en Caballito, una especie de desafío personal para emprender su propio camino. “Fue un momento crucial en nuestra historia. Posteriormente, fundó el primer taller y reunió a los primeros artesanos. A partir de ese punto, comenzó a liderar la empresa y a dar forma a su visión”, cuenta Federico.

“Mi papá quería crear un estilo propio y mi abuelo lo dejó crecer. En los años 80, dimos un paso importante al abrir nuevos locales y fábrica propia, pero es esencial destacar que siempre mantuvimos un crecimiento paulatino y sostenido. Nuestra reputación se construyó principalmente a través del boca a boca; en aquel entonces, el marketing como lo conocemos hoy en día ni siquiera era una consideración”, explica uno de los Fontenla.

Hoy ocupan casi 40.000 m² entre fábrica, mall, locales y showroom.

Su fama y trayectoria fue principalmente por el boca a boca de sus clientes

Crecer exponencialmente

Hoy tienen 13 sucursales y ocupan casi 40.000 m² entre fábrica, mall, locales y showroom. Con dos franquicias, una en Rosario y otra en Nordelta, esta última tuvo una inversión de más de $90 millones y cuenta con 500 metros cuadrados repartidos en dos plantas.

Un dato relevante es que después de la pandemia experimentaron un aumento significativo en su clientela particular. Algunos de ellos encargan desde muebles individuales hasta proyectos completos para sus hogares. Las operaciones crecieron aproximadamente un 15% en el volumen por año desde 2020, según sus registros. En lo que va del 2023, han gestionado más de 1000 ventas.

Crecieron aproximadamente un 15% en la cantidad de operaciones por año desde 2020.

El 90% de su producción sigue siendo artesanal y de origen nacional.

Sin embargo, lo más notable es que el aumento en la facturación ha sido aún más significativo: un 25%. ¿Las razones? En gran parte debido al aumento en proyectos hoteleros que florecieron en la pospandemia. En el período que va desde julio de 2021 hasta julio de 2022, la facturación fue de $1250 millones. Sin embargo, en el período siguiente, que abarca desde julio de 2022 hasta julio de 2023, la facturación superó el doble, alcanzando los $2700 millones. Esto representa un incremento notable en los ingresos de la empresa en el último año.

Además, se ha observado un incremento en la demanda de clientes que residen en barrios privados en zonas como Nordelta, Mercedes y Bella Vista, donde han encargado proyectos completos para sus casas.

Su nuevo local en Nordelta tuvo inversión de más de $90 millones y cuenta con 500 metros cuadrados repartidos en dos plantas

En cuanto al modelo de negocio, Federico destaca que “abarca varias aristas”, desde lo residencial hasta lo corporativo. “También tenemos una tienda dirigida a la clase media y media alta, llamada FC, donde ofrecemos no solo muebles, sino también electrodomésticos, decoración, vajilla y más. Por otra parte, brindamos un servicio de asesoramiento integral para que nuestros clientes logren el espacio que tienen en mente”, señala el director.

Fontenla tienen prevista una inversión de $550 millones en infraestructura durante este y el próximo año.

Fontenla enfatiza que su enfoque principal se encuentra en el mercado interno, donde son más sólidos. Aunque participan en proyectos de exportación muy específicos, su principal enfoque sigue siendo el mercado local porque están comprometidos con la exclusividad de sus productos y la satisfacción de sus clientes, y no buscan una masificación excesiva. Además, tienen prevista una inversión de $550 millones en infraestructura durante este y el próximo año, que abarca desde locales hasta maquinaria de vanguardia.

En los años 90 con la convertibilidad tuvieron la oportunidad de vender sus productos en el exterior. “Exportamos a Estados Unidos durante 12 años consecutivos. Incluso llegamos a exportar hasta el 70% de la producción”, comenta el director. Sin embargo, hoy se enfrentan al desafío característico de la economía argentina y a la volatilidad constante de los precios. “Un día estás caro y al siguiente, barato, y eso complica nuestra capacidad para competir de manera efectiva en el mercado global”, expresa Fontenla.

Los clientes más famosos

Lo fascinante de esta marca de lujo es su historial de colaboraciones con diversos clientes a lo largo de los años y su desempeño en la restauración de valiosas piezas históricas. Entre ellas destaca la de los muebles de la Casa Rosada, cuando ganaron la licitación que les permitió, además, restaurar el sillón Rivadavia, fabricado en París en 1885 y utilizado por casi todos los presidentes de la Argentina a lo largo de los años -réplica que se usa desde la primera gestión de Julio Argentino Roca–. “Algo curioso que nos pasó fue que el escudo presentaba un error en su diseño original. Nos otorgaron la autorización para corregirlo, una tarea realizada meticulosamente a mano”, cuenta Fontenla.

El sillón del actual escritorio presidencial corresponde a la primera presidencia de Julio Argentino Roca y fue un trabajo de restauración de Fontenla Fontenla

Tuvieron a su cargo la restauración de muebles en la Casa Rosada Fontenla

Ganaron una licitación para trabajar con el mobiliario de la casa de Gobierno Fontenla

También diseñaron el sillón donde se sentaba Susana Giménez, cuando se emitía su programa en Telefé los domingos a la noche, en el año 2010. Se creó un modelo clásico de Fontenla, con dos cisnes plateados es los costados con las iniciales de la diva, SG, en el respaldo.

