De trucha patagónica a hamburguesa de jabalí: los platos que eligió el público en el circuito gastronómico de Bariloche

Una trucha patagónica con beurre blanc, una torta frita con pescado ahumado, un bao negro relleno y una hamburguesa de jabalí quedaron entre los platos destacados en Bariloche a la Carta (BALC) 2026. Más de 100 establecimientos participaron del Circuito Gastronómico con preparaciones creadas especialmente para la propuesta y precios promocionales.

Mejor Entrada: Carnero, por Pan, Humo y Río, con torta frita, trucha ahumada, manzana asada e hinojo Gentileza

A través de la web oficial se podían conocer los platos, consultar sus valores y votar por los favoritos. El Plato de Oro fue para Brazarte, del Hotel Sheraton Bariloche, mientras que Carnero, Patagonia, Maleza y Carnicerías del Barrio fueron reconocidos en otras categorías. En el caso del Menú Punto Río Negro, la elección estuvo a cargo de un jurado.

Los platos ganadores de BALC 2026

Mejor Plato de Cervecerías, Bares y Cafés: Maleza, por Contraste de tinta sobre mar Gentileza

Los premios definidos por votación fueron:

Mejor Entrada: Carnero, por Pan, Humo y Río, con torta frita, trucha ahumada, manzana asada e hinojo.

Carnero, por Pan, Humo y Río, con torta frita, trucha ahumada, manzana asada e hinojo. Mejor Postre: Patagonia, de Llao Llao Resort, Golf & Spa, por Recorrido dulce por Río Negro.

Patagonia, de Llao Llao Resort, Golf & Spa, por Recorrido dulce por Río Negro. Mejor Plato de Cervecerías, Bares y Cafés: Maleza, por Contraste de tinta sobre mar, un pan bao en tinta de calamar relleno con láminas de trucha cocida, acompañado por crema ácida de yogurt con ciboulette, encurtidos de cebolla morada y zanahoria, cremoso de palta, brotes y flores comestibles.

Maleza, por Contraste de tinta sobre mar, un pan bao en tinta de calamar relleno con láminas de trucha cocida, acompañado por crema ácida de yogurt con ciboulette, encurtidos de cebolla morada y zanahoria, cremoso de palta, brotes y flores comestibles. Mejor Plato de la Feria BALC: Carnicerías del Barrio, con una hamburguesa casera de jabalí en pan de papa, kétchup de frambuesa, cebolla caramelizada y lechuga arrepollada.

Carnicerías del Barrio, con una hamburguesa casera de jabalí en pan de papa, kétchup de frambuesa, cebolla caramelizada y lechuga arrepollada. Plato de Oro: Brazarte, del Hotel Sheraton Bariloche, por Cortejo de Trucha Patagónica, una preparación de trucha patagónica con beurre blanc de Vermut Piuke y manzanas del Valle, mousseline de nabo y zanahoria glaseada.

Mejor Postre: Patagonia, de Llao Llao Resort, Golf & Spa, por Recorrido dulce por Río Negro Gentileza

Menú Punto Río Negro: la elección del jurado

El Menú Punto Río Negro fue una propuesta del circuito orientada a destacar la diversidad de productos regionales y el trabajo de productores de la provincia, a través de preparaciones que combinaron identidad local y creatividad gastronómica.

A diferencia de los premios anteriores, esta categoría fue definida por un jurado. El reconocimiento fue para Solís, que presentó un menú con distintas alternativas de entradas, platos principales y postres.

Menú Punto Río Negro: la elección del jurado fue Solís Gentileza

Entradas:

Stracciatella con frutillas y miel de peperoncino.



Paté de higaditos de pollo con hojaldre, frambuesa, mostaza y crema ácida.



Riñoncitos de cordero a la provenzal con papas pay.



Humita brulée con queso Gascony.

Platos principales:

Polenta blanca con langostinos y nduja.



Lomo de ciervo con papas Dauphine y salsa bearnesa de pimienta de Sichuan.

Postres:

Parfait de avellanas y mamusch-crema.



Cremoso de chocolate Mamuschka con inglesa de menta y garrapiñada de nibs de cacao.

Vino: una copa de Old Vineyard Humberto Canale Pinot Noir.

Lomo de ciervo con papas Dauphine y salsa bearnesa de pimienta de Sichuan, creación de Solís Gentileza

El Certamen del Circuito Gastronómico volvió a destacar el trabajo de las cocinas locales y la diversidad de la gastronomía de Bariloche. La propuesta también permitió mostrar productos regionales y preparaciones creadas especialmente para esta edición.

Bariloche a la Carta es organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), con el respaldo de la Municipalidad de Bariloche, EMPROTUR y el Gobierno de Río Negro.