Cuánto ingenio tenés: vuelve a Buenos Aires un festival gratuito con juegos, acertijos y desafíos mentales

¿Te gustan los desafíos? ¿Sos de los que no pueden dejar un acertijo sin resolver? ¿O simplemente querés pasar una tarde diferente en familia? El Festival del Ingenio vuelve a la ciudad de Buenos Aires con una propuesta que invita a jugar, pensar, descubrir y sorprenderse.

El encuentro, que este año celebra su 17ª edición, se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, de 14 a 20, en la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en Av. Figueroa Alcorta 7350.

La 17ª edición del evento se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre en la Universidad Torcuato Di Tella; gentileza: Rodolfo Kurchan

En ambas jornadas, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas: juegos de lógica y estrategia, desafíos matemáticos, acertijos, rompecabezas, juegos de palabras, magia y actividades interactivas que pondrán a prueba la creatividad y el razonamiento.

Una de las características del festival es que los visitantes no son simples espectadores: son protagonistas. La propuesta es experimentar, resolver desafíos, descubrir estrategias y compartir el placer de jugar, sin necesidad de conocimientos previos.

En el Festival del Ingenio habrá juegos de lógica y estrategia, desafíos matemáticos, acertijos, rompecabezas, juegos de palabras, magia y actividades interactivas; gentileza: Rodolfo Kurchan

El evento contará con espacios dedicados al ajedrez, al go, al origami, a los juegos matemáticos de la UBA y a ONE UP, un original juego de lógica creado en la Argentina que conquistó a jugadores de numerosos países.

Además, el auditorio ofrecerá un ciclo de 16 charlas breves y entretenidas sobre matemática recreativa, lenguaje, creatividad, percepción, memoria y otras curiosidades del ingenio.

Se ofrecerá un ciclo de 16 charlas breves sobre curiosidades del ingenio; gentileza: Rodolfo Kurchan

Programación y actividades destacadas

Sábado 31 de octubre — Actividades

• Ágilmente — Alicia Ferrari y Andrea Zablotsky: talleres de gimnasia mental y juegos de palabras para ejercitar la memoria.

• Ajedrez — César Iván López: una experiencia estratégica diferente, con un tablero que cambia de forma.

• Carpinches — Germán Kijel: juego de mesa de estrategia abstracta con fichas que se mueven según las pilas formadas.

• Cr1pt0da70s — Rodrigo Valla: desafíos para descubrir secretos a través de códigos y criptografía.

• Desafiá tu mente — Romina Busain: rompecabezas y juegos de ingenio para pensar, conectar y resolver con estrategia.

• Juegos matemáticos — Departamento de Matemática de la UBA: propuestas interactivas para descubrir estrategias y aprender matemática jugando.

• Jugamos con los colores — Gabita: desafíos de percepción y juegos que ponen a prueba la manera en que vemos los colores.

• Jugo de Juegos — Área de Matemática del CBC: juegos que muestran cómo la matemática está presente incluso cuando no nos damos cuenta.

• Kurious Games — Leandro Kurchan: juegos de ingenio originales para resolver en el celular o la computadora.

• La aventura continúa — Ariel Arbisier: desafíos y juegos de aventuras y mazmorras donde habrá que utilizar el ingenio para conseguir el mayor puntaje.

• Magia en tus manos — Euge Palacio: espectáculo participativo de magia de cerca.

• ONE UP — Alejandra Grinbank: el adictivo juego argentino de números que combina lógica y estrategia.

• Pasapalabra: el regreso de los campeones: juegos con palabras y el tradicional Rosco.

• Su2ku — Graciela Campos y Gerardo Rodríguez Planes: una propuesta basada en el sudoku que enfrenta a dos jugadores.

• Universos ortogonales que colapsan — Alfredo Fontana: un experimento científico interactivo con partículas y universos que colapsan.

Charlas en el auditorio

Primer bloque — Desde las 15

• 15.00 — Pablo Coll: Carriles y colas que no son culos. ¿Por qué no tenemos el culo de otros que avanzan mientras nos quedamos parados?

• 15.10 — Andrea Zablotsky: A buen entendedor, muchas palabras. Juegos de palabras para todos los gustos y niveles.

• 15.20 — Bruno Glecer y Juli Garbulsky: ¿Qué tan recursivo podemos hacer esto? Una charla que explora las posibilidades de la recursividad.

• 15.30 — Carolina Duek: Pasen y jueguen. Impostores y sospechosos: los prejuicios en juego.

