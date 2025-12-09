LA NACION CONTENT LAB
26 de noviembre de 2025
La historia de la
empresa inmobiliaria
que revolucionó
el Real Estate
H ace 36 años, “Dino” Ramos pensó una empresa que saliera de la monotonía de vender solo departamentos para incursionar también en el real estate corporativo. Así nacía LJ Ramos, una compañía que hizo de la especialización en cada sub rubro del sector un diferencial que se conserva hasta hoy.
Los orígenes
Corría 1989 y la Argentina se encaminaba hacia uno de los momentos más dramáticos de su historia económica. La hiperinflación que terminó de marcar el gobierno de Raúl Alfonsín ya se venía preanunciando cuando Luis “Dino” Ramos decidió separarse de su socio y empezar a recorrer, con parte del equipo, un nuevo camino en el sector inmobiliario. Primero, administrando consorcios. Pero, de a poco, convirtiéndose en el primer “bróker inmobiliario” del país.
LJ Ramos nace cuando, luego de 15 años en sociedad con un amigo, me di cuenta de que tenía una idea distinta de lo que quería hacer en materia inmobiliaria. Al principio, nos dedicamos a administrar departamentos. Recuerdo que nos empezaron a acercar gente que quería comprar o vender un departamento. Y entre recomendaciones y transacciones, por el perfil de quienes eran nuestros clientes, terminamos metiéndonos de lleno en el mercado de oficinas”.
Luis J. Ramos
“Dino” Ramos, fundador de LJ Ramos, en el despacho de las nuevas oficinas de la compañía con fotos y documentos que acreditan la rica y larga trayectoria de la empresa.
El personaje
En el rubro inmobiliario Luis J. Ramos (apodado “Dino” por un famoso personaje de la televisión) no es un empresario más. A los 80 años, y sentado en la nueva oficina de la compañía, hoy recuerda sus orígenes como vendedor de máquinas de escribir Olivetti, a la vez que recuerda con muchísima estima al publicista Fernando Pearson, responsable según él de instalar la “marca” LJ Ramos con ideas disruptivas para la época.
En LJ Ramos trabajamos con un concepto de familia: acá no hay cargos, ni presidente, ni vice ni nada. Salimos a comer juntos, todos se tutean. Hay un muy lindo ambiente y creo que eso fue también algo que nos destacó. Pero yo no vendí la empresa ni me retiré. Tengo mucha pasión por esto. Sí estoy dando un paso medio al costado en algunas cuestiones. Están mis hijos y está el hijo de Diego, quienes le están dando una impronta nueva, que se refleja por ejemplo en el cambio de logo. Pero hay Dino para rato”.
Luis J. Ramos
La disrupción
Por qué LJ Ramos revolucionó el mercado inmobiliario local a principios de los 90 tiene para el fundador de la empresa y para su coequiper de tantos años Diego Cazes una razón clave: fueron quienes introdujeron en el país el concepto de “bróker inmobiliario”, es decir la especialización. Si hasta la aparición de LJ Ramos, el mercado se movía aún en cierta informalidad, la nueva empresa desarrolló una idea innovadora para aquel entonces: armó equipos específicos para cada sector del mercado. De esta manera, cada área (residencial, comercial, industrial, corporativa) empezó a contar con personal capacitado y específico, pudiendo atender incluso a clientes que tenían diversas necesidades.
Una de las duplas más reconocidas del sector inmobiliario: Diego Cazes ya trabajaba con “Dino” desde antes de la creación de LJ Ramos y hoy posan en la nueva oficina.
Yo sentía que trabajar solo con departamentos era muy chato. Y teníamos un publicista, Fernando Pearson, que hizo un logo que parecía de mi tatarabuelo, con una corona que no decía nada, con Los Pumas por el rugby, el LJ que era como el RA de República Argentina y le había puesto las rayas del dólar. Y le pusimos que éramos brokers inmobiliarios, porque era lo que hacíamos: escuchábamos y asesorábamos. Y eso fue lo que nos terminó diferenciando, porque nadie tenía una especialización en todos los segmentos”.
Luis J. Ramos
Timeline LJ Ramos
7.685 operaciones realizadas entre 1999 y 2019
Más de 6.000.000 m² comercializados (dato de superficie cubierta aprox.)
