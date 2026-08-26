LA NACION CONTENT LAB
PARA D´ARIA
26 de agosto de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA D´ARIA
26 de agosto de 2026
D'Aria Propiedades: la transformación
de una marca histórica
Cómo una empresa familiar de más de 75 años atraviesa una nueva etapa de profesionalización sin perder la identidad, los vínculos y la visión construida generación tras generación.
En el mundo de las empresas familiares hay un abismo entre quienes heredan un negocio y quienes deciden construir un legado a partir de él. Para D'Aria Propiedades, parte del paisaje inmobiliario desde 1949, el desafío de los últimos años no fue solo mantenerse: fue crecer y reconfigurar su motor interno en un segmento que no da respiro.
La historia es conocida. Estanislao D'Aria fundó la empresa a mediados del siglo pasado con una convicción simple: que la confianza se construye operación por operación, persona por persona. Décadas después, su hijo Carlos Alberto D'Aria la convirtió en uno de los nombres más reconocidos del mercado inmobiliario de Zona Norte. Esa reputación no se compra ni se replica: se hereda con responsabilidad. Hoy son Maximiliano, Charlie, Augusto y Antonella —cuatro hermanos que crecieron viendo el negocio desde adentro— quienes llevan adelante esa herencia. Lejos de administrarla, decidieron ponerla en movimiento.
La decisión de evolucionar
Evolucionar no implica romper con lo construido, sino animarse a repensarlo: nuevas estructuras, nuevas miradas, una organización cada vez más profesionalizada. En una industria donde muchas empresas familiares quedaron atrapadas entre la nostalgia y la dificultad para adaptarse, los D'Aria entendieron el desafío central del real estate actual: sostener el "olfato" y la esencia tradicional del negocio en un mercado que también exige tecnología, análisis e inteligencia de mercado.
Para Maximiliano D'Aria, director de la empresa e impulsor de esta nueva etapa: "El objetivo no es modernizar la inmobiliaria. Es construir una estructura capaz de evolucionar junto con un mercado atravesado por la digitalización, la sobreinformación, la Inteligencia Artificial y un cliente cada vez más exigente y sofisticado."
Ese cliente —el propietario que no sabe si conviene vender o alquilar, el desarrollador que necesita más que una boca de expendio— ya no busca solo cerrar una operación. Busca análisis, acompañamiento jurídico y contable, alternativas de inversión y la certeza de que hay personas con nombre y apellido que responden por cada decisión. El modelo tradicional inmobiliario empieza a quedar corto: pensamiento estratégico, marketing, comunicación y desarrollo de negocios ahora conviven dentro de una misma visión.
Acá, el mérito se toma en serio
AFIRMA MAXIMILIANO D'ARIA
La importancia de los roles
La estructura actual se apoya en roles bien definidos: la familia sostiene la visión de largo plazo construida a lo largo de tres generaciones, y la organización se potencia con la sinergia entre áreas lideradas por perfiles jóvenes, respaldadas por una gestión cada vez más apoyada en datos y procesos.
La gestión del día a día se consolidó bajo el liderazgo de Guillermo "Willy" Parera como CEO, quien resume el cambio: "D'Aria es hoy una empresa de raíces tradicionales, pero con una impronta disruptiva, moderna, profesional y orientada a la evolución constante."
En ese camino, la compañía desarrolló un sistema propio de inteligencia de mercado, que integra información interna, datos externos y herramientas de análisis asistidas por Inteligencia Artificial. D'Aria ya no depende de consultoras ni de terceros para interpretar el mercado: produce, ordena y lee su propia información. Cuando un broker se sienta con un cliente, no improvisa: lee el mercado con una profundidad hasta hace poco exclusiva de los grandes fondos de inversión.
Una nueva generación de líderes
Cada área comenzó a operar con objetivos, métricas y especialización propia. La lógica dejó de ser solamente comercial para integrar operación, marketing, tecnología y análisis de datos en tiempo real. Charlie D'Aria lo resume así: "Entendimos que crecer también significaba darle espacio a nuevos líderes, perfiles técnicos y especialistas capaces de tomar decisiones con autonomía. El mercado hoy exige una dinámica mucho más profesional y transversal."
Graciela Cao, al frente de una cartera de más de 30 proyectos activos —entre ellos Vincent de Basso, Tempus de PVG y Cabildo Boulevard de MMP Group— describe el cambio para los desarrolladores: "D'Aria dejó de ocupar un rol exclusivamente comercial para convertirse en un socio estratégico de los proyectos. Hoy participa en el posicionamiento, la comunicación y la construcción integral de cada desarrollo, con una lógica mucho más cercana a la de una agencia de publicidad o una consultora de negocios."
Para Fernando Ferrara, broker del área comercial, la diferencia está en la velocidad y la precisión: "El cliente ya no busca solamente experiencia comercial. Busca análisis, velocidad y precisión. Y hoy la estructura de la compañía permite trabajar con ese nivel de información."
