Algunos se adaptan al cambio, otros lo impulsan. Newmark presentó el episodio 3 de Constructores, el ciclo de entrevistas que busca conocer la historia, el propósito y la visión detrás de quienes están impulsando cambios en distintas industrias.

Constructores hace foco en los protagonistas detrás de proyectos innovadores, sus recorridos y en las decisiones que los llevaron a convertir una idea en un emprendimiento exitoso. En este capítulo, el entrevistado es Mateo Salvatto. Apasionado por la tecnología, Salvatto fue campeón internacional de robótica. Es el creador de Háblalo, una aplicación móvil de tecnología inclusiva que facilita la comunicación a personas con diferentes discapacidades. Para escalar el proyecto, cofundó la startup de tecnología social Asteroid.

Mateo Salvatto recibió a Newmark en su oficina de Palermo.

Actualmente, Háblalo ayuda a más de 500.000 personas con discapacidad en 75 países, de manera gratuita, estableciendo un nuevo estándar de servicio inclusivo. En 2024, Asteroid recibió una inversión de Globant Ventures para seguir escalando internacionalmente.

Además, es cofundador de Apgreid (Ed-tech) y Grondplek (Constru-tech), una empresa que trabaja con impresoras 3D de hormigón capaces de reducir significativamente los tiempos de obra y el desperdicio de materiales. Es conferencista, autor de dos libros best-seller y docente. Actualmente, es una de las voces jóvenes más reconocidas de la Argentina en tecnología, emprendimiento e innovación.

En esta edición de Constructores, Mateo fue entrevistado por Sofía Speranza, Líder de Marketing & Comunicación de Newmark. La charla propone un recorrido que trasciende el real estate para acercarse a las personas que generan nuevas ideas y modelos de negocio. Pone en primer plano cómo la innovación puede construir un futuro mejor, sin perder de vista el propósito.

Encontrás más información en Newmark.

Mirá la entrevista completa en este link.

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