Cuándo y dónde es la fiesta electrónica sin alcohol y con yoga de Ale Lacroix que celebra su primer aniversario con Cata Spinetta

Bailar un domingo a las 9 de la mañana, al aire libre y sin alcohol. Esa es la propuesta de Awake, la fiesta creada por el DJ Ale Lacroix que el próximo domingo 25 de octubre celebrará su primer aniversario en Moby Dick, sobre la Costanera de Buenos Aires. La edición especial contará con Catarina “Cata” Spinetta como DJ invitada y una presentación en vivo del saxofonista Rubén Mederson, integrante de Dancing Mood.

El encuentro se desarrollará de 9 a 12.30, con una actividad previa de yoga desde las 8. Ale Lacroix compartirá la cabina con su hijo Felipe, mientras que se ofrecerán snacks saludables durante la jornada. Las entradas se consiguen desde $20.000.

Una fiesta electrónica sin alcohol que cumple un año

Awake, la fiesta electrónica matutina sin alcohol que creó Ale Lacroix Gentileza

Awake nació en 2025 como una alternativa a las fiestas nocturnas tradicionales. Su primera edición se realizó en la Costanera porteña, en el mismo espacio al que regresará para celebrar su aniversario.

La propuesta combina música electrónica, baile y actividades vinculadas al bienestar, con encuentros diurnos en los que no se consume alcohol.

“Hace un año pensábamos que bailar un domingo a las 9 de la mañana era una locura. Hoy es nuestro plan preferido”, afirma Ale Lacroix, quien tiene una trayectoria de más de 30 años en la música y los medios.

El DJ también destaca el papel de quienes participaron de las distintas ediciones: “Este aniversario es de la comunidad. Cada persona que llegó un domingo temprano a bailar hizo que Awake exista”.

Lacroix comenzó su carrera en MTV Latinoamérica en 1996 y desarrolló una trayectoria como conductor de radio y televisión y DJ. En 2018 inició un proceso de transformación personal que lo llevó a organizar más de 140 eventos al amanecer. En 2025 publicó Un disparate hermoso, su primer libro, editado por Ediciones Lea.

Cata Spinetta, música en vivo y yoga: cómo será el aniversario de Awake

Awake Gentileza

La celebración reunirá diferentes propuestas durante la mañana del domingo.

De 8 a 9: práctica de yoga guiada por Moi Altuna. Es opcional, requiere reserva previa y tiene cupos limitados.

De 9 a 12.30: fiesta electrónica con Ale Lacroix y Felipe Lacroix.

DJ invitada: Catarina “Cata” Spinetta compartirá la cabina con los anfitriones.

Música en vivo: Rubén Mederson, saxofonista de Dancing Mood, participará de la celebración.

Gastronomía: habrá snacks saludables disponibles durante la jornada.

La fiesta se realizará en el Espacio Awake al aire libre, ubicado en Moby Dick, sobre la avenida Costanera Rafael Obligado.

Cuándo y dónde será Awake

Awake Gentileza

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

Horario: de 9 a 12.30.

Yoga: de 8 a 9, con reserva previa y cupos limitados.

Dónde: Moby Dick, avenida Costanera Rafael Obligado 6350, Buenos Aires.

Organiza: SPA Entertainment.

En caso de lluvia: el evento se reprogramará y las entradas conservarán su validez para la nueva fecha.

Cómo comprar entradas para Awake

Las entradas para el primer aniversario de Awake se consiguen desde $20.000, a través de la plataforma oficial Venti.

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La práctica de yoga tiene reserva previa y cupos limitados.