D'Aria: los hitos de una marca exitosa
1949
FUNDACIÓN
Origen familiar
Don Estanislao D'Aria y Doña Nila Pousa comienzan a operar desde su casa en Carlos Villate 3005, Olivos. Venden propiedades en Barrio Roche, Barrio Golf y Florida. Ese año nace Carlos Alberto, segundo hijo.
1964
Carlos inicia
su carrera
Con solo 14 años, Carlos Alberto D'Aria da sus primeros pasos en el negocio inmobiliario. Trabaja en Inmobiliaria "Golf" (calle Ugarte) como cadete, limpiando y bajando el toldo.
1964
HITO
D'Aria y
Gandolfo
Propiedades
A los 29 días de asociarse con Luis Valerio Gandolfo, abren su primera inmobiliaria sub-alquilando una escribanía del barrio. Al tercer mes, Gandolfo se retira y Carlos queda al mando.
1965
Primera
operación y
eslogan
Firma su primer contrato: un chalet en Barrio Golf. Opera desde el living de su casa y convoca a amigos y conocidos. Nace el eslogan que persiste hasta hoy: "Zona Norte, Zona D'Aria".
1970
EXPANSIÓN
Segunda oficina:
Ugarte 2202
Inauguración con más de 200 invitados: el intendente, el gerente del banco y el comisario. Una de las aperturas más importantes en la historia de la empresa.
1975
Carlos Codoni
como Gerente de
Comercialización
Amigo desde la infancia, Codoni (Lic. en Administración de Empresas) se incorpora y es clave para sumar a Juan Jorge Krohn.
1981
Ingresa Juan
Jorge Krohn
Proveniente de la Compañía Alemana de Inmuebles. Trabajó para la empresa más de 30 años, siendo una persona esencial para su crecimiento y una de las carreras más extensas junto a Carlos D'Aria.
1984
NUEVA SEDE
Av. del
Libertador 4189
Se adquiere la propiedad en esquina Paraná, inaugurada en 1985, reemplazando la oficina de Libertador y Vicente López.
1991
Nélida D'Aria
se incorpora
Primera familiar directa en sumarse a la empresa. Formará parte de la compañía por casi 20 años.
1996
RESTRUCTURACIÓN
División en 4
sectores
especializados
Familia · Residencias · Alquileres · Negocios Empresarios. Ese mismo año se inaugura la oficina de Maipú y Nélida asume como Gerente de Sucursal.
2003
División
Desarrollos
Nueva unidad para comercializar emprendimientos en pozo y en construcción, con asesoramiento legal, arquitectónico y de fideicomisos.
2011
3RA GENERACIÓN
Maximiliano
Miguel D'Aria
lidera el futuro
La tercera generación toma el mando, encabezada por el martillero Maximiliano Miguel D'Aria. La compañía ha comercializado 121 edificios (93 residenciales y 28 de oficinas) en más de 75 años de historia ininterrumpida.
2015
Desembarco en
Capital Federal:
Núñez
Se abre la primera oficina en CABA, en el barrio de Núñez. Posteriormente la sede se muda a Juramento 1775, duplicando la superficie anterior y consolidando la presencia en el mercado porteño.
2026
PRESENTE
Profesionalización
y crecimiento
en todas las
verticales
Con más de 75 años de trayectoria, D'Aria Propiedades continúa potenciando la empresa en todas sus divisiones: Familia, Residencias, Alquileres, Negocios Empresarios y Desarrollos.
D'Aria Meet y el valor de conectar con quienes leen el futuro
La sede de Barrancas de Belgrano, en Av. Juramento 1775, es hoy el punto de encuentro de una nueva forma de hacer real estate: un espacio donde conviven brokers, desarrolladores, inversores y referentes como Claudio Zuchovicki, Santiago Bulat, Carlos Pagni, Salvador Di Stéfano y Domingo Cavallo, que ayudan a interpretar hacia dónde se mueve el mercado.
Esa lógica se refleja en los desayunos de negocios D'Aria Meet, donde la compañía sienta en la misma mesa a clientes, empresarios y economistas, generando acceso a información estratégica y vínculos de alto valor. "La idea es que el broker pueda convertirse en un verdadero generador de oportunidades", explica Augusto D'Aria. "Pero también queremos acercarle valor real a cada persona que trabaja con nosotros, sea un desarrollador con un proyecto en construcción o alguien que heredó un departamento y no sabe qué hacer con él. Acceso, contexto y vínculos que terminan generando nuevas oportunidades: ahí se produce la verdadera sinergia."
La hoja de ruta hacia 2030
Después de más de siete décadas, D'Aria demuestra que las marcas que perduran no son las que menos cambian, sino las que logran evolucionar sin perder su identidad. Los hermanos D'Aria construyeron esta nueva etapa sobre una visión compartida y vínculos familiares que siguen siendo el centro de la cultura de la compañía.
"Durante muchos años el negocio inmobiliario se sostuvo sobre la experiencia, la intuición y las relaciones. Nosotros seguimos creyendo en eso. Pero entendimos que hoy esa experiencia necesita convivir con tecnología, datos y capacidad de ejecución. El desafío ya no es modernizar una inmobiliaria, sino preparar una compañía de 75 años para el mercado que viene", concluye Maximiliano D'Aria.