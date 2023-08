escuchar

Edgardo Defortuna, presidente y CEO de Fortune International Group desembarcó en el país para participar de la Expo Real Estate Argentina, uno de los eventos que reúne al sector inmobiliario nacional, que se realizó en el Hotel Hilton esta semana, Y aprovechó su paso para seducir a los argentinos para que inviertan en sus proyectos de la Florida.

En 2022 los argentinos representaron el 16 por ciento de las compras realizadas por extranjeros en ese estado, según el informe más reciente de Florida Realtors sobre la actividad internacional de bienes raíces residenciales, y ocupan el tercer puesto en el ranking de mayor cantidad de búsquedas web de casas en Miami en mayo de 2023, con el 5.59% de búsquedas en MiamiRealtors.com

Nacido en Buenos Aires, criado en Córdoba y mudado a Miami hace 40 años, el empresario que fundó Fortune International Group, una de las principales desarrolladoras del mercado de bienes raíces de lujo en Miami, analizó el mercado en un mano a mano con LA NACION.

- En este contexto de incertidumbre, disparada del dólar, inestabilidad, ¿los argentinos consultan y compran?

- Hemos vivido muchos ciclos en Argentina, buenos y malos, que repercuten en Miami. Los brokers tenemos un dicho que es: “Cuando a Latinoamérica le va mal, a Miami le va bien; y cuando a Latinoamérica le va bien, a Miami le va bien”. Yo veo que en Argentina hay mucha incertidumbre pero también hay mucha esperanza de que las cosas puedan cambiar. Es difícil decir hoy cómo se hace. Yo soy muy fanático de fútbol y hago una analogía con lo que pasó con la selección argentina. En 2014 y en 2018 teníamos entrenador y jugadores que tenían un bagaje detrás y nadie tomó la decisión de decir: “Tenemos que ser un equipo independientemente de quién juega en la cancha”. Sin tener que responder a las individualidades porque venía cada uno con su historia. En la política pasa más o menos lo mismo, ojalá se consiga “un Scaloni” que haga que tanto el grupo de gobierno como el país se unan y empujen para un mismo lado. Superar las individualidades, la historia, respetar lo que pasó pero ir para adelante para generar un verdadero cambio. Scaloni tenía la responsabilidad de ser campeones del mundo, la política argentina no necesita ser campeona del mundo, necesita ser mejor, alcanzar un mejor nivel, que seamos respetados como lo éramos antes. No hace falta hacer maravillas, hay que hacer las cosas bien y apoyar todos. La parte humana, el talento, la capacidad, la habilidad de los argentinos para hacer negocios existe y hay que dejar de lado el personalismo y el ego. Ojalá alguien lo logre.

- Ya que entramos en terreno futbolero, ¿cómo impacta la llegada de Messi en el negocio del real estate de Miami?

- El año pasado yendo al Mundial de Qatar, viajamos en el mismo avión con Jorge Mas, dueño del Inter de Miami, y le pregunté si eran ciertos los rumores de Messi. Él me dijo: “Creeme que sí, no es fácil pero estamos haciendo todo lo posible para venga a jugar a Miami y lo vamos a lograr. David (Beckham) está enfocado en eso. No será en lo inmediato pero lo vamos a lograr”. Y fue más rápido de lo que todos esperamos. Lo que Leo provoca no es solo en lo futbolístico, es en el amor que la gente le tiene y en todo lo que genera. La cuenta de Instagram del Inter de Miami pasó de 400.000 seguidores a ocho millones y medio, a ser el equipo deportivo más seguido de la historia de EE. UU en todos sus deportes, más que el fútbol americano, el béisbol, el básquet, superó a todos en tres meses. Y esa euforia se traslada a todos los sectores. El impacto de su llegada en el real estate es bastante difícil de medir pero es claro que él genera un nuevo interés en la ciudad.

Además, la Copa América y el próximo Mundial serán en Estados Unidos así que habrá mucha actividad en el sur de la Florida y todo eso genera atracción. No se puede medir el posible impacto de la presencia de Messi en Miami y es temprano para hacerlo, pero el mundo inmobiliario también maneja emociones. Y todo ayuda a que la gente se sienta más atraída por el lugar.

