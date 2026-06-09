Andrés Calamaro suma una quinta fecha en el Movistar Arena: cuándo salen a la venta las entradas

Andrés Calamaro sumará una nueva función en el Movistar Arena. Después de completar cuatro conciertos agotados en Buenos Aires, el músico confirmó una quinta fecha para el 20 de octubre, otra escala de su gira “Como Cantor”, con la que viene repasando parte central de su cancionero.

La nueva función llega tras las presentaciones del 26 y 27 de mayo, 3 de junio y 8 de junio, todas con localidades agotadas. Según la organización, la demanda del público impulsó la apertura de un nuevo show en el estadio de Villa Crespo.

Cuándo y dónde será el nuevo show de Andrés Calamaro

Los precios de las entradas para la nueva fecha de Andrés Calamaro en el Movistar Arena todavía no fueron informados por la ticketera oficial al momento del anuncio MBONETTO - Gentileza VZ

¿Cuándo? 20 de octubre

20 de octubre ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo Gira: “Como Cantor”

“Como Cantor” Preventa exclusiva Macro Visa: miércoles 10 de junio, desde las 16

miércoles 10 de junio, desde las 16 Venta general: jueves 11 de junio, desde las 16

jueves 11 de junio, desde las 16 Ticketera oficial: Movistar Arena

Precios de las entradas

Los precios de las entradas para la nueva fecha de Andrés Calamaro en el Movistar Arena todavía no fueron informados por la ticketera oficial al momento del anuncio.

Lo que sí fue comunicado es que la preventa exclusiva para clientes de Banco Macro Visa tendrá el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de esa entidad. La venta general se habilitará luego con todos los medios de pago y mantendrá ese mismo beneficio para tarjetas de crédito Banco Macro Visa.

Cómo comprar entradas para Andrés Calamaro en el Movistar Arena

Ingresar al sitio oficial de Movistar Arena.

Buscar el show de Andrés Calamaro.

Seleccionar la fecha del 20 de octubre.

Elegir sector y cantidad de entradas, cuando estén disponibles.

Completar los datos solicitados.

Elegir el medio de pago.

Confirmar la compra y guardar el comprobante.

La preventa exclusiva comenzará el miércoles 10 de junio a las 16. La venta general estará disponible desde el jueves 11 de junio a las 16.

Una serie de funciones agotadas en Buenos Aires

Las cuatro funciones previas de Calamo en el estadio de Villa Crespo, realizadas el 26 y 27 de mayo, 3 de junio y 8 de junio, figuraron agotadas Gentileza VZ

La nueva fecha se suma a una serie de conciertos que consolidó el regreso de Calamaro al Movistar Arena. Las cuatro funciones previas, realizadas el 26 y 27 de mayo, 3 de junio y 8 de junio, fueron agotadas.

En la última presentación, el músico repasó varios clásicos de su repertorio junto a su banda en vivo. El show incluyó un homenaje al Indio Solari y contó con invitados especiales: Pablo Lescano, que participó en “Tres Marías”, y Facundo Soto, que se sumó para “Me Arde”.

Durante esta serie de conciertos también sonaron canciones como “Todavía una canción”, “A los ojos”, “Carnaval”, “Loco”, “Crímenes perfectos”, “Costumbres argentinas”, “Los aviones”, “Garúa”, “Mi enfermedad”, “El salmón”, “Alta suciedad”, “Sin documentos”, “Paloma” y “Flaca”, entre otras.

En funciones anteriores, Santiago Motorizado participó en “Cuando no estás” y Trueno se sumó el 27 de mayo para interpretar “Mil horas”. El recorrido incluyó además “Estadio Azteca” y “Los chicos” como parte del tramo final.

El tour “Como Cantor”

La gira “Como Cantor” llevó a Andrés Calamaro por distintos escenarios de la Argentina y la región, con fechas en Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata, Bahía Blanca, Montevideo y Buenos Aires.

El tour tuvo las siguientes fechas: