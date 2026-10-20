Día de los Cafés de Buenos Aires 2026: cuándo y dónde habrá conciertos gratis en los Bares Notables

Los Bares Notables de Buenos Aires celebrarán el Día de los Cafés el lunes 26 de octubre con una programación especial que incluirá conciertos gratuitos, una charla sobre la historia de los establecimientos tradicionales y un recorrido de autos antiguos de colección con músicos a bordo. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la Ciudad, con propuestas que abarcarán desde el tango y la música celta hasta las canciones francesas y el repertorio criollo.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura porteño, incluirá seis conciertos del ciclo Músicas del mundo, una conferencia a cargo del arquitecto Horacio Spinetto y espectáculos itinerantes organizados por la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). Los conciertos serán con entrada gratuita y se realizarán en establecimientos de Recoleta, Almagro, San Nicolás y Retiro.

SABADO. EL Gato Negro, cafés, tés y especias. Soledad Aznarez

La celebración tiene un significado particular para la historia porteña. El Día de los Cafés de Buenos Aires fue instituido por la Legislatura mediante la Ley N° 511 del año 2000, en conmemoración de la inauguración de la entrada del Café Tortoni sobre Avenida de Mayo, ocurrida el 26 de octubre de 1894.

Actualmente, la Ciudad cuenta con 90 Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables distribuidos en 25 barrios. Estos establecimientos forman parte del patrimonio cultural porteño y conservan historias vinculadas con la vida social, artística y política de Buenos Aires.

Qué Bares Notables tendrán conciertos gratis el 26 de octubre

El ciclo Músicas del mundo reunirá propuestas musicales de distintos países y tradiciones culturales. La programación comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 21, con seis presentaciones.

La Biela: música celta

Hora: 18.

18. Artistas: Sete Netos.

Sete Netos. Dónde: La Biela, Quintana 600, Recoleta.

La Biela

El grupo Sete Netos interpretará música folk celta. La formación, integrada por siete músicos hijos y nietos de gallegos, trabaja desde 1998 en la difusión del repertorio de sus antepasados, con arreglos que incorporan elementos contemporáneos sin abandonar sus raíces musicales.

Setenetos Gentileza

El Símbolo: una noche de tango

Hora: 19.

19. Artistas: Lucrecia Merico, acompañada por Juan Iruzubieta y Mariano Heler.

Lucrecia Merico, acompañada por Juan Iruzubieta y Mariano Heler. Dónde: El Símbolo, Av. Corrientes 3787, Almagro.

Lucrecia Merico Gentileza

La cantante Lucrecia Merico presentará Noche rea, un espectáculo dedicado al tango reo que combina canciones humorísticas y emotivas. La propuesta busca establecer un vínculo cercano con el público a través de la interpretación y el diálogo durante el concierto. Juan Iruzubieta y Mariano Heler estarán a cargo de las guitarras.

El Gato Negro: tangos, valses y milongas

Hora: 20.

20. Artistas: Cardenal Domínguez & Hernán Reinaudo.

Cardenal Domínguez & Hernán Reinaudo. Dónde: El Gato Negro, Av. Corrientes 1669, salón del primer piso, San Nicolás.

EL Gato Negro, cafés, tés y especias. Soledad Aznarez

Cardenal Domínguez, en voz y guitarra, y Hernán Reinaudo, en guitarra, ofrecerán un repertorio de música rioplatense que incluirá tangos, valses, milongas y nuevas composiciones.

Cardenal Domínguez Gentileza

Almacén y Bar Lavalle: canciones francesas

Hora: 21.

21. Artistas: Les Hédonistes.

Les Hédonistes. Dónde: Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699, San Nicolás.

Les Hédonistes Gentileza

El dúo Les Hédonistes presentará Le chic de l’instant suspendu, una reinterpretación del cancionero francés de distintas épocas.

La propuesta reúne referencias musicales de Jacques Brel, Françoise Hardy, Manu Chao, Jane Birkin y Cole Porter, con arreglos de sonido lounge contemporáneo inspirados en el concepto francés de savoir vivre.

Confitería Saint Moritz: música criolla argentina

Hora: 21.

21. Artistas: Dúo Criollo Argentino.

Dúo Criollo Argentino. Dónde: Confitería Saint Moritz, Esmeralda 894, Retiro.

Saint Moritz julieta christofilakis

Facundo Prieto y Jesús Vouillez interpretarán música criolla en una presentación que recuperará la tradición de los dúos argentinos de las décadas de 1920 y 1930.

Dúo Criollo Argentino Gentileza

Una charla sobre la historia de los cafés porteños

La programación también incluirá una actividad dedicada a recuperar las historias de los establecimientos tradicionales de Buenos Aires.

Hora: 17.30.

17.30. Actividad: “Historias de Cafés”.

“Historias de Cafés”. Disertante: arquitecto Horacio Spinetto.

arquitecto Horacio Spinetto. Dónde: El Colonial, Av. Belgrano 599, Montserrat.

Durante la conferencia, Spinetto recorrerá historias y personajes vinculados con los bares emblemáticos de la Ciudad.

Autos antiguos y música en vivo: el recorrido por siete paradas

Además de los conciertos programados en los Bares Notables, la Cámara de Cafés y Bares de la Ahrcc organizará un circuito de autos antiguos de colección con músicos a bordo.

Los vehículos recorrerán distintos puntos de Buenos Aires y realizarán paradas para ofrecer breves espectáculos de música popular frente a establecimientos tradicionales.

El recorrido del lunes 26 de octubre será el siguiente:

17: El Viejo Buzón, Neuquén 1100.

El Viejo Buzón, Neuquén 1100. 17.30: Tienda de Café, Av. Honorio Pueyrredón 1121.

Tienda de Café, Av. Honorio Pueyrredón 1121. 18: Tienda de Café, Av. de Mayo 799.

Tienda de Café, Av. de Mayo 799. 18.30: Café Martínez, Talcahuano 948.

Café Martínez, Talcahuano 948. 19: Mar Azul, Tucumán 1700.

Mar Azul, Tucumán 1700. 19.30: Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699.

Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699. 20: Plaza Dorrego, Defensa 1098.

El circuito permitirá sumar música a las calles porteñas y conectar distintos establecimientos mediante un recorrido en vehículos históricos.

Cuándo es el Día de los Cafés de Buenos Aires 2026