Jorge y José Mas junto a David Beckham en la presentación de Lionel Messi en el Inter de Miami CHANDAN KHANNA - AFP

- Siguiendo con el deporte, usted es socio inversor en un club de rugby, el Miami Sharks, junto a un grupo de empresarios argentinos top, ¿por qué apostó a ese negocio?

- Somos un grupo de argentinos que compramos la franquicia de la Major League Rugby para el equipo de Miami, los Miami Sharks. Me invitaron a participar con Marcos Galperín (fundador y CEO de Mercado Libre) que está muy involucrado, Ronaldo Strazzolini (presidente de la compañía de servicios financieros Magna Capital), Alejandro MacFarlane (dueño de Camuzzi Gas), son los tres fundadores y con mayor presencia, también Martín Migoya (CEO de Globant). Somos gente pensando en Miami, en actividades y en atraer a más argentinos y latinoamericanos.

Si bien mi amor es más por el fútbol que por el rugby, me encantó el grupo de gente. Lo empecé a entender más desde que estoy involucrado, es un deporte que está creciendo mucho en Estados Unidos y considero que no solo hay que desarrollar la parte educativa en los chicos sino también la deportiva, sobre todo después de la pandemia que hay muchos jóvenes con problemas emocionales. Además de ser una muy buena decisión desde el punto de vista económico, como inversión, también lo es para formar parte de este grupo de empresarios y para hacer algo positivo tanto para Miami como para la juventud.

Presentación de los Miami Sharks el equipo de rugby de Marcos Galperin junto a Martín Migoya y Edgardo Defortuna Gentileza

- Su empresa desembarcó en la Argentina hace ya varios años en una alianza con Soldati, ¿ese vínculo es solo transaccional o piensa en crear algún proyecto en el país?

- Hace muchos años que venimos trabajando con los hermanos Soldati porque queríamos que la gente se sienta cómoda y que la información de nuestros proyectos en Miami venga directamente de nosotros. Tenemos la convicción de que en algún momento Argentina va a cambiar y que nos gustaría participar en algunos negocios. Hace 40 años que vivo en Miami pero me siento argentino y Argentina me tira. Me encantaría desarrollar proyectos aquí si las condiciones son más favorables y las reglas más claras porque yo creo que añadimos valor a cualquier proyecto teniendo la mentalidad americana de construcción, de los amenities y del estilo de vida. Esta alianza es como tener un pie acá, compartir ideas y explorar potenciales negocios en conjunto.

N. de la R.: Consultado por LA NACION, Maximilien Dupuis, director internacional de Soldati Fortune International Realty contó que “llevamos más de 10 años de trabajo con Fortune y hemos vendido más de US$100 millones en propiedades en Miami. Para que Fortune se posicione en el mercado argentino más fuertemente pensó en hacer un acuerdo con Soldati y Soldati en ese momento entraba en un proceso de expansión de oficinas, así que esta alianza macheó perfecto para ambos. Tenemos un equipo en EE. UU. y no solo hacemos operaciones de compraventa de inmuebles sino también de equity con participación en forma directa en algunos proyectos de Edgardo, asistimos a la demanda de grupos comerciales que quieren establecerse en Miami, les buscamos locales y los asesoramos. Todo este trabajo lo hacemos con Fortune en forma muy directa”.

- ¿Hay nuevas zonas de Miami, proyectos, precios, oportunidades que pueda recomendarle al inversor argentino?

- Preguntarme eso es como preguntarme a cuál de mis hijos quiero más. Porque realmente hay muchos focos. Depende de la necesidad, el estilo de vida y qué es lo que estás buscando para decirte: mirá Wynwood porque si estás buscando gastronomía, actividades y gente más joven ahí es espectacular para invertir; si querés una propiedad sobre el agua, en Edgewater hay edificios que en valores comparativos con vista de agua son los mejores; si querés playa y no querés pagar los precios de Miami Beach buscá en Sunny Isles, Pompano o hasta Hollywood. Lo bueno de Miami en general es que está creciendo y proveyendo muchas alternativas al comprador.

- ¿Usted cree que hay un cambio de ciclo en Estados Unidos?

