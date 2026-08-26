La decisión de evolucionar

Evolucionar no implica romper con lo construido, sino animarse a repensarlo: nuevas estructuras, nuevas miradas, una organización cada vez más profesionalizada. En una industria donde muchas empresas familiares quedaron atrapadas entre la nostalgia y la dificultad para adaptarse, los D'Aria entendieron el desafío central del real estate actual: sostener el "olfato" y la esencia tradicional del negocio en un mercado que también exige tecnología, análisis e inteligencia de mercado.

Para Maximiliano D'Aria, director de la empresa e impulsor de esta nueva etapa: "El objetivo no es modernizar la inmobiliaria. Es construir una estructura capaz de evolucionar junto con un mercado atravesado por la digitalización, la sobreinformación, la Inteligencia Artificial y un cliente cada vez más exigente y sofisticado."

Ese cliente —el propietario que no sabe si conviene vender o alquilar, el desarrollador que necesita más que una boca de expendio— ya no busca solo cerrar una operación. Busca análisis, acompañamiento jurídico y contable, alternativas de inversión y la certeza de que hay personas con nombre y apellido que responden por cada decisión. El modelo tradicional inmobiliario empieza a quedar corto: pensamiento estratégico, marketing, comunicación y desarrollo de negocios ahora conviven dentro de una misma visión.