Día de los Cafés de Buenos Aires 2026: cuándo y dónde habrá conciertos gratis en los Bares Notables

El lunes 26 de octubre habrá espectáculos de distintos géneros musicales, una charla sobre la historia de los establecimientos porteños y un recorrido de vehículos de colección; la programación comenzará a las 17 y se extenderá hasta la noche
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Los Bares Notables de Buenos Aires celebrarán el Día de los Cafés el lunes 26 de octubre con una programación especial que incluirá conciertos gratuitos, una charla sobre la historia de los establecimientos tradicionales y un recorrido de autos antiguos de colección con músicos a bordo. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la Ciudad, con propuestas que abarcarán desde el tango y la música celta hasta las canciones francesas y el repertorio criollo.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura porteño, incluirá seis conciertos del ciclo Músicas del mundo, una conferencia a cargo del arquitecto Horacio Spinetto y espectáculos itinerantes organizados por la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). Los conciertos serán con entrada gratuita y se realizarán en establecimientos de Recoleta, Almagro, San Nicolás y Retiro.
La celebración tiene un significado particular para la historia porteña. El Día de los Cafés de Buenos Aires fue instituido por la Legislatura mediante la Ley N° 511 del año 2000, en conmemoración de la inauguración de la entrada del Café Tortoni sobre Avenida de Mayo, ocurrida el 26 de octubre de 1894.
Actualmente, la Ciudad cuenta con 90 Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables distribuidos en 25 barrios. Estos establecimientos forman parte del patrimonio cultural porteño y conservan historias vinculadas con la vida social, artística y política de Buenos Aires.
Qué Bares Notables tendrán conciertos gratis el 26 de octubre
El ciclo Músicas del mundo reunirá propuestas musicales de distintos países y tradiciones culturales. La programación comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 21, con seis presentaciones.
La Biela: música celta
- Hora: 18.
- Artistas: Sete Netos.
- Dónde: La Biela, Quintana 600, Recoleta.
El grupo Sete Netos interpretará música folk celta. La formación, integrada por siete músicos hijos y nietos de gallegos, trabaja desde 1998 en la difusión del repertorio de sus antepasados, con arreglos que incorporan elementos contemporáneos sin abandonar sus raíces musicales.
El Símbolo: una noche de tango
- Hora: 19.
- Artistas: Lucrecia Merico, acompañada por Juan Iruzubieta y Mariano Heler.
- Dónde: El Símbolo, Av. Corrientes 3787, Almagro.
La cantante Lucrecia Merico presentará Noche rea, un espectáculo dedicado al tango reo que combina canciones humorísticas y emotivas. La propuesta busca establecer un vínculo cercano con el público a través de la interpretación y el diálogo durante el concierto. Juan Iruzubieta y Mariano Heler estarán a cargo de las guitarras.
El Gato Negro: tangos, valses y milongas
- Hora: 20.
- Artistas: Cardenal Domínguez & Hernán Reinaudo.
- Dónde: El Gato Negro, Av. Corrientes 1669, salón del primer piso, San Nicolás.
Cardenal Domínguez, en voz y guitarra, y Hernán Reinaudo, en guitarra, ofrecerán un repertorio de música rioplatense que incluirá tangos, valses, milongas y nuevas composiciones.
Almacén y Bar Lavalle: canciones francesas
- Hora: 21.
- Artistas: Les Hédonistes.
- Dónde: Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699, San Nicolás.
El dúo Les Hédonistes presentará Le chic de l’instant suspendu, una reinterpretación del cancionero francés de distintas épocas.
La propuesta reúne referencias musicales de Jacques Brel, Françoise Hardy, Manu Chao, Jane Birkin y Cole Porter, con arreglos de sonido lounge contemporáneo inspirados en el concepto francés de savoir vivre.
Confitería Saint Moritz: música criolla argentina
- Hora: 21.
- Artistas: Dúo Criollo Argentino.
- Dónde: Confitería Saint Moritz, Esmeralda 894, Retiro.
Facundo Prieto y Jesús Vouillez interpretarán música criolla en una presentación que recuperará la tradición de los dúos argentinos de las décadas de 1920 y 1930.
Una charla sobre la historia de los cafés porteños
La programación también incluirá una actividad dedicada a recuperar las historias de los establecimientos tradicionales de Buenos Aires.
- Hora: 17.30.
- Actividad: “Historias de Cafés”.
- Disertante: arquitecto Horacio Spinetto.
- Dónde: El Colonial, Av. Belgrano 599, Montserrat.
Durante la conferencia, Spinetto recorrerá historias y personajes vinculados con los bares emblemáticos de la Ciudad.
Autos antiguos y música en vivo: el recorrido por siete paradas
Además de los conciertos programados en los Bares Notables, la Cámara de Cafés y Bares de la Ahrcc organizará un circuito de autos antiguos de colección con músicos a bordo.
Los vehículos recorrerán distintos puntos de Buenos Aires y realizarán paradas para ofrecer breves espectáculos de música popular frente a establecimientos tradicionales.
El recorrido del lunes 26 de octubre será el siguiente:
- 17: El Viejo Buzón, Neuquén 1100.
- 17.30: Tienda de Café, Av. Honorio Pueyrredón 1121.
- 18: Tienda de Café, Av. de Mayo 799.
- 18.30: Café Martínez, Talcahuano 948.
- 19: Mar Azul, Tucumán 1700.
- 19.30: Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699.
- 20: Plaza Dorrego, Defensa 1098.
El circuito permitirá sumar música a las calles porteñas y conectar distintos establecimientos mediante un recorrido en vehículos históricos.
Cuándo es el Día de los Cafés de Buenos Aires 2026
- Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.
- Horario: desde las 17, con actividades programadas hasta las 21.
- Dónde: distintos Bares Notables y espacios de la Ciudad de Buenos Aires.
- Entrada: gratuita para los conciertos del ciclo Músicas del mundo.
- Actividades: seis conciertos, una conferencia sobre la historia de los cafés y siete paradas de espectáculos musicales itinerantes.