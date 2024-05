Nordelta: “Hoy hay más gente viviendo en departamentos que en casas”

Escuchar

Para entender la historia de Nordelta, el gran desarrollo inmobiliario del partido de Tigre, hay que primero deconstruir algunos conceptos urbanísticos tradicionales. Y es que, hasta su surgimiento, allá por 1999, no era posible en la Argentina concebir que un emprendimiento privado pudiera constituirse en una verdadera ciudad. Hoy, 25 años después, no solo lo es por su impronta de edificios, oficinas, centros comerciales y, por supuesto, barrios de casas, sino que hasta incluso está reconocido postalmente.

Si uno busca hoy la palabra “Nordelta” en Wikipedia, se va a encontrar con esta definición: “Nordelta es una localidad urbana en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en la zona norte del aglomerado Gran Buenos Aires”. Cómo devino entonces un proyecto de barrios privados en una urbanización súper moderna con todos los servicios, opciones residenciales para todos los gustos y hasta oficinas es un tema de gran relevancia urbanística.

“Nordelta nació como una ciudad satélite, siempre fue pensada para que sea una ciudad”, dice Lucas Pastrana, director de la Sucursal Nordelta de Mieres Propiedades, inmobiliaria que se instaló en el lugar desde sus inicios. “Al principio, aunque ya se habían desarrollado algunos edificios de departamentos como Portezuelo, la vida en Nordelta eran casi todos barrios cerrados. Porque la realidad es que pensábamos: quién se va a venir a vivir a un departamento en un lugar como este”, agrega.

Sin embargo, llegar a Nordelta en la actualidad significa encontrarse con una serie de emprendimientos en altura, edificios de oficinas y un gran centro comercial con las mejores marcas. Y todo ello sin haber perdido la impronta “natural” que caracteriza a la zona: quienes viven en las casas de los barrios siguen disfrutando del verde y la laguna como el primer día.

“Lo que estamos notando hoy es un poco el ciclo de la vida y el ciclo de Nordelta propiamente dicho. Pasados 25 desde su lanzamiento, hoy nos vienen a ver los hijos de los primeros matrimonios que compraban un lote acá para adquirir un departamento en Nordelta. Ellos nacieron prácticamente acá, tienen su circuito armado en la zona y no quieren irse. Por eso, actualmente, nos encontramos con una densidad de población mayor viviendo en departamentos que en las casas de los barrios privados”, analiza Pastrana.

Claro que estos jóvenes nordelteños no son los únicos interesados en aprovechar las bondades de los emprendimientos en altura que hoy se están desarrollando en Nordelta. A ellos se le suman, muchas veces, sus propios padres. “Hoy nos empezamos a encontrar con que hay mucha casa grande que se encuentra con el nido vacío, por decirlo de alguna manera. Gente de más de 60 años, ya sin sus hijos, que ya no quieren ocuparse además del mantenimiento que implica una casa, empiezan a migrar hacia departamentos”, cuenta Pastrana. Pero, claro, acostumbrados a casas de importantes dimensiones y todas las comodidades, ya no buscan acomodarse en un dos ambientes sino edificios con excelentes amenities y unidades amplias con grandes vistas. Según afirman desde Mieres Propiedades, más del 50% de las operaciones que realizan hoy corresponden a migraciones internas.

El otro factor que favorece este fenómeno es la falta de tierra para desarrollar nuevos barrios privados en Nordelta. “Hoy queda muy poca tierra en Nordelta. Se están lanzando dos barrios y después queda un tercero a desarrollar. Pero no hay mucho más”, detalla Lucas Pastrana.

Nuevas opciones premium

El desarrollo “vertical” de Nordelta ha sido muy consistente y, desde sus inicios, atrajo el interés de inversores. Pero la realidad es que muchos de los primeros edificios de departamentos ofrecían productos de calidad intermedia, porque la incidencia de la tierra en la zona siempre fue alta y los desarrolladores, para defender tickets más competitivos, moderaban la calidad de los metros cuadrados que construían.

Con los nuevos emprendimientos, esa realidad cambió totalmente y hoy pueden verse edificios con materiales, espacios y amenities premium, pensados para este nuevo público que quiere dejar la casa sin perder las comodidades y la amplitud de la que disfrutaron siempre. Y, por supuesto, con vistas fantásticas.

¿Cuáles son estos nuevos desarrollos? Aquí vale mencionar a emprendimientos como Oceana, Acqua Marinas, Acqua Rio, Acqua Golf y Yoo. “Acqua Marinas, por ejemplo, es un concepto de departamentos a nivel casa, con dependencia de servicio, terraza y pileta. Hoy está en obra y ya se pueden comprar unidades en pozo. En proceso. Luego, ya habitados, están Acqua Río y Acqua Golf, que también cuentan con unidades grandes de tres dormitorios y pileta. Y luego está Oceana, también en obra, con unas vistas espectaculares y departamentos en los que vas a poder ver tanto el amanecer como el atardecer”, ejemplifica Pastrana.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

