Día de la Madre entre el brunch, la parrilla y bowling gratis: 10 propuestas gastronómicas para festejar

El domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y restaurantes de Buenos Aires prepararon propuestas especiales para la fecha. Hay menús cerrados, almuerzos a la carta, experiencias para compartir, regalos para las homenajeadas y alternativas que también pueden disfrutarse en casa.

Entre las opciones aparecen restaurantes de Palermo, Puerto Madero, Recoleta, Tigre, San Fernando y diversos puntos de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Algunas propuestas tienen precio fijo, mientras que otras mantienen su carta habitual y suman beneficios o atenciones especiales.

Enero Restaurant: menú de tres pasos

En Enero Costanera tendrá un menú de tres pasos que estará disponible durante el almuerzo y la cena; en Enero Tortugas se servirá al mediodía Gentileza

Enero Restaurant ofrecerá un menú especial de tres pasos a $65.000 por persona en sus dos sedes.

La propuesta comienza con una tatín de hongos, queso brie y cebolla caramelizada; continúa con caramelle de centolla con crema de azafrán y limón, y termina con un postre de chocolate, frutos rojos y crumble de cacao.

En Enero Costanera estará disponible durante el almuerzo y la cena. En Enero Tortugas se servirá al mediodía.

¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte; Alejandro Korn 3160, Manuel Alberti, Tortugas. Instagram: @enerocostanera / @enerotortugas

BIS Bistró: menú de tres pasos

BIS Bistro ofrecerá un menú de tres pasos con opciones a elección y maridaje Gentileza

BIS Bistró, de Gonzalo Aramburu, ofrecerá un menú de tres pasos con opciones a elección y maridaje de Rutini Wines.

Para comenzar se podrá elegir entre alcauciles confitados con espuma holandesa y almendras fileteadas, o queso cuartirolo con radicchio y manzana verde.

Los principales serán entraña a la leña con papa rösti y chimichurri verde; pesca del día con romesco, tomates confitados y alcaparras; o pasta rellena de calabaza y nuez con manteca quemada de salvia, lima y parmesano.

De postre habrá tarta de chocolate semiamargo con helado de sambayón o tarta de queso con mermelada de frutilla. También habrá menú infantil.

¿Dónde? Vicente López 1661, local 12, Recoleta. Instagram: @bis_bistro

Musgo: flores, una copa y una foto familiar

Musgo también ofrece una copa a elección, un ramo de flores y una foto Polaroid de la familia Gentileza/Musgo

Musgo abrirá durante el brunch y la cena y preparó tres regalos para cada madre: una copa a elección, un ramo de flores y una foto Polaroid de la familia.

La bebida podrá ser vino, espumante o una alternativa sin alcohol. La fotografía será tomada por el equipo del salón y entregada en el momento.

¿Dónde? Nicaragua 4758, Palermo. Instagram: @musgo.ba

Sole di Parma: una box de pastelería artesanal

Sole di Parma preparó una box especial para encargar con anticipación y retirar en el local Gentileza

La focaccería y pastelería Sole di Parma, en Tigre, preparó una box especial para encargar con anticipación y retirar en el local.

Incluye una galleta rellena de manzana con crumble; una lunette en forma de corazón con ganache de chocolate blanco y centro de mermelada casera de frutos rojos; una lunette de cacao con ganache de frambuesa y crema diplomata; un hojaldre primavera con dulce de leche, merengue y frutillas, y tres mini alfajores amaretti rellenos de dulce de leche.

¿Dónde? Madero 537, Tigre. Instagram: @solediparma

El Mercado: asado a la leña con vinos de Catena Zapata

El Mercado está ubicado dentro del Hotel Faena Instagram

En Faena Buenos Aires, El Mercado propone celebrar el Día de la Madre el domingo 18 de octubre, a las 12.30, con un tradicional asado a la leña.

La mesa estará acompañada por una selección de vinos de Bodega Catena Zapata, en una propuesta centrada en el fuego, la parrilla y una sobremesa extensa.

¿Dónde? Martha Salotti 445, Puerto Madero. Instagram: @faenabuenosaires

TACU Resto & Bowling: las madres juegan gratis

En Tacu Resto las madres podrán jugar gratis al bowling Gentileza

TACU Resto & Bowling propone combinar el almuerzo o la cena con una partida de bowling. Durante el domingo 18, las madres podrán jugar gratis.

La carta ofrece entradas, burgers, wraps, sándwiches, pastas, pizzas y platos principales, además de menú infantil y alternativas sin TACC. La oferta de bebidas incluye cervezas artesanales, vinos, cocktails, vermut y aperitivos.

¿Dónde? General Arias 710, San Fernando. Instagram: @tacu_restobowling

Mambo: menú especial para compartir

Mambo propone un menú especial de tres pasos a $70.000 por persona Gentileza/Mambo

Mambo, el proyecto de Santiago Pérez y Calvin Daniele, recibirá a las madres con una copa de bienvenida y un postre especial.

El menú cuesta $70.000 por persona e incluye una entrada a elección entre repollo, berenjena frita o pincho de pollo; un principal entre cavatelli con ragout de hongos, medio bife con ensalada de hojas o pollo a la parrilla, y un postre para compartir. También están incluidos la panera y el servicio de agua.

¿Dónde? Malabia 820, Villa Crespo. Instagram: @mambo.restoran

Asadero: regalos durante el almuerzo

La propuesta de carnes de Asadero

Asadero mantendrá el domingo 18 su menú a la carta y sumará dos obsequios.

Las mesas que concurran para celebrar el Día de la Madre podrán recibir un neceser. Hay 20 unidades disponibles y la entrega será hasta agotar stock.

Además, quienes consuman cualquier vino de El Esteco incluido en la carta recibirán de regalo una botella de El Esteco Old Vines, blanco o tinto.

No es obligatorio reservar, aunque se recomienda hacerlo.

¿Dónde? Fitz Roy 1041, Chacarita. Instagram: @asadero.fuegos

Casa Palanti: brunch y vinos

Buenos Aires 11nov2025. Recorrido por la Casa Palanti, que acaba de reabrir como restaurante. Rodrigo Nespolo

En Barrio Parque, Casa Palanti celebrará la fecha con una acción junto a Rutini, que ofrecerá una copa de bienvenida y una selección de vinos a precios especiales.

Se podrá elegir entre el brunch o los platos de la carta elaborada por Juan Ventureyra. El brunch tendrá un valor de $80.000.

¿Dónde? Ortiz de Ocampo 2901, Barrio Parque. Instagram: @casapalanti

La Cabrera: parrilla y copas de regalo

La Cabrera Gentileza

La Cabrera se suma a la celebración con una acción junto a Terrazas de los Andes.

Quienes almuercen o cenen el domingo 18 de octubre en el local de Palermo y consuman una botella de Terrazas de los Andes Grand Malbec recibirán un set de dos copas de regalo, hasta agotar stock.

¿Dónde? José A. Cabrera 5127, Palermo. Instagram: @lacabrera_bsas