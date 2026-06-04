LA NACION CONTENT LAB
PARA D´ARIA
30 de mayo de 2026
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30 de mayo de 2026
TEMPUS: La marca que redibujó
el mapa del partido de San Isidro
Tras consolidar el corredor Libertador, la reconocida marca del grupo PvG lleva su estándar de calidad y prestigio a la Av. Santa Fe, marcando el inicio de una nueva etapa en el corredor
En mercados de alta exigencia como el inmobiliario, la diferencia reside entre quienes siguen tendencias y quienes logran interpretar la identidad y la expectativa de una comunidad. Con más de 13 años de trayectoria, PvG Desarrollos surgió con una idea clara: desarrollar proyectos inmobiliarios orientados a una demanda de alto perfil que privilegia la discreción y la privacidad.
Fundada por Guillermo von Gerstenberg, Martin Padro y Martin Padro Schang, la empresa desarrolladora busca en sus proyectos que la experiencia de habitar se acerque más a la de una casa que a la de un edificio, con espacios pensados para la vida cotidiana y el resguardo personal, en línea con el perfil de la tradicional audiencia de zona norte. Una lectura que plasmaron con precisión y desde el primer momento en Tempus, consolidando un criterio que hoy se reconoce en cada uno de sus emprendimientos.
Lejos de la típica torre residencial estilo resort, los desarrollos Tempus retoman la lógica de la casa, con unidades que incorporan expansiones propias, como jardines o terrazas, y ambientes amplios diseñados para acompañar la vida cotidiana sin excesos ni artificios. Esta filosofía la posicionó como una de las marcas de edificios residenciales más reconocidas del partido de San Isidro, logrando un formato que, con el tiempo, se volvió un sello de confianza para inversores y compradores de la zona.
Tras consolidar el eje de Avenida Libertador con desarrollos como Tempus Libertador, Tempus Acassuso I, II, III y IV y Tempus Martínez, a los que se suman Tempus Perú y Tempus Colón (actualmente en construcción), la firma dio un paso estratégico: trasladar su sello de calidad al corazón de Martínez. Allí, con Tempus Albarellos, Tempus Plaza y Tempus Rawson, estos dos últimos también en obra, no solo amplió su presencia, sino que redibujó el mapa del partido.
Ese espíritu de expansión continúa hoy en día con su desembarco en el corredor de la Avenida Santa Fe, donde presenta sus más recientes apuestas: Tempus Avenida y Tempus Hipódromo.
Hoy, PvG Desarrollos, a través de su línea Tempus, no solo construye edificios, sino que valida ubicaciones y garantiza valor, posicionándose como la firma que marca el ritmo del desarrollo inmobiliario en la zona.
Este crecimiento es el resultado del trabajo conjunto entre la visión estratégica de Grupo PvG Desarrollos y la lectura de mercado de D'Aria Propiedades. Tempus se diferencia por una propuesta de edificios de baja densidad y líneas sobrias, donde la arquitectura se integra al entorno residencial de forma orgánica.
Nuestra misión siempre fue clara: llevar una sofisticación
técnica que antes era exclusiva del Bajo a los puntos más
estratégicos del partido, priorizando siempre la escala
humana y la identidad de cada barrio.
Guillermo von Gerstenberg, director de PvG Desarrollos
Tempus: los hitos de una marca exitosa
2015
Fundación de PvG
Desarrollos y alianza
estratégica con D’Aria
Guillermo von Gerstenberg, Martín Padro y Martín Ernesto Padro Schang fundan PvG Desarrollos, dando origen a Tempus, en alianza estratégica con D’Aria Propiedades desde el inicio.
2017
Tempus
Acassuso I
Se inaugura el primer edificio Tempus, en Av del Libertador 15719, con 7 exclusivas unidades de 3 ambientes distribuidas en semi pisos.
2019
Tempus
Martínez
También 7 semi pisos exclusivos, pero en este caso de 4 ambientes, en Av Libertador 13.464.
2020
Tempus
Libertador
En Avenida Libertador 13.652, la marca amplía ahora a 13 unidades de 2, 3 y 4 ambientes.
2022
Tempus Acassuso
II, III y IV
EI mismo año se inauguran tres edificios sobre la Av. del Libertador y a pocas cuadras, todos con el concepto de pocas unidades en edificios bajos.
2023
Tempus
Albarellos
La marca sigue redefiniendo el mapa del corredor norte con otras 9 exclusivas unidades distribuidas en planta baja y 5 pisos.
2024
Tempus Plaza
y Tempos Perú
Sobre Albarellos 1849 aumenta la escala: 27 exclusivas unidades distribuidas en 9 pisos. Sobre Av. del Libertador 14988, 8 repartidas en planta baja y 3 pisos.
2025
Tempus Colón y
Tempus Rawson
Otro año de lanzamientos. El primero, sobre Av. del Libertador 13185, con 6 exclusivas unidades distribuidas en planta baja y 3 pisos. El segundo, sobre Rawson 2139, con 8 en planta baja y 4 pisos.
2026
Tempus Avenida y
Tempus Hipódromo
Este año, la marca Tempus de PvG, comercializada por D’Aria Propiedades, vuelve a sorprender con dos nuevos emprendimientos desembarcando sobre el corredor de Av. Santa Fe.
Fue así como Tempus superó la barrera histórica de las vías del tren, demostrando que la identidad de un edificio puede elevar el valor de todo su entorno. Con un historial sólido de proyectos que hoy son referencia en la zona, la firma ha construido una base de confianza que le permite avanzar con firmeza sobre el corredor de la Avenida Santa Fe.
El mercado actual valora la comodidad, la conectividad
y, sobre todo, la eficiencia. Al desembarcar en el
eje Santa Fe con este formato de edificios bajos y calidad
premium, estamos dando respuesta a una demanda
que busca cercanía urbana sin resignar el estándar
que históricamente caracterizó a la marca.
Maximiliano D’Aria, director de D'Aria Propiedades
Este nuevo eje representa hoy una oportunidad estratégica. Frente a un corredor Libertador con una disponibilidad de tierra cada vez más limitada y valores de mercado ya consolidados, proyectos como Tempus Avenida y Tempus Hipódromo ofrecen una ventana de entrada con valores que parten desde los 2.800 dólares el metro cuadrado.
Para quien busca resguardar valor, Tempus representa una fórmula de desarrollo que ya demostró su capacidad para sostener y potenciar el valor en el tiempo. Tras haber consolidado el área central de Martínez y el corredor de la Avenida Santa Fe, la firma proyecta ahora su movimiento más ambicioso: el próximo paso se situará en un punto estratégico de la zona, reafirmando que, en San Isidro, el mapa lo define quien mejor sabe interpretar las necesidades de su público.
Y es que, a lo largo de los años, cada edificio no solo acompañó la evolución de San Isidro, sino que en muchos casos la anticipó, interpretando con precisión qué busca y qué valora una demanda exigente y consolidada.
Hoy, con el respaldo e historial de Tempus, PvG Desarrollos accede a oportunidades que no están al alcance de todos, especialmente en ubicaciones estratégicas sobre los corredores más destacados de Zona Norte. En ese contexto, la firma se prepara para dar a conocer su próximo desarrollo, un proyecto de escala que promete volver a marcar un punto de inflexión en la zona.