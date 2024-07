Detrás de escena. Cómo se preparan los shows de los artistas más importantes en el Movistar Arena

Escuchar

El Movistar Arena, ubicado en el corazón de Buenos Aires, es uno de los recintos más importantes del país y el punto de encuentro de eventos y conciertos de artistas nacionales e internacionales. Lenny Kravitz, Tan Biónica, Ciro y los Persas, Niall Horan, Dillom, Nathy Peluso, y Andrés Calamaro son algunos de los artistas que ya confirmaron sus fechas para la segunda mitad del 2024.

Luego del éxito de Emilia y Disney On Ice, la importancia de la limpieza en un espacio como el Movistar Arena no puede subestimarse. Un entorno limpio y bien mantenido no solo mejora la estética del lugar, sino que también impacta directamente en la experiencia del espectador, y es que no hay nada más agradable que disfrutar de un buen espectáculo, en un lugar limpio y cómodo. La clave para que esto suceda, es realizar una limpieza profunda en cada rincón del venue en tiempo récord.

En este sentido, Movistar Arena le da la bienvenida a CIF como nuevo sponsor y aliado fundamental para llevar esto a cabo. La marca demuestra la eficacia de sus productos en un entorno exigente, y refuerza su presencia en el mercado profesional, donde la limpieza y desinfección post show son una prioridad. Por su eficiencia y rendimiento, cumple con los altos estándares requeridos, y su amplia familia de productos permite cubrir todas las necesidades de limpieza del venue con la máxima practicidad y rapidez, desde la linea CIF Detergente Concentrado, pasando por CIF limpiavidrios y CIF crema, hasta la nueva familia de desinfección.

La percepción de un espacio higiénico y cuidado puede influir en la comodidad y satisfacción de los asistentes, sobre todo en una concurrencia multitudinaria. La limpieza contribuye a la seguridad y bienestar del público y de los artistas, reduciendo riesgos de salud asociados a la acumulación de suciedad y bacterias.

CIF acompaña a las familias Argentinas desde hace más de 30 años, y 6 de 10 hogares utilizan CIF detergente concentrado. Ahora, el compromiso de continuar cuidando los hogares de Argentina se amplía con el nuevo lanzamiento de desinfectantes de ambientes y superficies: desde aerosol, hasta limpiapisos, CIF desinfectante permite remover el 99,9% de virus, bacterias y hongos.

La Brigada UPRO intervino las áreas críticas del lugar, ofreciendo soluciones en limpieza de alto estándar con sus productos CIF Limpiador líquido cherry y CIF Peróxido. Además, garantiza la limpieza del área de alimentos con CIF Desincrustante de Grasa, ahorrando costos y tiempo para el equipo, y consiguiendo el resultado deseado.

El Movistar Arena sigue consolidándose como el epicentro del entretenimiento en Buenos Aires, y con la colaboración de CIF, se asegura de ofrecer un ambiente seguro, limpio y acogedor para todos los fanáticos de la música.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