1989
Fundación de LJ Ramos Brokers Inmobiliarios
Con un equipo inicial de 12 personas, trabajaban oficinas, edificios, locales, plantas industriales, depósitos, tasaciones y valuaciones.
1994
Crecimiento y expansión de divisiones
Se agrandó el equipo a más de 50 personas y ampliaron sus servicios sumando, terrenos, consultoría, subastas, facility management e instalación de oficinas.
1995
Creación de la División Residencial
La empresa dejó de ser solo corporativa para meterse de lleno también en el mercado residencial e inaugurar además su departamento de Marketing.
1997
Se formaliza la División Tasaciones
Aunque ya venían ofreciendo servicio de tasaciones desde el comienzo, la empresa armó un equipo especializado para profesionalizar aún más esta prestación.
1998
Creación de División Retail
De la misma manera, LJ Ramos creó una división especial de Retail para atender a las grandes cadenas internacionales.
2000
Apertura Sucursal San Isidro
Empieza la expansión de LJ Ramos con la apertura de sucursales en las zonas de mayor dinamismo del mercado inmobiliario.
2001
Mudanza
De la calle Reconquista al primer piso de Tucumán 117, esta mudanza reflejó el crecimiento notable que estaba teniendo la compañía.
2004
Certificación ISO 9001:2001
La alta especialización de la División Tasaciones tuvo un reconocimiento muy importante con la Certificación ISO.
2005
Implementación de CRM propio + Apertura Acassuso
LJ Ramos dio una muestra de su espíritu innovador con la implementación un sistema de gestión y siguió expandiéndose por Zona Norte.
2008
Creación de las Divisiones Campos y Hoteles
La empresa sumó más especialización, esta vez en los segmentos de campos y de hoteles, una gran novedad en el mercado local.
2010
Apertura sucursal Recoleta
Con sucursales en Zona Norte, LJ Ramos decidió también sumar presencia en la ciudad de Buenos Aires con un local en uno de los barrios más tradicionales.
2014
Apertura sucursal Nordelta
Para acompañar el desarrollo de la gran ciudad de Zona Norte, LJ Ramos fue pionera en abrir una sucursal allí.
2016
Apertura sucursal Puertos
Ya con presencia en Nordelta, y como Agente Oficial de Consultatio, enseguida abrió también una sucursal en el otro gran masterplan de la desarrolladora de Eduardo Costantini.
2017
Apertura sucursal Palermo
La expansión en la ciudad se vio reflejada en una nueva sucursal en uno de los barrios más buscados de Buenos Aires.
2021
Apertura de la sucursal Pilar
En otro de los polos de Zona Norte de mayor crecimiento LJ Ramos dijo presente con una nueva sucursal.
2025
Rebranding de la marca y mudanza
Este año, LJ Ramos presentó su nuevo logo, sus nuevas oficinas de Av. del Libertador 1068 y su nueva página web.
Sucursales sí, franquicias no
Como lo muestra la evolución de LJ Ramos a lo largo de sus 36 años de vida, la apertura de distintas sucursales ha ido marcando hitos de la compañía, a la vez que fue reflejando la transformación del mercado, con los nuevos barrios y las zonas que mostraron un crecimiento importante. Pero, así como la ciudad fue cambiando sus “centros”, el sector vio también la irrupción de franquicias inmobiliarias. Y en ese sentido, desde LJ Ramos, son claros y contundentes respecto a las virtudes tener sucursales propias.
Preferimos tener sucursales y no franquicias porque de esta manera custodiamos la política de la compañía en función a los clientes que necesitan nuestra atención. Las franquicias pueden ser un excelente negocio, pero nosotros elegimos ocupar un lugar totalmente distinto. Cubrimos, con nuestras sucursales, Capital Federal, todo Zona Norte y llegamos hasta Luján incluso. Y en esa franja lo hacemos con especialización en cada segmento”.
Diego Cazes
Los valores de siempre
Así como la decisión de abrir sucursales en lugar de franquiciar es una convicción muy fuerte de LJ Ramos, también lo es el trato con el cliente y el mensaje que les transmiten a quienes se incorporan a la empresa. Hoy, la segunda generación (Felipe, Soledad Ramos y Agustín Cazes) se puso al hombro una renovación del histórico logo y una mudanza que los encuentra en una oficina súper moderna sobre la Avenida Libertador, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.