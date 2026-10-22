La historia detrás de la casa icónica diseñada por Miguel Ángel Roca: se vende por US$732.000

CÓRDOBA.- Miguel Ángel Roca es considerado uno de los más reconocidos arquitectos argentinos vivo. Fue elegido por sus colegas como el cuarto profesional más influyente, después de Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez y el estudio Sepra.

En las Sierras Chicas cordobesas está a la venta Casa Nekola, una vivienda proyectada por él en 2006 y construida entre 2008 y 2011. Fue incorporada al portfolio exclusivo de Sotheby’s International Realty, que busca colocarla ante potenciales compradores dentro y fuera de la Argentina.

La propiedad está en Colanchanga, en Río Ceballos, en un entorno de reserva natural de las Sierras Chicas. La vivienda que sale a la venta con un precio de US$732.000 tiene una casa principal con 430 metros cuadrados cubiertos, además de cocheras y una cabaña independiente (otros 80 metros cuadrados).

Casa icónica diseñada por Miguel Ángel Roca: US$732.000

La propiedad está en Colanchanga, en Río Ceballos, en un entorno de reserva natural de las Sierras Chicas

Fue concebida como un mirador sobre el paisaje serrano, integrada a la topografía de la montaña y organizada alrededor de las vistas hacia el valle y las sierras.

La construcción se estructura en dos grandes volúmenes: uno destinado a las áreas privadas y otro a los espacios sociales, articulados por un patio-terraza abierto al paisaje.

Fue concebida como un mirador sobre el paisaje serrano

Esa relación entre la construcción y el entorno forma parte de una manera de entender la arquitectura que atraviesa la obra de Roca y que permite explicar por qué una casa diseñada por él no es, para el mercado, una vivienda más.

¿Quién es Roca?

Roca es una de las figuras fundamentales de la arquitectura cordobesa y argentina de las últimas décadas. Arquitecto y urbanista, se formó en la Universidad Nacional de Córdoba y realizó posteriormente una maestría en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), donde trabajó junto a Louis Kahn, uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX.

Su trayectoria supera las cinco décadas e incluye alrededor de 180 proyectos en la Argentina y el exterior

Tiene una casa principal con 430 metros cuadrados cubiertos, además de cocheras y una cabaña independiente (otros 80 metros cuadrados).

Roca trabajó junto a Louis Kahn, uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX

Su trayectoria supera las cinco décadas e incluye alrededor de 180 proyectos en la Argentina y el exterior, entre los que hay edificios universitarios, centros culturales, conjuntos habitacionales, construcciones institucionales, espacios públicos y proyectos urbanos.

Parte de su relevancia profesional está vinculada a la forma en que pensó la relación entre arquitectura y ciudad. Su obra contribuyó a moldear una identidad contemporánea para Córdoba, ciudad en la que hay intervenciones suyas muy reconocidas.

Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba y recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Su nombre es una referencia para arquitectos, estudiantes y especialistas.

No hay otra construcción igual a Casa Nekola porque fue concebida como un no producto replicable. Su diseño responde al terreno, al paisaje y también a la personalidad de su propietario.

No hay otra construcción igual a Casa Nekola porque fue concebida como un no producto replicable

Su diseño responde al terreno, al paisaje y también a la personalidad de su propietario

Para habitar y coleccionar

El dueño de la propiedad es Vladimir Nekola, reconocido coleccionista e investigador de motocicletas Tehuelche. Y esa condición también forma parte de la historia arquitectónica de la casa.

Desde su concepción, el proyecto incorporó un espacio de trabajo y taller destinado a la colección de motocicletas. No se trata de una cochera transformada posteriormente en exhibición: el espacio fue pensado dentro del programa original de la vivienda.

El dueño de la propiedad es Vladimir Nekola, reconocido coleccionista e investigador de motocicletas Tehuelche.

No se trata de una cochera transformada posteriormente en exhibición: el espacio fue pensado dentro del programa original de la vivienda.

Nekola dedicó décadas a investigar, restaurar y coleccionar motos Tehuelche, consideradas un emblema de la industria nacional y conocidas como la única motocicleta totalmente argentina. Su investigación sobre la marca también dio origen a un libro sobre su historia.

La casa fue diseñada por Roca para responder a una forma particular de vida. La vivienda, el taller, las motos y el paisaje forman parte de una misma concepción.