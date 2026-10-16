Real Estate. Hacia dónde evoluciona el modelo de negocio

Con la digitalización, la aparición de consumidores más informados y una demanda que exige mayor velocidad, transparencia y profesionalización, el mercado inmobiliario atraviesa una etapa de transformación profunda. Por eso, un modelo de negocio exitoso en el sector hoy debe integrar personas, tecnología, capacitación, información y soluciones dentro de un ecosistema más amplio, capaz de acompañar todas las decisiones que rodean una operación inmobiliaria.

La tecnología, por ejemplo, más que un complemento hoy es un componente estructural de la actividad. La automatización de tareas, el análisis de datos y la incorporación de inteligencia artificial comienzan a ocupar un rol central en procesos como la búsqueda, la valuación y el marketing. Sin embargo, la premisa es que estas herramientas funcionan para potenciar el trabajo profesional y liberar tiempo operativo. El criterio, la confianza y el acompañamiento siguen siendo elementos decisivos en la experiencia del cliente, por lo que el vínculo humano sigue siendo central.

En este escenario, desde una inmobiliaria líder como REMAX identifican cuatro tendencias que marcarán la evolución del mercado: la tecnología como motor para hacer más eficiente el trabajo profesional; la consolidación de ecosistemas que integren financiamiento, datos, capacitación y soluciones complementarias; una mayor profesionalización del sector, con estándares de calidad y ética más exigentes; y la convivencia de distintos modelos de negocio dentro de la industria, desde esquemas tradicionales hasta plataformas digitales y redes colaborativas.

La estrategia de la compañía apunta así a ampliar su alcance más allá de la operación de compra, venta o alquiler. Esto significa acompañar las distintas necesidades que aparecen alrededor de una decisión inmobiliaria, desde el financiamiento hasta las garantías, pasando por la información y el asesoramiento. Ese enfoque ya se refleja en iniciativas como Lendar, la primera plataforma colaborativa de préstamos hipotecarios entre personas en Argentina, y Garantor, orientada a facilitar el acceso a garantías de alquiler. Ambas propuestas forman parte de un ecosistema que combina marca, red, tecnología, datos, conocimiento y nuevos segmentos de negocio.

Otro elemento que contextualiza la transformación es la integración global entre REMAX Holdings Inc. y The Real Brokerage Inc., una operación que combina alcance internacional con capacidades tecnológicas y cultura digital. Para el mercado argentino, la integración no modifica el funcionamiento local: REMAX Argentina y Uruguay continúan operando como región independiente, con la misma conducción e identidad de marca. A nivel global, la unión permite acelerar procesos tecnológicos que ya estaban en desarrollo.

La empresa proyecta llegar a 2027 con una red fortalecida y con expectativas positivas frente a un mercado que comienza a recuperar movimiento. Los pilares de trabajo serán la innovación tecnológica, la profesionalización, el fortalecimiento de la red y el desarrollo de nuevas soluciones y segmentos de negocio. La demanda futura será más analítica, informada y orientada a buscar valor, información y asesoramiento. Por eso, más que nunca, el desafío es acompañar esa evolución sin perder el diferencial humano que sostiene la relación entre profesionales y clientes.

Otra faceta en la que REMAX demuestra su liderazgo e innovación en el sector son sus Encuentros de Negocios, que en 2026 tuvieron lugar en Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, Córdoba, Bariloche, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, Montevideo y Colonia (Uruguay). Se trata de espacios de capacitación, análisis y networking que permiten a la compañía mantenerse cerca de la realidad de cada plaza. La iniciativa refuerza una estrategia federal que combina una visión común para toda la red con el conocimiento específico de cada mercado local. Los encuentros funcionan como instancias para escuchar a los equipos, identificar oportunidades y acercar nuevas herramientas y tecnologías, a la vez que muestran que no existe un único mercado inmobiliario argentino, sino múltiples realidades regionales que requieren soluciones adaptadas.

Por último, desde la empresa destacan que el crédito hipotecario volvió a formar parte de la dinámica del mercado, aunque todavía con una participación acotada. Las oportunidades varían según cada región e incluyen desarrollos desde pozo, terrenos, loteos financiados, departamentos, propiedades familiares, unidades turísticas y activos vinculados a nuevas actividades productivas.

En un mercado donde la previsibilidad es un factor clave para tomar decisiones de inversión de largo plazo, es imprescindible asegurar condiciones que profundicen el crédito hipotecario, impulsen la construcción, faciliten el acceso a la vivienda y den estabilidad normativa. Solo un entorno con estas características permitirá que familias, inversores y desarrolladores tomen decisiones con mayor confianza.

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