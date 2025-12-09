La disrupción

Por qué LJ Ramos revolucionó el mercado inmobiliario local a principios de los 90 tiene para el fundador de la empresa y para su coequiper de tantos años Diego Cazes una razón clave: fueron quienes introdujeron en el país el concepto de “bróker inmobiliario”, es decir la especialización. Si hasta la aparición de LJ Ramos, el mercado se movía aún en cierta informalidad, la nueva empresa desarrolló una idea innovadora para aquel entonces: armó equipos específicos para cada sector del mercado. De esta manera, cada área (residencial, comercial, industrial, corporativa) empezó a contar con personal capacitado y específico, pudiendo atender incluso a clientes que tenían diversas necesidades.