Escuchar

MIAMI.- El resultado de las elecciones presidenciales en Argentina suele venir siempre cargado de expectativa sobre su impacto en la economía. Sin embargo, ¿pasa lo mismo en Estados Unidos?

La historia dice que los ciclos de elecciones presidenciales pueden tener impactos negativos a muy corto plazo en la vivienda. Un análisis de Meyers Research Group encontró que durante los últimos 13 ciclos de elecciones presidenciales, el cambio medio en la actividad de ventas de viviendas nuevas de octubre a noviembre (mes electoral) cayó un 15%. El impacto suele ser mínimo y de muy corta duración.

Para Peggy Olin, fundadora y presidente de One World Properties, hay que hacer una distinción entre dos tipos de mercado inmobiliario: el de EE.UU., y el del sur de Florida, que aunque se ubique dentro del mismo país, debe mirarse desde otro ángulo. “En cuanto a Estados Unidos en general, mientras la economía siga funcionando como lo hemos visto hasta ahora, no creo que exista ningún cambio. Sin embargo, históricamente siempre después de las elecciones, una vez que se escoge el nuevo candidato y se hacen los cambios pertinentes de gobierno, esto trae más confianza al mercado. A su vez, de aquí a fin de año tendremos un nuevo panorama de la economía, del cual esperamos que las tasas de interés sigan bajando, lo que va a beneficiar al mercado inmobiliario de una manera positiva”, aduce Olin.

En la misma sintonía opina Mauricio Moya, desarrollador de VD Origin. “Estados Unidos fue construido sobre una constitución y gobierno de una manera sólida, con una protección no solo para los bienes raíces, sino para la estabilidad total del país. Para el mercado del real estate de Florida, no veo que el resultado de quien gane genere efectos muy distintos a los que actualmente existen. Este es un país bastante sólido donde el crecimiento está por sobre las elecciones”, asegura.

Jeff Polashuk, Vice President Regional de Compass Florida, agencia con más de 700 oficinas en todo el país, ha visto a lo largo del tiempo que algunas personas evitan tomar decisiones durante las elecciones. Sin embargo, dado que no se celebran hasta noviembre, no ha visto que esto sea un factor que afecte a los compradores en lo que va de 2024. “Independientemente del resultado de la votación, las personas que necesiten una vivienda o las que quieran venderla seguirán tomando sus decisiones de compra. Aunque los cambios políticos puedan afectar al mercado, la necesidad de compradores y vendedores de realizar transacciones sigue existiendo”, proclama.

Cómo afectan los años electorales en el mercado inmobiliario de Estados Unidos Unsplash

“El año de elecciones generales tiende a experimentar una desaceleración debido a la incertidumbre. Sin embargo, las elecciones de este año no tendrán un impacto significativo en los compradores como antes, debido a la bajada de los tipos de interés. A los compradores no les preocupa quién ocupe la Casa Blanca mientras los tipos hipotecarios sigan bajando. El mercado inmobiliario responderá positivamente a la bajada de los tipos de interés”, aporta Craig Studnicky, fundador y CEO RelatedISG.

Todos los tipos de interés, incluidos los hipotecarios, están experimentando un descenso. Es interesante observar que esto está ocurriendo durante un año electoral. Bajar las tasas permite que más particulares entren en el mercado de la vivienda. Por ejemplo, con una tasa de interés del 8%, un comprador puede permitirse una casa pequeña, pero a un interés del 6%, puede acceder a una casa más grande por el mismo precio.

“El mercado inmobiliario no se verá afectado significativamente por el resultado de las elecciones, independientemente de si los demócratas o los republicanos resultan victoriosos. El nivel de actividad de compra en este mercado se ve influido principalmente por los tipos de interés y el estado general de la economía, más que por el partido político en el poder. Sin embargo, a menudo se asume que los republicanos tienden a priorizar los intereses empresariales y pueden bajar las tasas, mientras que los demócratas se centran más en cuestiones sociales. No obstante, el principal factor determinante sigue siendo el estado de la economía”, opina Studnicky.

Cómo afectan los años electorales en el mercado inmobiliario de Estados Unidos

Daniel Rutois, Broker de Rutois International Realty, asegura que si bien usualmente no hay cambios de precios en las propiedades cuando cambia un gobierno, cree que esta ocasión puede ser una excepción. “Ya hemos vivido una presidencia de Trump y vimos la mejor economía en décadas hasta que llegó la pandemia, vivíamos en un país seguro y un mundo estable; luego llego Biden. Creo que si vuelve a ganar seguiremos por el mismo camino que nos llevará a una decadencia sin precedentes que no solo afectará la economía, el real estate, los trabajos, la salud, y la inmigración. En cambio, si regresa un republicano a la casa blanca que no tiene que ser precisamente Trump, creo que los precios seguirán subiendo, por el solo hecho que el dólar ganará más valor, y al bajar los costos de la gasolina, la comida, los intereses de las hipotecas, hará que la gente vuelva a tener más dinero para invertir en una propiedad”, asume Rutois.

Carlos Rojas, CEO/ Broker Miami Riches, compañía de compra, venta y administración de bienes raíces, no considera que las elecciones de este año afecten de manera significativa el mercado inmobiliario. “La historia demuestra que el mercado en USA tiene muchos factores importantes que lo afectan, como las tasas de interés, niveles de inventario y el crecimiento de la economía. Por lo tanto, el principal factor que afecta el mercado inmobiliario en USA son las tasas de interés hipotecarias. Generalmente, siguen la tendencia de la tasa interbancaria definida por la Reserva Federal. Como ya sabemos, la reserva federal es un organismo gubernamental totalmente independiente cuyas principales responsabilidades son tasas de interés y desempleo. La mayoría de los miembros de la Reserva Federal esperan que las tasas bajen en el 2024 si la inflación sigue con tendencia a la baja. Por lo tanto, el mercado inmobiliario debería mejorar considerablemente una vez comiencen a bajar las tasas de interés”, sostiene.

Florida, por su parte, en sintonía con la opinión de Peggy Olin, es un mundo aparte, recalca Rojas. En su caso, su desempeño tiene que ver más bien con los vaivenes políticos de los países Latinoamericanos que con la política de Estados Unidos. “Hemos observado que la política en distintos países de Latinoamérica sí afecta las inversiones inmobiliarias en Florida. Por ejemplo, cada vez que son electos presidentes de izquierda en países de Latinoamérica, hemos observado grandes fugas de capital y muchas son dirigidas al mercado inmobiliario de Florida”, expone Rojas.