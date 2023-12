escuchar

La cita fue, por supuesto, en el Hilton. Allí, en uno de los salones del hotel de Puerto Madero, la reconocida compañía internacional y Argenway, empresa desarrolladora argentina, sellaron el acuerdo para construir un nuevo establecimiento de la cadena: Tru by Hilton Bariloche. Se trata del primer hotel de la marca Tru desarrollado en la Argentina y el tercero desarrollado en conjunto con Argenway, tras el éxito de Hampton by Hilton Bariloche y Hampton by Hilton Rosario.

“La idea del encuentro de hoy es contarles cómo va a ser este tercer proyecto, siempre con el orgullo de saber que hicimos el primer hotel Hampton de Argentina y vamos a hacer el primer Tru de Argentina también. En cualquier emprendimiento hay que tener una dosis de audacia; para invertir en Argentina necesitás una doble dosis de audacia, y para lanzar un producto creo que hay que animarse a lo nuevo, a lo desconocido, por lo menos en términos de marca. Le agradecemos a Hilton por haber confiado en nuestro formato, de tener tantos inversores en Argentina, porque gracias a eso podemos darle vida a Tru by Hilton Bariloche”, explicó Lisando Cristiá, CEO-Fundador de Argenway.

Lisando Cristiá, CEO-Fundador de Argenway.

Además de los inversores del proyecto, en el encuentro estuvieron presentes: Juan Corvinos, Vicepresidente senior de desarrollo, arquitectura y construcción para Caribe y Latinoamérica de Hilton; Pablo Maturana, Vicepresidente de Desarrollo para Sudamérica y El Caribe de Hilton; Andrés Hillar, Director de Operaciones de Argenway; y Facundo Lozada, Gerente de Desarrollo de Hilton para Argentina y Uruguay. También fue parte del evento Matías Imbern, CEO y Socio Fundador de 3df, estudio de arquitectura de Tru by Hilton Bariloche, responsable del proyecto arquitectónico, quien mostró unos bocetos preliminares del proyecto.

Tru by Hilton Bariloche está ubicado a sólo 200m del Lago Nahuel Huapi.

La marca Tru, garantía de éxito

Tru by Hilton es una propuesta de categoría midscale, que ofrece una experiencia hotelera más accesible y centrada en la simplicidad, la energía y el valor. El primero de los hoteles ya tiene un lugar: se emplazará en pleno centro de la ciudad de Bariloche, a sólo 200m del Lago Nahuel Huapi, 500m de Hampton by Hilton y rodeado de las principales propuestas comerciales y gastronómicas de la ciudad.

Así, Hilton contará con dos hoteles en la misma plaza. Se trata de un crecimiento orgánico: luego de que Hampton madurara como marca upper midscale que ocupa un segmento tarifario mayor, Tru by Hilton llega para generar sinergia y capturar un nuevo segmento de mercado.

Tru by Hilton estará ubicado en pleno centro de la ciudad de Bariloche y rodeado de las principales propuestas comerciales y gastronómicas de la ciudad.

El esquema de financiamiento de Tru by Hilton es el mismo que el de los proyectos previos: a través del modelo condo-hotel, los inversores acceden a la posibilidad de sumarse a un fideicomiso de construcción y operación hotelera incorporando habitaciones, o fracciones de las mismas, con montos de inversión equivalentes a al valor de una cochera.

Este modelo desarrollado por Argenway actualmente permite a más de 200 inversores de múltiples perfiles, distribuidos en todo el país, participar de negocios de real estate turístico que combinan la seguridad del “ladrillo” tradicional con una mayor rentabilidad.

Facundo Lozada, Gerente de Desarrollo de Hilton para Argentina y Uruguay; Juan Corvinos, Vicepresidente Sénior de Desarrollo, Arquitectura y Construcción en Latam y Caribe; Lisando Cristiá, CEO-Fundador de Argenway; Andrés Hillar, Director de Operaciones de Argenway y Pablo Maturana, Vicepresidente de Desarrollo para Sudamérica y El Caribe de Hilton.

Para conocer más sobre esta inversión, se puede ingresar a la web de Argenway.

