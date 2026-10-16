Día de la Madre entre el brunch, la parrilla y bowling gratis: 10 propuestas gastronómicas para festejar

Hay opciones con menús de varios pasos, regalos, descuentos, desayunos, pastelería, bowling y platos para compartir; algunas requieren reserva o encargo anticipado
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El domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y restaurantes de Buenos Aires prepararon propuestas especiales para la fecha. Hay menús cerrados, almuerzos a la carta, experiencias para compartir, regalos para las homenajeadas y alternativas que también pueden disfrutarse en casa.
Entre las opciones aparecen restaurantes de Palermo, Puerto Madero, Recoleta, Tigre, San Fernando y diversos puntos de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Algunas propuestas tienen precio fijo, mientras que otras mantienen su carta habitual y suman beneficios o atenciones especiales.
Enero Restaurant: menú de tres pasos
Enero Restaurant ofrecerá un menú especial de tres pasos a $65.000 por persona en sus dos sedes.
La propuesta comienza con una tatín de hongos, queso brie y cebolla caramelizada; continúa con caramelle de centolla con crema de azafrán y limón, y termina con un postre de chocolate, frutos rojos y crumble de cacao.
En Enero Costanera estará disponible durante el almuerzo y la cena. En Enero Tortugas se servirá al mediodía.
¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte; Alejandro Korn 3160, Manuel Alberti, Tortugas. Instagram: @enerocostanera / @enerotortugas
BIS Bistró: menú de tres pasos
BIS Bistró, de Gonzalo Aramburu, ofrecerá un menú de tres pasos con opciones a elección y maridaje de Rutini Wines.
Para comenzar se podrá elegir entre alcauciles confitados con espuma holandesa y almendras fileteadas, o queso cuartirolo con radicchio y manzana verde.
Los principales serán entraña a la leña con papa rösti y chimichurri verde; pesca del día con romesco, tomates confitados y alcaparras; o pasta rellena de calabaza y nuez con manteca quemada de salvia, lima y parmesano.
De postre habrá tarta de chocolate semiamargo con helado de sambayón o tarta de queso con mermelada de frutilla. También habrá menú infantil.
¿Dónde? Vicente López 1661, local 12, Recoleta. Instagram: @bis_bistro
Musgo: flores, una copa y una foto familiar
Musgo abrirá durante el brunch y la cena y preparó tres regalos para cada madre: una copa a elección, un ramo de flores y una foto Polaroid de la familia.
La bebida podrá ser vino, espumante o una alternativa sin alcohol. La fotografía será tomada por el equipo del salón y entregada en el momento.
¿Dónde? Nicaragua 4758, Palermo. Instagram: @musgo.ba
Sole di Parma: una box de pastelería artesanal
La focaccería y pastelería Sole di Parma, en Tigre, preparó una box especial para encargar con anticipación y retirar en el local.
Incluye una galleta rellena de manzana con crumble; una lunette en forma de corazón con ganache de chocolate blanco y centro de mermelada casera de frutos rojos; una lunette de cacao con ganache de frambuesa y crema diplomata; un hojaldre primavera con dulce de leche, merengue y frutillas, y tres mini alfajores amaretti rellenos de dulce de leche.
¿Dónde? Madero 537, Tigre. Instagram: @solediparma
El Mercado: asado a la leña con vinos de Catena Zapata
En Faena Buenos Aires, El Mercado propone celebrar el Día de la Madre el domingo 18 de octubre, a las 12.30, con un tradicional asado a la leña.
La mesa estará acompañada por una selección de vinos de Bodega Catena Zapata, en una propuesta centrada en el fuego, la parrilla y una sobremesa extensa.
¿Dónde? Martha Salotti 445, Puerto Madero. Instagram: @faenabuenosaires
TACU Resto & Bowling: las madres juegan gratis
TACU Resto & Bowling propone combinar el almuerzo o la cena con una partida de bowling. Durante el domingo 18, las madres podrán jugar gratis.
La carta ofrece entradas, burgers, wraps, sándwiches, pastas, pizzas y platos principales, además de menú infantil y alternativas sin TACC. La oferta de bebidas incluye cervezas artesanales, vinos, cocktails, vermut y aperitivos.
¿Dónde? General Arias 710, San Fernando. Instagram: @tacu_restobowling
Mambo: menú especial para compartir
Mambo, el proyecto de Santiago Pérez y Calvin Daniele, recibirá a las madres con una copa de bienvenida y un postre especial.
El menú cuesta $70.000 por persona e incluye una entrada a elección entre repollo, berenjena frita o pincho de pollo; un principal entre cavatelli con ragout de hongos, medio bife con ensalada de hojas o pollo a la parrilla, y un postre para compartir. También están incluidos la panera y el servicio de agua.
¿Dónde? Malabia 820, Villa Crespo. Instagram: @mambo.restoran
Asadero: regalos durante el almuerzo
Asadero mantendrá el domingo 18 su menú a la carta y sumará dos obsequios.
Las mesas que concurran para celebrar el Día de la Madre podrán recibir un neceser. Hay 20 unidades disponibles y la entrega será hasta agotar stock.
Además, quienes consuman cualquier vino de El Esteco incluido en la carta recibirán de regalo una botella de El Esteco Old Vines, blanco o tinto.
No es obligatorio reservar, aunque se recomienda hacerlo.
¿Dónde? Fitz Roy 1041, Chacarita. Instagram: @asadero.fuegos
Casa Palanti: brunch y vinos
En Barrio Parque, Casa Palanti celebrará la fecha con una acción junto a Rutini, que ofrecerá una copa de bienvenida y una selección de vinos a precios especiales.
Se podrá elegir entre el brunch o los platos de la carta elaborada por Juan Ventureyra. El brunch tendrá un valor de $80.000.
¿Dónde? Ortiz de Ocampo 2901, Barrio Parque. Instagram: @casapalanti
La Cabrera: parrilla y copas de regalo
La Cabrera se suma a la celebración con una acción junto a Terrazas de los Andes.
Quienes almuercen o cenen el domingo 18 de octubre en el local de Palermo y consuman una botella de Terrazas de los Andes Grand Malbec recibirán un set de dos copas de regalo, hasta agotar stock.
¿Dónde? José A. Cabrera 5127, Palermo. Instagram: @lacabrera_bsas