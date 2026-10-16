Saltar al contenido principal
LA NACION

Cumbia hasta la madrugada en San Isidro: Mala Fama llega por primera vez a La Paranoli

La fiesta será el viernes 23 de octubre, de 22.00 a 4.00, en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro; también se presentarán la Orquesta Kaluqueña y los DJs Diyaneiro y Sista V; la preventa disponible cuesta $35.000

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Hernán Coronel de Mala Fama en La Paranoli
Hernán Coronel de Mala Fama en La ParanoliGentileza

Mala Fama se presentará por primera vez en La Paranoli el viernes 23 de octubre. La banda liderada por Hernán Coronel encabezará una nueva edición de la fiesta en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con una programación que también incluye a la Orquesta Kaluqueña y los DJs Diyaneiro y Sista V.

La fecha comenzará a las 22.00 y terminará a las 4.00. El evento es exclusivo para mayores de 25 años y las entradas disponibles permiten el ingreso hasta la 1.00. La preventa vigente cuesta $35.000.

Mala Fama llega por primera vez a La Paranoli

Formada en 1998, Mala Fama es una de las bandas que le dieron forma a la cumbia villera. Su álbum debut, Ritmo sustancia, apareció en 2000 e incluyó canciones como “La marca de la gorra”, “Guampa chata”, “Made in Argentina” y “Soy Mala Fama”.

La programación se completará con Orquesta Kaluqueña, formación de cumbia latinoamericana de la zona oeste del conurbano que tuvo paso por Pasión de Sábado y colaboraciones con Los Palmeras y Diego Mujica, de Tambó Tambó.

En las bandejas estarán Diyaneiro, que vuelve a La Paranoli, y Sista V, DJ afroargentina que suma hip hop, dancehall, funk brasileño y afropop.

Qué más habrá en La Paranoli

Fiesta La Paranoli
Fiesta La ParanoliGentileza

La fiesta nació en 2009 como una varieté under en el Bajo de San Isidro y actualmente se realiza cada 15 días en el Tattersall del Hipódromo. Según sus organizadores, por sus escenarios y cabinas ya pasaron más de 1500 artistas y más de 500.000 personas participaron de sus ediciones.

Además de la programación musical, la fecha contará con el Paseo del Arte, exposiciones, fotografía y arte en vivo, tarot, food trucks, artistas itinerantes, metegoles y un puesto de merchandising oficial.

Cuándo y dónde toca Mala Fama

  • Cuándo: viernes 23 de octubre, de 22.00 a 4.00.
  • Dónde: Tattersall del Hipódromo de San Isidro, Av. Márquez 800, San Isidro.
  • Estacionamiento: gratuito, con acceso por Av. Márquez 504.
  • Edad: evento exclusivo para mayores de 25 años.
  • Ingreso: de 22.00 a 1.00.
  • La organización informa además que no se suspende por lluvia.

Cuáles son los precios de las entradas

Sista V en La Paranoli
Sista V en La ParanoliGentileza

La ticketera oficial informa cuatro etapas de preventa. Las tres primeras están agotadas y actualmente se encuentra disponible la cuarta:

  • Preventa 1: $26.000 — agotada.
  • Preventa 2: $29.000 — agotada.
  • Preventa 3: $31.000 — agotada.
  • Preventa 4: $35.000 — disponible.

Todas corresponden a entradas con ingreso hasta la 1.00. El evento es exclusivo para mayores de 25 años y no está permitido ingresar con indumentaria de equipos de fútbol argentinos.

Cómo comprar entradas para Mala Fama en La Paranoli

LA NACION
Qué saleMúsica en vivoSan Isidro
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Tras una persecución recuperaron casi $38 millones de un robo
    1

    San Isidro: tras una persecución recuperaron casi $38 millones de un robo

  2. Una aplicación argentina superó el millón de usuarios en solo cuatro meses
    2

    La aplicación argentina Pasito superó el millón de usuarios en cuatro meses

  3. El agua sigue bajando desde Brasil y ya pone en alerta a 17 puertos del Litoral
    3

    El agua sigue bajando desde Brasil y ya pone en alerta a 17 puertos del Litoral

  4. Las dos cuadras con más reclamos están en Constitución, a apenas 160 metros
    4

    Basura: fijate cómo está tu barrio. Las dos cuadras con más reclamos están en Constitución, a apenas 160 metros