- Durante la pandemia parecía que el mundo se acababa: todos encerrados, sin actividad, parecía que iba a ser muy difícil de remontar. Pero la misma pandemia hizo que la gente se de cuenta de que la forma de vivir era al aire libre y poder tener viviendas más grandes, no estar encerrado en tu caja de oro en el piso 45 de New York porque podías estar en Miami y disfrutar de la vida de otra manera. Lo que empezó siendo temporario se volvió permanente, la gente que vino se quedó. De todo lo que ha vendido Fortune en el último año, el 63% fue comprado por ciudadanos de Estados Unidos, cuando antes la mayoría eran europeos o latinos. Las personas de New York, de Chicago, de Los Ángeles, de San Francisco se dieron cuenta que Miami les ofrece un estilo de vida espectacular con valores menores a los que estaban acostumbrados y podían trabajar desde cualquier lugar. Y además cuentan con aeropuertos, tiene arte, cultura, deportes, buen clima, el tren bala directo a Orlando traerá a más gente y cambiará la dinámica del turista.

- ¿Cómo es el perfil del comprador argentino, su ticket promedio, qué tiempo se toma para concretar?

- No hay un estereotipo porque el comprador argentino no descubrió Miami ahora ni hace un año, viene comprando e invirtiendo y diversificando en Estados Unidos por mucho tiempo, pero en general es bastante analítico, inteligente y razonable para invertir su dinero, obviamente por las situaciones económicas del país cuida tanto el valor total como el DEL metro cuadrado. El latinoamericano en general cuando va a Miami con la decisión de diversificar va a buscar y seleccionar, pero es bastante activo para tomar una decisión. A veces la gente duda mucho y me pregunta: “¿Es momento de comprar o mejor esperar?”. Y mi respuesta es siempre: “Comprá y después esperá”, porque si comprás y tienés la posibilidad de esperar, la apreciación del bien está casi garantizada.

- ¿Cuál es la clave para entender el timing perfecto?

- Es difícil tener el timing perfecto y cuando lo tratás de hacer normalmente ya no conseguís la unidad apropiada o terminás eligiendo un producto que no es para vos porque al analizar tanto la decisión a veces se la toma mal. Lo mejor es recibir asesoramiento profesional porque seguro se gana tiempo y dinero. Es muy importante estudiar todas las alternativas pero hay que ser eficiente en tomar la mejor decisión.

- ¿Cuáles son los proyectos que mejor calzan con el inversor argentino en Miami?

- Tenemos proyectos de toda la gama tanto en ubicación como en precio, pero hay algunos que se ajustan más a las necesidades, al gusto y el deseo del público argentino. Hay un par de proyectos que son para inversores que quieren usar su departamento cuando van de vacaciones pero también tener la posibilidad de alquilarlo de manera temporal y obtener una renta, ocupándonos nosotros de la administración de ese alquiler.

Casa Tua en Miami es una empresa de gastronomía y hospitalidad muy importante, tomamos su nombre y su concepto para un proyecto inmobiliario en el centro del área financiera y comercial de Miami. Ora by Casa Tua es un edificio con 540 residencias en Brickell. En este proyecto hay áreas comunes privadas para los propietarios y pensamos también en hacer un amenity para la ciudad: el lobby es totalmente abierto al público 24 horas con un área de gastronomía, cafetería y un mercado con cosas muy finas. Al lado habrá un área de vinos no solo para vender vinos, sino también para hacer happy hours. Queremos que haya gente circulando por nuestro edificio, que sea un polo de atracción.

El lobby de Ora by Casa Tua abierto 24 hs al público con sus locales de gastronomía, vinos, cafetería y un mercado

En el nivel 12 habrá un restaurante manejado por Casa Tua que se va a llamar Foco (fuego en italiano) y ofrecerá comida saludable y orgánica que se cocinará solo con leña. En el piso 44, que es la mitad más o menos del edificio porque tiene 80 pisos, pensamos reservar cuatro pisos para un área a la que llamamos Bosco con jardines y espacios para caminar, para hacer yoga, para meditar. Y en el techo habrá un club privado porque hoy la gente quiere pertenecer a algo y en este espacio se darán charlas o habrá música en vivo. Son más de 450 m² cubiertos y otros 400 m² abiertos de terraza con piscina al que tendrán acceso los propietarios y la mejor gente de Miami. No existe en Brickell algo semejante. Los precios arrancan en US$1.000.000 hasta US$5.000.000.

