Historias: es argentina y Catherine Fulop la ayudó a crear un negocio inspirado en el chat de vecinos

Son muchos los problemas que nos interpelan en la vida cotidiana y varios los emprendedores inquietos y observadores que los detectan y buscan darles una solución innovadora. Este es el caso de Paula Correa, una empresaria que se cansó de encontrar trabas a la hora de conseguir un plomero, electricista o técnico para arreglar el horno, y que decidió crear “el Tinder de los oficios”, una startup que tiene a Catherine Fulop como una de sus principales embajadoras y que acaba de firmar un partnership con Mercado Pago.

Encontrar personas de confianza que se dediquen a los oficios no es tarea fácil. En medio de la semana, repentinamente, se rompe la canilla de la cocina, no deja de perder agua y se hace necesaria una respuesta rápida. “Todo el mundo, cuando busca un plomero, un electricista, lo hace por los grupos de WhatsApp, pero la solución no es inmediata, porque no pueden venir enseguida; además, no tenés posibilidad de comparar precios y te genera inseguridad cómo trabajará la persona”, explica Correa. Un año atrás, se encontraba justamente en una juntada con amigas, entre las que estaba Fulop, vecina del barrio donde vive, cuando comenzó a gestarse una posible solución a este problema: “Varias nos estábamos pasando técnicos de lavarropas, herreros y yo hace rato venía con la idea de crear un emprendimiento que resolviera esta cuestión; lo comenté y Catherine me dijo: ‘Me encantaría participar de alguna manera’”.

Es así como hace un año se empezó a gestar RecomenDatos, una plataforma social en donde se pueden encontrar desde paseadores de perros, personal trainers y plomeros, hasta profesores de Matemática. La app tiene oferta de trabajadores de más de 100 rubros diferentes, con un perfil, reviews, el precio que cada proveedor solicita y puntajes de cada uno, al estilo de las apps Uber y Tinder, que permiten conocer la reputación y el desempeño del profesional o de la persona, y contactarlo directamente a través de Whatsapp.

“La lanzamos en agosto de este año y ya tenemos 3000 usuarios. Apuntamos alcanzar los 10.000 en marzo del 2025, entre profesionales y usuarios de la aplicación”, detalla la emprendedora, quien realizó una inversión inicial de US$50.000 y aspira a facturar US$15.000 mensuales el año que viene. Es decir, su expectativa es cerrar el 2025 con una facturación de US$180.000.

RecomenDatos es una plataforma social en donde se pueden encontrar desde paseadores de perros, personal trainers y plomeros, hasta profesores de Matemática Freepik

La apuesta de Correa atrajo las miradas de empresarios referentes del mundo entrepreneur, entre los que se encuentran Marcos Galperín. “Acabamos de hacer un partnership con Mercado Pago”, señala Correa, y explica que a partir de noviembre la herramienta contará con un botón que conectará con esta billetera virtual y permitirá hacer el pago del servicio prestado directamente desde ahí. Además, detalla que buscan que la aplicación escale internacionalmente y que la gente pueda mudarse de país y tener “la vida resuelta” con esta plataforma. “Nos están viendo desarrolladores inversores de España, Estados Unidos, Brasil, México, entre otros”, revela Correa.

Cómo funciona la app de los oficios

“Se trata de la primera plataforma potenciada por herramientas de Inteligencia Artificial en América Latina donde los vecinos encuentran rápidamente las mejores opciones de oficios valoradas por otras personas de la misma localidad”, revela la emprendedora y agrega: “Queremos transformar las zonas en comunidades conectadas, para que la gente encuentre todas las soluciones a los servicios”.

