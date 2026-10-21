Cuánto ingenio tenés: vuelve a Buenos Aires un festival gratuito con juegos, acertijos y desafíos mentales

La 17ª edición del evento tendrá lugar el sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre, de 14.00 a 20.00, en la universidad Torcuato Di Tella
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¿Te gustan los desafíos? ¿Sos de los que no pueden dejar un acertijo sin resolver? ¿O simplemente querés pasar una tarde diferente en familia? El Festival del Ingenio vuelve a la ciudad de Buenos Aires con una propuesta que invita a jugar, pensar, descubrir y sorprenderse.
El encuentro, que este año celebra su 17ª edición, se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, de 14 a 20, en la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en Av. Figueroa Alcorta 7350.
En ambas jornadas, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas: juegos de lógica y estrategia, desafíos matemáticos, acertijos, rompecabezas, juegos de palabras, magia y actividades interactivas que pondrán a prueba la creatividad y el razonamiento.
Una de las características del festival es que los visitantes no son simples espectadores: son protagonistas. La propuesta es experimentar, resolver desafíos, descubrir estrategias y compartir el placer de jugar, sin necesidad de conocimientos previos.
El evento contará con espacios dedicados al ajedrez, al go, al origami, a los juegos matemáticos de la UBA y a ONE UP, un original juego de lógica creado en la Argentina que conquistó a jugadores de numerosos países.
Además, el auditorio ofrecerá un ciclo de 16 charlas breves y entretenidas sobre matemática recreativa, lenguaje, creatividad, percepción, memoria y otras curiosidades del ingenio.
Programación y actividades destacadas
Sábado 31 de octubre — Actividades
• Ágilmente — Alicia Ferrari y Andrea Zablotsky: talleres de gimnasia mental y juegos de palabras para ejercitar la memoria.
• Ajedrez — César Iván López: una experiencia estratégica diferente, con un tablero que cambia de forma.
• Carpinches — Germán Kijel: juego de mesa de estrategia abstracta con fichas que se mueven según las pilas formadas.
• Cr1pt0da70s — Rodrigo Valla: desafíos para descubrir secretos a través de códigos y criptografía.
• Desafiá tu mente — Romina Busain: rompecabezas y juegos de ingenio para pensar, conectar y resolver con estrategia.
• Juegos matemáticos — Departamento de Matemática de la UBA: propuestas interactivas para descubrir estrategias y aprender matemática jugando.
• Jugamos con los colores — Gabita: desafíos de percepción y juegos que ponen a prueba la manera en que vemos los colores.
• Jugo de Juegos — Área de Matemática del CBC: juegos que muestran cómo la matemática está presente incluso cuando no nos damos cuenta.
• Kurious Games — Leandro Kurchan: juegos de ingenio originales para resolver en el celular o la computadora.
• La aventura continúa — Ariel Arbisier: desafíos y juegos de aventuras y mazmorras donde habrá que utilizar el ingenio para conseguir el mayor puntaje.
• Magia en tus manos — Euge Palacio: espectáculo participativo de magia de cerca.
• ONE UP — Alejandra Grinbank: el adictivo juego argentino de números que combina lógica y estrategia.
• Pasapalabra: el regreso de los campeones: juegos con palabras y el tradicional Rosco.
• Su2ku — Graciela Campos y Gerardo Rodríguez Planes: una propuesta basada en el sudoku que enfrenta a dos jugadores.
• Universos ortogonales que colapsan — Alfredo Fontana: un experimento científico interactivo con partículas y universos que colapsan.
Charlas en el auditorio
Primer bloque — Desde las 15
• 15.00 — Pablo Coll: Carriles y colas que no son culos. ¿Por qué no tenemos el culo de otros que avanzan mientras nos quedamos parados?
• 15.10 — Andrea Zablotsky: A buen entendedor, muchas palabras. Juegos de palabras para todos los gustos y niveles.
• 15.20 — Bruno Glecer y Juli Garbulsky: ¿Qué tan recursivo podemos hacer esto? Una charla que explora las posibilidades de la recursividad.
• 15.30 — Carolina Duek: Pasen y jueguen. Impostores y sospechosos: los prejuicios en juego.
Segundo bloque — Desde las 17
• 17.00 — Miryam Mazzitelli: El espejo de Gaudí: el desafío de mirar distinto. Una experiencia para cambiar el punto de vista y descubrir nuevas formas de observar.
