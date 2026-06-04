Fundada por Guillermo von Gerstenberg, Martin Padro y Martin Padro Schang, la empresa desarrolladora busca en sus proyectos que la experiencia de habitar se acerque más a la de una casa que a la de un edificio, con espacios pensados para la vida cotidiana y el resguardo personal, en línea con el perfil de la tradicional audiencia de zona norte. Una lectura que plasmaron con precisión y desde el primer momento en Tempus, consolidando un criterio que hoy se reconoce en cada uno de sus emprendimientos.

Lejos de la típica torre residencial estilo resort, los desarrollos Tempus retoman la lógica de la casa, con unidades que incorporan expansiones propias, como jardines o terrazas, y ambientes amplios diseñados para acompañar la vida cotidiana sin excesos ni artificios. Esta filosofía la posicionó como una de las marcas de edificios residenciales más reconocidas del partido de San Isidro, logrando un formato que, con el tiempo, se volvió un sello de confianza para inversores y compradores de la zona.