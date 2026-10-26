Algunos se adaptan al cambio, otros lo impulsan. Newmark presenta Constructores, el ciclo de entrevistas que busca conocer la historia, el propósito y la visión detrás de quienes están impulsando cambios en distintas industrias.

Constructores hace foco en los protagonistas detrás de proyectos innovadores, sus recorridos y en las decisiones que los llevaron a convertir una idea en un emprendimiento exitoso. En este capítulo, el entrevistado es Pablo Ostapovich.

Fundador de Hormetal y de Grupo Govan, Ostapovich comenzó a trabajar en el sector de la construcción a los 13 años y, desde entonces, convirtió esa experiencia en una historia que lleva más de cuatro décadas.

De un pequeño taller a una compañía regional, Pablo Ostapovich es el primer protagonista de Constructores.

Entrevistado por Alejandro Winokur, socio y director de Newmark Argentina, Ostapovich repasa su trayectoria para entender la construcción más allá de los metros cuadrados: como la creación de una empresa, la formación de equipos y el desarrollo de una cultura empresarial.

La historia de Ostapovich comenzó en el mundo de las estructuras metálicas y las construcciones industriales. Con el tiempo, ese primer emprendimiento dio lugar a Hormetal y, posteriormente, a un grupo de compañías que amplió su actividad hacia la industria y distribución siderúrgica; y el desarrollo inmobiliario. En esta nota hace un recorrido por su historia para entender cómo construir, a la vez, una empresa y una cultura de trabajo.

Encontrás más información en Newmark.

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