Pero, ¿cómo funciona la aplicación? Es una plataforma libre y gratuita y, si bien a partir de noviembre contará con el botón de Mercado Pago para abonar el servicio desde la app, no será obligatorio su uso y se podrá continuar pagando en efectivo o con transferencia directa al proveedor para el que lo desee. “De todas formas, al hacerlo a través de esa billetera virtual, te queda el comprobante de la transferencia y el contacto del plomero, si algo no salió como esperabas”, detalla Correa y explica que ellos ganan cobrando un 3% de interés por la transferencia, pago que corre por parte del vecino que recibe el servicio.

El equipo creador de la plataforma de oficios RecomenDatos Recomendatos

Lo llamativo de la aplicación es que todos pueden inscribirse en la cartera de profesionales, pero deben pasar por un proceso de validación para registrarse, entre los que se encuentra una certificación del Renaper que comprueba que se trate de personas reales, lo que aporta mayor seguridad a los usuarios. Además, muchos trabajadores provienen de alianzas con fundaciones como Oficios, una organización de la desarrolladora EIDICO que busca la inserción sociolaboral de los sectores de la comunidad de menores recursos, a través de procesos educativos y formativos integrales. “Estamos hablando de un proceso de democratización, ya que no todo el mundo tiene posibilidad de entrar a los grupos de vecinos”, comparte Correa.

La plataforma se asemeja de alguna manera a Tinder, una aplicación de citas que permite a los usuarios encontrar posibles parejas, ya que, quien lo desee, puede pagar por un servicio premium que, al contratarlo, posiciona mejor en el ranking de búsquedas. Además, tiene un parecido con Uber, la plataforma de transporte que intermedia entre pasajeros y conductores, en la que es posible calificar y valorar al que prestó el servicio. “La evaluación que va haciendo cada vecino impulsa la competencia y competitividad, porque incentiva a que cada uno se ocupe de hacer bien su trabajo, de cobrar precios justos y formarse para poder brindar cada vez más un mejor servicio”, agrega Correa.

Cuenta, además, con herramientas de Inteligencia Artificial, tales como Emma, un chatbot que asiste y resuelve dudas vinculadas a la app, y que, en un futuro, ofrecerá descuentos sobre las búsquedas y las alianzas estratégicas que tienen hechas desde la startup. “Al usar geolocalización, la aplicación puede otorgar cupones de descuentos con, por ejemplo, pinturerías o supermercados que estén cerca y que se vinculan con las búsquedas hechas”, detalla Correa.

Quien lo desee, puede pagar por un servicio premium en la aplicación que, al contratarlo, posiciona mejor en el ranking de búsquedas Freepik

Un espíritu emprendedor e inquieto

La aplicación fue sometida a una prueba en la que participaron más de 600 personas de distintas localidades de AMBA y el 90% de las respuestas declararon que la solución al problema fue positiva. “El día de mañana se puede convertir en el Linkedln de los oficios”, anticipa Correa y explica que hoy esa bolsa de trabajo es sólo para carreras profesionales, pero no para oficios. También detalla que la creación de la plataforma contó con un equipo de desarrolladores que se encargaron de la parte tecnológica, una participación activa en la estrategia de comunicación por parte de Catherine Fulop y con el trabajo de Correa liderando la empresa integralmente.

“Siempre tuve mucho amor y respeto a la gente que se dedica a los oficios, se trata de un componente esencial de la sociedad”, declara Correa, que forma parte de We Invest, un grupo internacional de mujeres emprendedoras. La fundadora de esta iniciativa trabajó durante muchos años en el mundo de las empresas y agencias de publicidad, pero cuando se casó y empezaron a nacer sus hijos, buscó encarar emprendimientos desde su casa, vinculados con la tecnología. Una de ellas fue “Haloobie, El Mundo del Medio”, una página web que aspiraba a brindar herramientas vinculadas a temáticas comunes que atraviesan los preadolescentes. Luego de la pandemia, empezó a incursionar en otras problemáticas para solucionar. “De eso se tratan las startups tecnológicas, de buscar resolver problemas genuinos que aporten valor”, finaliza la emprendedora.

María Josefina Lanzi Por