La historia detrás de Hormetal y Grupo Govan
26 de octubre de 2026
09:33
Pablo Ostapovich, fundador de Hormetal y Grupo Govan, comparte su recorrido como emprendedor en el primer capítulo del ciclo Constructores, de Newmark
Algunos se adaptan al cambio, otros lo impulsan. Newmark presenta Constructores, el ciclo de entrevistas que busca conocer la historia, el propósito y la visión detrás de quienes están impulsando cambios en distintas industrias.
Constructores hace foco en los protagonistas detrás de proyectos innovadores, sus recorridos y en las decisiones que los llevaron a convertir una idea en un emprendimiento exitoso. En este capítulo, el entrevistado es Pablo Ostapovich.
Fundador de Hormetal y de Grupo Govan, Ostapovich comenzó a trabajar en el sector de la construcción a los 13 años y, desde entonces, convirtió esa experiencia en una historia que lleva más de cuatro décadas.
Entrevistado por Alejandro Winokur, socio y director de Newmark Argentina, Ostapovich repasa su trayectoria para entender la construcción más allá de los metros cuadrados: como la creación de una empresa, la formación de equipos y el desarrollo de una cultura empresarial.
La historia de Ostapovich comenzó en el mundo de las estructuras metálicas y las construcciones industriales. Con el tiempo, ese primer emprendimiento dio lugar a Hormetal y, posteriormente, a un grupo de compañías que amplió su actividad hacia la industria y distribución siderúrgica; y el desarrollo inmobiliario. En esta nota hace un recorrido por su historia para entender cómo construir, a la vez, una empresa y una cultura de trabajo.
Encontrás más información en Newmark.
Mirá la entrevista completa en este link.
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