Segundo bloque — Desde las 17

• 17.00 — Miryam Mazzitelli: El espejo de Gaudí: el desafío de mirar distinto. Una experiencia para cambiar el punto de vista y descubrir nuevas formas de observar.

• 17.10 — Camila Mildiner: 24 formas de hacer 24. Cómo conseguir el número 24 utilizando cuatro cartas, operaciones matemáticas y creatividad.

• 17.20 — Esteban Grinbank: Una, dos, tres: ¡Eureka! Juegos para descubrir expresiones de dos palabras que se diferencian por una, dos o tres letras.

• 17.35 — Andrés Rieznik: Atletismo mental. Cómo entrenar el cerebro para agilizar la memoria.

El evento contará con espacios dedicados al ajedrez, al go, al origami, a los juegos matemáticos de la UBA y a ONE UP

Domingo 1° de noviembre — Actividades

• 1, 2, 3... Go! — Asociación Argentina del Juego de Go: una introducción a este fascinante juego milenario de estrategia.

• Ajedrez — César Iván López: desafíos estratégicos en un tablero que cambia de forma.

• Juegos Amazonas y Jungla — Walter Zamkauskas: dos propuestas donde la estrategia y la defensa son fundamentales.

• Juego Cabeza — Juli Garbulsky: un juego de estrategia que pone a prueba las habilidades de los participantes.

• Juegos matemáticos — Departamento de Matemática de la UBA: juegos y desafíos para encontrar estrategias ganadoras.

• La magia del origami — Lucía da Costa: demostraciones de origami y el arte de transformar una hoja de papel mediante pliegues.

• ONE UP — Manuel Rodríguez: desafíos con este juego argentino de números y lógica.

• Othello — Club Argentino de Othello: una oportunidad para aprender a jugar este clásico de estrategia en pocos minutos.

• Prohibido pestañear — Guillermo del Castillo: un espectáculo de magia con humor y sorpresas.

• Puzzlelandia — Silvina López: originales rompecabezas para resolver y disfrutar.

• Quemacocos — Geek Out: novedosos desafíos de lógica y deducción.

• Recalculando Games: juegos de mesa para compartir con amigos y familiares.

• Su2ku — Graciela Campos y Gerardo Rodríguez Planes: una versión competitiva del sudoku para dos personas.

• Yeti Snack — Roberto Fraga: un juego para utilizar el ingenio y alimentar al yeti de la manera correcta.

Charlas en el auditorio

Primer bloque — Desde las 15

• 15.00 — Lucía da Costa: Miura-ori: el origami que viaja al espacio. El fascinante patrón geométrico utilizado para plegar paneles solares de una sonda espacial japonesa.

• 15.10 — Claudio H. Sánchez: Los acertijos de «La otra pata». Un recorrido por los desafíos matemáticos y de lógica que acompañaron las tardes de Radio Mitre.

• 15.20 — Diego Pokorski: Pilish: vení a reír y jugar. Una propuesta que combina poesía, matemática, memoria y estrategia.

• 15.30 — Sebastián Campanario: El gran año del Rubik. Nuevas categorías, récords sorprendentes y el crecimiento del speedcubing en la Argentina y en el mundo.

Segundo bloque — Desde las 17

• 17.00 — Gabita: Juegos que ponen a prueba nuestra comunicación. Distintas maneras de comunicar e interpretar mensajes.

• 17.20 — Joaquín Bermejo y Pablo Peralta: Palabras amigas y enemigas. Una exploración de curiosas relaciones entre palabras y significados.

• 17.35 — Laura Spivak: Acá pasan cosas raras. Curiosidades matemáticas para sorprenderse y divertirse.

• 17.45 — Lucas Sosa (Lux): Un poco de humor nerd. El lado más divertido de las matemáticas.

El festival invita a compartir el placer de jugar, sin necesidad de conocimientos previos; gentileza: Rodolfo Kurchan

Un encuentro donde pensar es divertido

Más allá de los juegos y las charlas, el Festival del Ingenio busca demostrar que el pensamiento lógico, la creatividad y la curiosidad pueden convertirse en experiencias entretenidas y compartidas.

Se trata de una oportunidad para alejarse por unas horas de las pantallas, encontrarse con otras personas y descubrir que el ingenio no tiene edad.

Cuándo y dónde será el Festival del Ingenio 2026

• Fechas: sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre de 2026.

• Horarios: de 14 a 20, ambas jornadas.

• Lugar: Universidad Torcuato Di Tella, Av. Figueroa Alcorta 7350, Ciudad de Buenos Aires.

• Entrada: libre y gratuita.

• Público: todas las edades.

También podés acceder al programa completo en la web del evento.