• 17.10 — Camila Mildiner: 24 formas de hacer 24. Cómo conseguir el número 24 utilizando cuatro cartas, operaciones matemáticas y creatividad.
• 17.20 — Esteban Grinbank: Una, dos, tres: ¡Eureka! Juegos para descubrir expresiones de dos palabras que se diferencian por una, dos o tres letras.
• 17.35 — Andrés Rieznik: Atletismo mental. Cómo entrenar el cerebro para agilizar la memoria.
Domingo 1° de noviembre — Actividades
• 1, 2, 3... Go! — Asociación Argentina del Juego de Go: una introducción a este fascinante juego milenario de estrategia.
• Ajedrez — César Iván López: desafíos estratégicos en un tablero que cambia de forma.
• Juegos Amazonas y Jungla — Walter Zamkauskas: dos propuestas donde la estrategia y la defensa son fundamentales.
• Juego Cabeza — Juli Garbulsky: un juego de estrategia que pone a prueba las habilidades de los participantes.
• Juegos matemáticos — Departamento de Matemática de la UBA: juegos y desafíos para encontrar estrategias ganadoras.
• La magia del origami — Lucía da Costa: demostraciones de origami y el arte de transformar una hoja de papel mediante pliegues.
• ONE UP — Manuel Rodríguez: desafíos con este juego argentino de números y lógica.
• Othello — Club Argentino de Othello: una oportunidad para aprender a jugar este clásico de estrategia en pocos minutos.
• Prohibido pestañear — Guillermo del Castillo: un espectáculo de magia con humor y sorpresas.
• Puzzlelandia — Silvina López: originales rompecabezas para resolver y disfrutar.
• Quemacocos — Geek Out: novedosos desafíos de lógica y deducción.
• Recalculando Games: juegos de mesa para compartir con amigos y familiares.
• Su2ku — Graciela Campos y Gerardo Rodríguez Planes: una versión competitiva del sudoku para dos personas.
• Yeti Snack — Roberto Fraga: un juego para utilizar el ingenio y alimentar al yeti de la manera correcta.
Charlas en el auditorio
Primer bloque — Desde las 15
• 15.00 — Lucía da Costa: Miura-ori: el origami que viaja al espacio. El fascinante patrón geométrico utilizado para plegar paneles solares de una sonda espacial japonesa.
• 15.10 — Claudio H. Sánchez: Los acertijos de «La otra pata». Un recorrido por los desafíos matemáticos y de lógica que acompañaron las tardes de Radio Mitre.
• 15.20 — Diego Pokorski: Pilish: vení a reír y jugar. Una propuesta que combina poesía, matemática, memoria y estrategia.
• 15.30 — Sebastián Campanario: El gran año del Rubik. Nuevas categorías, récords sorprendentes y el crecimiento del speedcubing en la Argentina y en el mundo.
Segundo bloque — Desde las 17
• 17.00 — Gabita: Juegos que ponen a prueba nuestra comunicación. Distintas maneras de comunicar e interpretar mensajes.
• 17.20 — Joaquín Bermejo y Pablo Peralta: Palabras amigas y enemigas. Una exploración de curiosas relaciones entre palabras y significados.
• 17.35 — Laura Spivak: Acá pasan cosas raras. Curiosidades matemáticas para sorprenderse y divertirse.
• 17.45 — Lucas Sosa (Lux): Un poco de humor nerd. El lado más divertido de las matemáticas.
Un encuentro donde pensar es divertido
Más allá de los juegos y las charlas, el Festival del Ingenio busca demostrar que el pensamiento lógico, la creatividad y la curiosidad pueden convertirse en experiencias entretenidas y compartidas.
Se trata de una oportunidad para alejarse por unas horas de las pantallas, encontrarse con otras personas y descubrir que el ingenio no tiene edad.
Cuándo y dónde será el Festival del Ingenio 2026
• Fechas: sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre de 2026.
• Horarios: de 14 a 20, ambas jornadas.
• Lugar: Universidad Torcuato Di Tella, Av. Figueroa Alcorta 7350, Ciudad de Buenos Aires.
• Entrada: libre y gratuita.
• Público: todas las edades.
También podés acceder al programa completo en la web del evento.