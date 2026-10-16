Cumbia hasta la madrugada en San Isidro: Mala Fama llega por primera vez a La Paranoli

Mala Fama se presentará por primera vez en La Paranoli el viernes 23 de octubre. La banda liderada por Hernán Coronel encabezará una nueva edición de la fiesta en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con una programación que también incluye a la Orquesta Kaluqueña y los DJs Diyaneiro y Sista V.

La fecha comenzará a las 22.00 y terminará a las 4.00. El evento es exclusivo para mayores de 25 años y las entradas disponibles permiten el ingreso hasta la 1.00. La preventa vigente cuesta $35.000.

Mala Fama llega por primera vez a La Paranoli

Formada en 1998, Mala Fama es una de las bandas que le dieron forma a la cumbia villera. Su álbum debut, Ritmo sustancia, apareció en 2000 e incluyó canciones como “La marca de la gorra”, “Guampa chata”, “Made in Argentina” y “Soy Mala Fama”.

La programación se completará con Orquesta Kaluqueña, formación de cumbia latinoamericana de la zona oeste del conurbano que tuvo paso por Pasión de Sábado y colaboraciones con Los Palmeras y Diego Mujica, de Tambó Tambó.

En las bandejas estarán Diyaneiro, que vuelve a La Paranoli, y Sista V, DJ afroargentina que suma hip hop, dancehall, funk brasileño y afropop.

Qué más habrá en La Paranoli

Fiesta La Paranoli Gentileza

La fiesta nació en 2009 como una varieté under en el Bajo de San Isidro y actualmente se realiza cada 15 días en el Tattersall del Hipódromo. Según sus organizadores, por sus escenarios y cabinas ya pasaron más de 1500 artistas y más de 500.000 personas participaron de sus ediciones.

Además de la programación musical, la fecha contará con el Paseo del Arte, exposiciones, fotografía y arte en vivo, tarot, food trucks, artistas itinerantes, metegoles y un puesto de merchandising oficial.

Cuándo y dónde toca Mala Fama

Cuándo: viernes 23 de octubre, de 22.00 a 4.00.

viernes 23 de octubre, de 22.00 a 4.00. Dónde: Tattersall del Hipódromo de San Isidro, Av. Márquez 800, San Isidro.

Tattersall del Hipódromo de San Isidro, Av. Márquez 800, San Isidro. Estacionamiento: gratuito, con acceso por Av. Márquez 504.

gratuito, con acceso por Av. Márquez 504. Edad: evento exclusivo para mayores de 25 años.

evento exclusivo para mayores de 25 años. Ingreso: de 22.00 a 1.00.

de 22.00 a 1.00. La organización informa además que no se suspende por lluvia.

Cuáles son los precios de las entradas

Sista V en La Paranoli Gentileza

La ticketera oficial informa cuatro etapas de preventa. Las tres primeras están agotadas y actualmente se encuentra disponible la cuarta:

Preventa 1: $26.000 — agotada.

$26.000 — agotada. Preventa 2: $29.000 — agotada.

$29.000 — agotada. Preventa 3: $31.000 — agotada.

$31.000 — agotada. Preventa 4: $35.000 — disponible.

Todas corresponden a entradas con ingreso hasta la 1.00. El evento es exclusivo para mayores de 25 años y no está permitido ingresar con indumentaria de equipos de fútbol argentinos.

Cómo comprar entradas para Mala Fama en La Paranoli