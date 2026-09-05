Nuevo desarrollo industrial en Hudson: el corredor sur suma 51 unidades pensadas para PyMEs 

Impulsada por la ubicación con acceso directo a la Autopista Buenos Aires-La Plata y diversas ventajas normativas municipales, la zona de Hudson –en el partido de Berazategui– viene desde hace tiempo consolidándose como el polo logístico y productivo más dinámico del corredor sur del AMBA.

A eso se suma que las empresas (y sobre todo las pymes) buscan radicarse en la primera línea de conectividad, como una forma agilizar la logística de distribución con conexión directa hacia la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Así logran resolver cuellos de botella tanto en operaciones de última milla como en almacenamiento de mercaderías.

En ese contexto, la noticia de la construcción por parte de ARbox de un nuevo parque especialmente concebido para pymes captó rápidamente la atención del mundo productivo de Hudson y de toda la zona sur.

Hablamos de ARbox Intepark: un parque boutique integrado de 51 unidades funcionales, con diseño funcional, infraestructura premium y un formato flexible para operar, almacenar e invertir. Todo el concepto fue diseñado para empresas y usuarios que necesitan superficies eficientes, buena imagen corporativa y capacidad de adaptación.

Ubicado a metros de la subida del peaje de Hudson, en la Autopista Buenos Aires La Plata, el parque combinará infraestructura premium en un entorno ideal para la puesta en valor de operaciones eficientes.

“Para nosotros la oportunidad está en un segmento todavía escaso: empresas pequeñas y medianas que requieren unidades de alta calidad, pero no encuentran una oferta flexible dentro de parques consolidados”, explica Darío Ramborger, CEO de ARbox Desarrollos Industriales y Presidente de RR Construcciones.

Y agrega: “Por eso la propuesta busca acercar estándar, imagen y seguridad a compañías que antes debían elegir entre un galpón aislado o superficies demasiado grandes”.

Seguridad 24 horas, calidad de infraestructuras sin comparables, servicios eficientes en costo de construcción y detalles de categoría.

Arquitectura industrial que también construye marca

El proyecto incluye dos tipologías con superficies desde aproximadamente 258 m². La propuesta combina naves modulares, entrepisos técnicos, alturas interiores de 7 a 8 metros y una infraestructura preparada para actividades productivas, distribución, logística de última milla, almacenamiento y nuevos formatos de uso industrial.

“ARbox Intepark parte de una idea simple: la nave ya no es solamente una envolvente operativa, sino que se trata de esa primera imagen que una empresa transmite a sus clientes, proveedores, socios y también a su propia gente”, marca Ramborger, y aclara que la escala pyme reduce la barrera de entrada, pero sin resignar estándar constructivo ni la pertenencia a un entorno industrial organizado.

Los detalles de categoría, las aberturas inyectadas en PUR, los pisos H30 ejecutados con tecnología Laser Screed y la posibilidad de integrar áreas administrativas permiten que cada unidad acompañe las distintas etapas de una compañía.

La infraestructura prevista incluye red contra incendios con hidrantes y reserva, instalación eléctrica monofásica y trifásica, vestuarios, comedor, sector de cowork, punto de encuentros de luminarias con tecnología solar, detalles en alucobond, sala de medidores y subestación, fibra óptica, calles de hormigón y seguridad las 24 horas

Las cubiertas y cerramientos incorporan aislación térmica, lucernarios y ventilación, en tanto en el interior cada tipología contempla toilette, office, entrepiso técnico y sectores aptos para futuras oficinas.

Una plataforma industrial probada

El proyecto es desarrollado por ARbox Desarrollos Industriales y ejecutado por RR Construcciones, compañía vinculada al grupo, con más de 20 años de experiencia y más de 1.000.000 m² construidos. El plazo de entrega informado es de 24 meses.

El nuevo lanzamiento en Hudson no es un proyecto aislado, sino que forma parte de una red de activos y desarrollos en corredores estratégicos del norte, oeste y sur del AMBA, como Norlog I y II, Spegazzini, Escobar Centro, Park Escobar, Park Ruta 9, Ezeiza I y II y Park Moreno.

“ARbox profundiza con Intepark una estrategia que busca convertir infraestructura industrial en una plataforma de crecimiento para empresas, usuarios e inversores. Nuestro foco, más que construir naves, tiene que ver con ordenar el entorno, mejorar la experiencia operativa y elevar la percepción del activo”, advierte Ramborger.

Y concluye: “La apuesta es clara queremos que el corredor sur incorpore un producto pyme premium con estándares que hasta ahora aparecían asociados a desarrollos logísticos de mayor escala”.

Conocé las oportunidades que ofrece ARbox Intepark y sumá tu empresa a un distrito productivo planificado en Hudson https://www.arboxdesarrollos.com/landing-intepark-premium/

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