Blanqueo y propiedades: ya rige la multa del 10% pero podría ser del 3%, por qué

En un contexto complicado con las obras de más de 2500 metros cuadrados cerradas en la ciudad de Buenos Aires, y declaraciones del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, que habrían insinuado la posibilidad de que el Gobierno cobre impuestos a los departamentos vacíos; culminó la primera etapa del blanqueo que permitía comprar propiedades en construcción con un avance de hasta el 50% con dinero no declarado con un impuesto del 5%.

Sin embargo, no todas son malas noticias: trascendió en el sector que el Ministerio de Economía “presiona” al Ejecutivo para que habilite a través de un decreto la prórroga del blanqueo. También se impulse que el cambio sea a través de una nueva ley. “El Congreso sancionó una ley con plazos que en la práctica no fueron reales”, aclara un importante desarrollador del mercado, quien reconoce que, pese al contexto, aumentan las consultas. “Habría que prorrogar el blanqueo: la etapa del 5% de impuesto sólo duró nueve días hábiles porque si bien la ley 27.613 entró en vigencia el 12 de marzo de 2021 con la publicación en el Boletín Oficial recién terminó de ser reglamentada 46 días después. Es decir, la reglamentación se demoró el 77% del tiempo de la primera etapa y quedó operativa el 23%,”, relata Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios. A la dilatación en el tema de las reglamentaciones se sumaron problemas operativos y demoras de los bancos para abrir las cuentas bancarias. “Por suerte hoy es un tema resuelto y hay oportunidades”, agrega el mismo desarrollador. Se refiere a la decisión de muchos empresarios del sector que, ante la necesidad de vender los departamentos que construyen, están absorbiendo un porcentaje del “impuesto” que deben pagar quienes blanquean.

Plazos y porcentajes

En términos concretos, quienes depositaban el dinero hasta el lunes 10 de mayo, pagaban 5% de multa, que al calcularse al valor del dólar oficial, en términos prácticos, representaban un 3%. Ahora y hasta el 9 de junio, quienes acrediten fondos no declarados deberán pagar una multa del 10%. “Un porcentaje que cuando uno hace la conversión al valor del dólar oficial termina siendo de un 6%”, aclaran en el mercado y reconocen que para impulsar el blanqueo están bajando el precio de las propiedades. “Ajustamos un 3% para que la multa termine representando el mismo porcentaje de la primera etapa”, explica el desarrollador.

Hay que tener en cuenta que la tercera y última etapa del blanqueo será, por ahora, desde el 10 de junio y hasta el 9 de julio y plantea un impuesto del 20%. Sin embargo, ese tributo no se paga cuando se acredite sino que hay un mayor plazo: si la acreditación en la cuenta especial se hizo hasta el 10 de mayo, hay tiempo para pagar el impuesto y para presentar la declaración jurada correspondientes hasta el 31 de mayo. Si la acreditación se hizo hasta el 9 de junio, el plazo de pago de la multa se prolonga al 30 de junio. Mientras que quienes abran sus cuentas en el tercer tramo, el vencimiento es el último día en el que se pueden depositar los fondos: 9 de julio.

Un dato clave es que no podrán afectarse los fondos depositados en la cuenta especial sin haberse presentado la declaración jurada y abonado el impuesto especial. Otro punto importante es que hoy, quien deposite su dinero en la cuenta bancaria del blanqueo aún no puede avanzar en la compra de la propiedad porque la registración de las tenencias y su valuación se podrá hacer recién a partir del 17 de mayo. Mientras que la declaración jurada y la generación del VEP para el pago del impuesto especial y el envío de la declaración se podrá hacer desde el 21 de mayo. Por último, el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) estará habilitado desde el 7 de junio.

Consejo para atender

Cómo avanzar en el blanqueo es otra duda que aqueja a los inversores. En este sentido, los desarrolladores aconsejan ser estratégicos. “Quien decida blanquear para comprar una propiedad debe hacer bien los números para que no le quede un remanente que sólo podrá invertir en ladrillos. Lo mejor es blanquear menos del valor total estimado del inmueble que compra”, comenta un experto del sector inmobiliario que prefiere no dar su nombre. A lo que se refiere el especialista es que como las cuotas de los proyectos son en pesos y en cuotas que se ajustan por CAC hasta la entrega –por lo menos dos años–, y tanto la evolución de este índice como la del dólar es un enigma, lo mejor es sincerar menos dinero, y usar dinero declarado. “Por ejemplo si la propiedad cuesta US$180.000 lo ideal es que sincere el equivalente a US$150.000 para no correr el riesgo de que le queden US$30.000 en la cuenta que solo podrá utilizar para invertir en ladrillo”, agrega.

La prórroga del blanqueo

En cuanto a cómo implementar la prórroga del blanqueo, Domínguez propone que la multa del 5% -ya vencida- se prolongue hasta el 31 de diciembre de 2021, el 10% hasta el 31 de marzo de 2022 y el 20% entre esta última fecha y el 30 de junio del año que viene. “También debería prorrogarse el plazo para invertir los fondos blanqueados a los desarrollos inmobiliarios o vehículos de inversión autorizados: se debería establecer un límite de dos años en función del plazo límite en que se depositaron los fondos en la cuenta especial CECON.Ar”, relata el tributarista, quien además plantea que como los desarrollos inmobiliarios de obras privadas nuevas abarcarán un plazo de tiempo extenso, también se debería modificar el Régimen permitiendo que los fondos depositados en las cuentas CECON.Ar, mientras no sean afectados, puedan mantenerse invertidos en plazos fijos, en títulos públicos nacionales u otro instrumento similar que les permita obtener un rendimiento. Domínguez aclara que estos cambios deberían ser establecidos por Ley del Congreso Nacional puesto que el art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional le prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional dictar Decretos de Necesidad y Urgencia en materia penal y tributaria.

Desde el sector inmobiliario, Carlos Spina, presidente de AEV y uno de los mentores de la propuesta desde la Mesa de la Vivienda coincide en una prórroga necesario: “El Congreso sancionó una ley con plazos que en la práctica no se pudieron cumplir. Confiamos en que se corrija o bien con un decreto del Ejecutivo o, mejor aún, con ley complementaria del Congreso. Sino, una ley que apunta a reactivar un mercado golpeado no termina funcionando por cuestiones técnicas de reglamentación”.