La piscina como amenity estará en el piso 12 donde también funcionará un restaurante de comida orgánica abierto al público

En el último piso funcionará un club privado para socios exclusivos

También en Brickell tenemos un producto más de lujo que es Cipriani Residence Miami y sabemos que su nombre es perfecto para Argentina porque aquí se lo conoce a Giuseppe, su estilo de vida y la calidad de todo lo que él propone. Además, está muy bien ubicado en el corazón del centro financiero, es más para usuario final porque son unidades muy grandes. El edificio, que desarrolla Mast Capital, tiene un restaurante Cipriani de uso exclusivo para propietarios. Hemos tenido muchos compradores del noroeste de Estados Unidos, de California o de Chicago, que por la pandemia o por cuestiones impositivas se han mudado a Miami y este producto satisface sus necesidades. Los precios también arrancan en US$1.000.000 y terminan cerca de US$4.000.000 o US$5.000.000.

La impactante entrada al edificio Cipriani Residences Miami

Las vistas son privilegiadas

En North Miami tenemos un proyecto se llama Nexo Residences con productos posibles de incluir en el mercado del alquiler temporario. El ticket comienza en US$400.000 hasta más o menos US$1.000.000. Está pegado al Aventura Mall y cerca de universidades, restaurantes de moda, oficinas y lugares de entretenimiento. No solo el ticket es atractivo sino que, además, el comprador puede acceder a la visa de B5 que es la que te permite ser residente de los Estados Unidos, en un plazo de 90 días. Entonces es invertir en un departamento que te queda de por vida y que, por ejemplo, tus hijos puedan estudiar o trabajar en EE. UU. Este proyecto ha tenido mucha aceptación por su precio, ya vendimos 180 unidades de las 260 totales.

Nexo tiene un ticket atractivo que arranca en US$400.000

Un salón multipropósito de uso común en el edificio Nexo

De Córdoba a Miami

- ¿Cómo fue su infancia en Córdoba, qué recuerda de sus años en Argentina?

- Nací en Buenos Aires y a mis tres años nos mudamos a Córdoba porque mi padre había comprado una pequeña empresa y debía trabajar ahí. Por lo tanto mis recuerdos son todos cordobeses pero veníamos mucho a Buenos Aires. Mi padre era fanático de River y los sábados por la noche tomábamos el tren que se llamaba “El rayo de sol” y llegábamos a la mañana a Buenos Aires, veíamos el partido en la cancha y nos volvíamos a la noche a Córdoba. Vivíamos en el barrio Cerro de las rosas, fui al Liceo Militar y conservo muy buenos amigos (esta noche me junto a cenar con los que viven en Buenos Aires). A los 22 años, cuando terminé Ingeniería, mi hermana me convenció de estudiar inglés en Estados Unidos y... ¡todavía están esperando que vuelva! Nosotros nos quedamos en Miami y después nos siguió el resto de la familia: mi padre vendió la empresa, se vino con mi madre y mis otros dos hermanos. Un día cuando ya me tenía que volver lo llamé a mi papá y le dije: “Prefiero vivir acá con US$1000 que en Córdoba con US$10.000”. Yo sentía que había muchas oportunidades, hice un máster en la Universidad de Miami y me di cuenta de que el mercado inmobiliario no estaba dando el servicio que el latinoamericano necesitaba y decidí especializarme en esto al ver que había un nicho interesante para explotar.

Defortuna participó de la Expo de Real Estate en Buenos Aires Hernan Zenteno - LA NACION

- Y se quedó, armó una empresa, una familia...

-Si, llevo 28 años de casado con Ana Cristina, es peruana y me costó cuatro años que acepte salir conmigo. Tenemos tres varones de 20, 18 y 16 años que desde muy chiquitos nos acompañaban a las obras y les encanta este mercado. Mi hijo mayor no quiso ir a ninguna universidad por fuera de Miami para seguir trabajando en la oficina. Somos una familia muy unida, procuramos pasar tiempo juntos, charlamos mucho, y ellos aportan con sus ideas y opiniones que son muy interesantes porque serán los compradores del futuro.

- Aunque ellos no necesitarán comprar departamento teniendo un padre desarrollador...

- Es lindo independizarse pero tratamos de mantener un balance, de darles lo que necesitan sin darles de más ni llenarlos de cosas porque queremos que conozcan el esfuerzo, el valor del dinero y del trabajo. Saben que mi esposa y yo le ponemos muchas horas de trabajo a nuestra empresa y también que si hacés lo que te gusta nunca es mucho. Y a nosotros nos apasiona.