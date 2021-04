Oportunidades y blanqueo: las propiedades en pozo bajaron hasta 30%

La instrumentación por parte de la AFIP del Registro de Proyectos Inmobiliarios que habilita el blanqueo de capitales, tanto en pesos como en dólares para comprar propiedades en pozo, generó mucha expectativa en el sector. Pero más allá del entusiasmo que la ley despierta por su impacto en la reactivación de la construcción, algunas voces advierten sobre la necesidad de complementar esta iniciativa con una mayor disponibilidad de créditos hipotecarios.

Las estimaciones hablan de que este blanqueo de capitales podría atraer inversiones por U$S5 mil millones, una cifra que dinamizaría a un sector que suele impulsar la actividad económica y que hoy se encuentra alicaído. Qué recepción tendrá y cuán atractivas son las condiciones de inversión actuales como para que quienes tienen activos no declarados opten por ingresarlos al sistema son las primeras preguntas que los especialistas intentan responder desde que la resolución que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El verdadero éxito de un programa de blanqueo se produce cuando se hace una planificación integral que contemple ambas puntas. No solo hay que permitirle a la gente blanquear el dinero que tenía sin declarar sino también potenciar a la gente interesada en los emprendimientos y que no dispone del dinero para comprar”, señaló Gabriel Brodsky, CEO de la firma Predial.

La iniciativa que permite el blanqueo está dirigida a obras privadas nuevas iniciadas a partir del 12 de marzo de este año y a las obras desde pozo que tengan un grado de avance inferior al 50%. Quienes sinceren dinero podrán invertir en ladrillos pero no tendrán el beneficio de las exenciones impositivas que tendrán quienes invierten dinero declarado. “No hay exenciones impositivas para quienes sinceren dinero pero el beneficio de esta medida es el blanqueo en si mismo porque hoy quien tiene dinero no declarado no puede utilizarlo para comprarse uno. Si lo hace tiene que pagar Ganancias (35%) por el ingreso de esos ingresos a la declaración jurada (patrimonio), también te ajusta el IVA porque se interpreta que son ventas en negro, a lo que se suman los intereses y multas. Es decir, el costo es altísimo en comparación al porcentaje de penalidad que se cobra en este proceso que van del 5 al 20% del dinero blaqueado”, explica Sebastián Dominguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

“Es la primera vez en la historia que tenemos un blanqueo que está exclusivamente orientado al sector de la construcción y, en este caso, a la construcción privada”, celebró Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU). Y destacó que, al tratarse de obras nuevas o en desarrollo reciente, la iniciativa promoverá la generación de empleo en el sector.

Respecto a qué dimensión tendrá el blanqueo, los especialistas coinciden en que estará muy por debajo del que fuera implementado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. “No esperamos un blanqueo como el de la gestión anterior, récord mundial, pero que no impactó sobre la producción en la Argentina. Este es un blanqueo distinto, es productivo, porque promueve una actividad con una de las cadenas de valor más largas, como lo es la construcción, y porque tiene un efecto multiplicador sobre el Producto Bruto”, afirmó Gustavo Llambías, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).

En cuanto al perfil de quienes se sumarán a este blanqueo, Llambías señaló que se espera a “pequeños inversores o consumidores finales que están reservando para hacer una compra de entre U$S50.000 y U$S100.000. Es decir, no inmensas fortunas sino departamentos convencionales, accesibles para cualquier persona de clase media acomodada que tiene un ahorro hecho a lo largo de muchos años”.

Brodsky coincide en que este blanqueo “será mucho más limitado en proporciones ya que lo que sucedió en 2016 fue de dimensiones extraordinarias”, pero no es más cauto respecto al éxito del actual. “Ahora entran en juego factores como la crisis económica, la pandemia, la falta de confianza y las experiencias anteriores, lo que limita el caudal de gente con posibilidades o intenciones para realizar el blanqueo de capitales”, indicó el CEO de Predial.

Martín Boquete, director de Toribio Achával, contó que están recibiendo muchas consultas de sus clientes sobre el tema. Y cree que es un buen momento para blanquear capitales y comprar una propiedad. “Hay mucha oferta de emprendimientos y eso posibilita mejores precios. En el pozo están entre un 20% o 30% por debajo de lo que estaban antes de la pandemia. Y hay personas que tienen el dinero pero no lo tienen declarado. Si la operatoria es simple y la gente mantiene este interés, se va a lograr una materialización de operaciones muy superior a las que venimos teniendo hasta ahora”, remarcó.

Entre el optimismo y la cautela, los empresarios del sector esperan que la reglamentación de la ley esté lo más pronto posible y que eso impacte en las operaciones. “No creo que el blanqueo dispare las ventas, pero sí que las reactive. Aunque el gran ausente de esta película sigue siendo el crédito hipotecario”, concluyó Brodsky.