El sillón Cisne tiene apoyabrazos tallados a mano en forma de cisne con acabado en plateado a la hoja.

Para el programa de Susana Gimenez, se encargó una silla especial con las iniciales "SG" grabadas en el respaldo.

Otro de los aspectos más notables de la historia de Fontenla fue su asociación con el hotel Alvear Palace. “Fue nuestro primer gran cliente”, señala el director. También trabajaron con marcas de renombre en la industria hotelera nacional e internacional, como el Llao Llao en Bariloche, el Four Seasons, el Sheraton y el Marriot Plaza, entre otros.

Detalles artesanales de los muebles que crean o restauran Fontenla

Un hito en la historia de la empresa ocurrió en 2004, cuando, bajo la dirección creativa de Philippe Starck, Fontenla diseñó y fabricó el mobiliario exclusivo del icónico Hotel Faena. Esta colaboración no solo marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la marca, sino que también dejó una huella indeleble en los estándares arquitectónicos e interiores de principios del siglo XXI.

De todos los trabajos de restauración, el más desafiante fue la puesta en valor de las 2500 butacas del histórico Teatro Colón, incluidas platea, palcos y galerías. Este proyecto llevó cuatro años en total, en parte debido a los desafíos que surgieron durante un cambio de Gobierno. “Fue una verdadera hazaña”, destaca Federico en cuanto a su importancia como patrimonio nacional. Cada butaca requería un cuidado específico y algunas incluso estaban en un estado de deterioro significativo. “Nuestro objetivo era preservar la acústica histórica del teatro, lo que era un desafío considerable”, agrega.

Para Federico, quien también es un apasionado compositor, fue un honor. “Asistía al Colón no solo para disfrutar de música clásica, sino que también fui a ver a Luis Alberto Spinetta en 2002. Saber que mi trabajo era parte de esta experiencia me erizaba la piel”. Esta labor no solo representó un logro técnico, sino también una contribución significativa a la cultura y el patrimonio argentino.

Les demandó cuatro años restaurar por completo las butacas del Teatro Colón. Fontenla

Crisis es oportunidad

En 2001, en medio de la crisis económica, inauguraron su actual planta industrial, ubicada sobre Avenida Coronel Roca, frente al Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Este paso les otorgó un control total sobre la fabricación de sus productos, desde la etapa inicial de corte de la madera hasta el meticuloso proceso de acabado y lustre, abarcando la carpintería, ebanistería y tapicería.

Lo destacado es que esta planta opera con un equipo de más de 250 empleados y artesanos altamente calificados, en un espacio que abarca más de 9000 metros cuadrados. Incluso cuentan con tres generaciones de empleados que dejaron su huella trabajando como artesanos. Además, la compañía creó una escuela de oficios donde los más jóvenes y algunos hijos de los trabajadores aprenden desde cero.

En el año 2001 abrieron una planta industrial de 9000 m2.

En la actualidad, Fontenla se encuentra en la vanguardia del diseño, colaborando en proyectos que abarcan desde locales de primer nivel como Porsche hasta cadenas como Starbucks. Su enfoque va más allá de la fabricación de muebles clásicos; en lugar de eso, siguen una dinámica similar a la industria de la moda, lanzando siete colecciones distintas cada año para satisfacer las preferencias de una clientela diversa. Su visión actual apunta a alcanzar a consumidores que han adoptado una mentalidad diferente y ya no consideran los muebles como compras para toda la vida.

Fontenla colaboró en proyectos que abarcan desde locales de primer nivel como Porsche hasta populares establecimientos como Starbucks. Fontenla

Los muebles de Starbucks son de Fontenla Fontenla

Esta evolución llevó a la incorporación de nuevos materiales de fácil mantenimiento, como el Dekton. Al menos la mitad de la materia prima que utilizan es de origen argentino, la mano de obra es nacional, y sus productos llegan a diversos países, incluyendo Estados Unidos, Chile, España y República Dominicana, entre otros.

También ofrece piezas importadas, especialmente aquellas que no pueden ser producidas en Argentina sin comprometer la calidad que exigen. Ejemplos de esto son el cuero italiano y costuras especiales. Sin embargo, es importante destacar que estos productos importados siguen siendo diseños exclusivos de Fontenla.

Cada vez más clientes individuales les encargan el mobiliario completo de su casa

En su última innovación, sacaron su nueva colección “Niza” de muebles de exterior. Reflejo de las tendencias globales en diseño de exteriores, incorporaron tejidos de vanguardia como el tricot náutico. Además, Fontenla optó por la pintura electrostática en colores para garantizar tanto un atractivo visual como la protección contra los daños causados por los rayos UV, lo que asegura la durabilidad de estos muebles en entornos al aire libre. La línea ofrece desde conjuntos de sala y comedor hasta tumbonas y sillas colgantes.

Otra novedad es que hace dos meses sumaron una sección de baby&teens dentro de la colección by Pampita, una de las principales apuestas de la empresa este año en conjunto con Carolina “Pampita” Ardohain. Los productos que se pueden encontrar en los muebles de esta línea incluyen cunas, cambiadores, cómodas y bibliotecas, entre otros. Pampita by Fontenla, que comenzó en 2019 como una cápsula de líneas simples y relajadas, tendrá su espacio en CASA FOA 2023.